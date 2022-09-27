Москва, 27 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к народу России по ситуации на Донбассе и ходе проведения специальной военной операции по его освобождению. Верховный главнокомандующий объявил о начале частичной мобилизации в России. Вслед за этим министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ход военных действий и объяснил параметры частичной мобилизации. Все новости о выступлениях Путина и Шойгу и реакция на них — в трансляции ИА REGNUM.