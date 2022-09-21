Цены на хлеб в странах Евросоюза растут рекордными темпами. По данным Евростата, в среднем хлебобулочные изделия в августе подорожали на 18% по сравнению с августом 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее резкий рост произошёл в Венгрии (+66%), Литве (+33%), Эстонии и Словакии (+32%). Меньше всего подорожал хлеб во Франции (+8%), Голландии и Люксембурге (+10%).

Итальянские статистики также отмечают рост цен на такие чувствительные виды товаров, как макаронные изделия. Согласно данным Istat, в августе мука подорожала на 23%, макароны — на 25,8%, растительное масло — на 62,2%. Более того, из-за инфляции итальянцы сократили на 11% потребление свежих фруктов и овощей.

В связи с этим в Италии бьют тревогу, опасаясь массовых протестов, если ситуация продолжит ухудшаться. La Stampa напоминает, что в истории страны уже случались кризисы, сопровождавшиеся хлебными бунтами.

Статистики объяснили происходящее на продовольственном рынке ЕС последствиями российской спецоперации на территории бывш. УССР. Однако пользователи соцсетей напоминают, что антироссийские санкции, из-за которых подорожали российские энергоносители, эмбарго на российскую пшеницу вводили страны Евросоюза.

«Это неправда. Цены растут из-за эмбарго на российскую пшеницу, второго в мире производителя, и из-за амстердамской газовой биржи. Вы никогда не говорите правды?» — спросил Роберто Р.

«Давайте поблагодарим всех наших руководителей! Вместо того чтобы думать о народе, они играют в войну. Позор вам!» — прокомментировал Данило Р.

«В основном это последствия спекуляций в Голландии ценами на топливо, а также поставок оружия Киеву», — отметил Даниеле Б.

«Это всё из-за санкций и спекуляций», — добавил Марко Мария Б.

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«Рекордные цены на хлеб вызваны спекуляцией на международных рынках. Муку для макарон и хлеба мы закупаем в Канаде, из [б. УССР] импортируем ГМО-пшеницу для животноводства», — пишет Джулиано М.

«Есть деструктивная воля Драги и ЕС, это очевидно всем. День, когда мы вступили в ЕС, был началом конца. Если мы не начнём протестовать серьёзно, ничего и никогда не изменится», — вставил Джакомо С.

«Видимо, будет становиться только хуже, и скоро фрукты и овощи станут для многих роскошью», — считает Антония К.

«Нет хлеба? Ешьте пирожные», — процитировал известное выражение Альдо П.

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