Выстраданное ценой многих лишений решение о проведении референдума о воссоединении России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями б. УССР и указ российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации — звенья одной цепи, которую будет не под силу разрушить нашим врагам — НАТО. Редакция ИА REGNUM собрала несколько наиболее характерных мнений общественников.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Мы «за» и «за» вхождение в состав России

Территориальная целостность страны будет обеспечена любыми средствами, уверен кандидат исторических наук, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

«Вот реальное написанное сегодня письмо на Алтай женщины с Луганщины: «Здравствуйте! Даже не знаю, что сказать по поводу обстановки. Всё очень напряженно, обстрелы участились, боимся, чтобы не прорвались, иначе будет хуже, чем в Харькове. Они несколько месяцев побыли с Россией, а мы уже девятый год. Про частичную мобилизацию слышали, у нас с 2015 года идут все российские телеканалы. Про референдум: мы «за» и «за» вхождение в состав России. Единственное, страшно, что эти уроды могут запускать свои ракеты по тем зданиям, где будет проходить референдум. Но мы уже очень устали бояться, я последние четыре дня была на работе, каждый заходит и что-то своё говорит, сил нет это всё видеть. Надо всё пережить».

К чему я обнародовал это послание? К тому, что нужно сделать всё и даже больше, чтобы защитить этих людей, спасти их от бандеровских выродков и принести, наконец, мир и безопасность на эту многострадальную землю», — поделился он 21 сентября в своем телегам-канале.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Маразм крепчал и танки наши быстры»

Интересную характерную особенность поведения иностранцев после объявления о начале частичной мобилизации в РФ отметил в своем телеграм-канале предприниматель и меценат, президент Института Ближнего Востока и профессор ИСАА МГУ, экс-президент Российского еврейского конгресса, журналист и писатель Евгений Сатановский:

«Обзвонились и исписались нервные, как трепетные лани, знакомые из-за границы. Весь Израиль, половина Германии и изрядная часть Соединённых Штатов стоят на ушах: у них ТАМ телеграм-каналы полны тревожных известий: в России объявляют поголовную мобилизацию! С завтрашнего утра (вариант, с нуля часов) мужчин с 18 до 65 лет за границу выпускать не будут. Почему только до 65, кстати, совершенно непонятно — могли бы уже и до 120 продлить призывной возраст. Евреи же зачем именинникам желают дожить именно до этих сверхпреклонных лет? Чтобы на исходе лет под мобилизацию не попасть! Так и видится этот новый вариант фольксштурма в отечественном исполнении, от розовощёких юнцов до седых и лысых пенсионеров… Маразм крепчал, и танки наши быстры.

Чего понять так и не удалось, отчего эта ахинея волнует население Кирьят-Тивона, Хайфы, Лос-Анджелеса и Берлина с Мюнхеном, а не, к примеру, Сочи, Керчи и Архангельска? Оттуда не писал и не звонил никто. Может быть, оттого, что наше население на хромой на все четыре копыта козе украинствующего агитпропа, который на Западе сходит если и не за истину в последней инстанции, то за объективную информацию, не объедешь? Цена этому вранью — ноль в базарный день, а много что видевший на своём веку, тёртый, ушлый и многонациональный народ, живущий в России, на такой фуфель давно уже не купишь. Научились за последние 100 лет отличать Божий дар от грешной яичницы. Хотя, конечно, на свежий, незамутнённый жизненным опытом западный взгляд…

Впрочем, нехорошо смеяться над измученными ночными кошмарами, исстрадавшимися в непонятках, откуда взять деньги на оплату счетов за отопление и электричество, и ждущими то ли «Искандера», то ли «Сармата», то ли «Кинжала», то ли просто «Калибра» на свои демократические головы, людьми. Они искренне верят, что Зеленский вот-вот возьмёт Москву, Путин загнан в угол (чтоб им всем там, сильно разбогатев, удалось бы так немного пожить, как российскому населению в помянутом углу, не говоря уже о его — этого населения — президенте) и что вот-вот ядерный апокалипсис грянет и всех и вся накроет медным тазом… Ну, пытаешься как-то их, бедолаг, успокоить. Не потому, что это поможет, — всё равно психовать будут и слухи интернетные собирать, а так, для очистки совести. Жалко же их, в конце концов! Бедные, несчастные, зашуганные человеки из «Свободного мира»…».

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

Россия была, есть и будет

Представление о причинах такого поведения можно составить по мнению бывшего сотрудника правоохранительных органов, пенсионера и общественного активиста из Барнаула Виктора Сафонова. Корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Посмотрел и прослушал выступление нашего президента Владимира Путина, обратившегося к народу многонациональной России, где он объяснил причину специальной военной операции на территории б. УССР и кто её фактически является инициатором. Полностью с ним согласен. У России никогда не было верных друзей и союзников — во всяком случае, постоянных. Все друзья и союзники были временными, когда они без помощи России не могли бы выжить. Но едва оправившись с помощью России от своих недругов, они об этом забывали и отходили — хорошо просто в сторону, но зачастую вставали на сторону врагов России.

А главным врагом России была всегда Англия, которая страшно боялась дружбы России с Германией, ибо понимала: тогда её мировое господство рухнет. И она всегда делала всё, чтобы Россия и Германия не подружились. И делала всё, чтобы Россия исчезла с лица земли как мощное единое многонациональное государство с огромной территорией, обладающей огромными полезными ископаемыми. Со временем Англия передала, точнее, вынуждена была передать свои основные функции США, которые являлись её, так сказать, колонией, правда сказать, до поры до времени. Но от этого ничего не изменилось.

И там правят англосаксы, которые продолжают пытаться уничтожить Россию как самостоятельное государство. Тем более что кое-чего они добились, разрушив СССР с помощью Горбачева, Ельцина и многих других, так сказать, демократов, которые просто стремились установить свою личную власть хотя бы в одной из бывших республик СССР. Как бы там ни было, но Россия как единое государство всё же сохранилась. Слава Богу, и во многом благодаря Путину, которому власть передал Ельцин, поняв, что он этого уже сделать не может. В итоге могу сказать одно: Россия была, есть и будет, несмотря на все происки её врагов, завистников и прочей нечисти, которая, к сожалению, была всегда и есть в самой России».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

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