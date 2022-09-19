Пояснить слова немецкого канцлера Олафа Шольца о возможном пересмотре границ между Польшей и Германией потребовал от ФРГ глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Солох указал на то, что для того, чтобы вернуть доверие после слов Шольца, от немецкого канцлера «должны прозвучать глубоко поясняющие слова».

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», — отметил он.

Заявление представителя польской стороны обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с юмором и сарказмом указали на то, что польские политики в последнее время слишком «разошлись». Встречались и те, кто отметил, что разногласия в Евросоюзе выгодны Соединенным Штатам.

«Страстно болею за обе команды», — иронизирует Natalya S.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Теперь, видать, немцы и поляки должны друг другу платить и каяться! Фантастические союзники…» — с сарказмом добавил J. k.

«А вот и не подерутся!..» — смеется Борис Б.

«В стане врага пошли разногласия… Самое подходящее время», — отметила Марина.

«Сожрите наконец-то друг друга», — пошутила Светлана.

«Россия и Германия вспомнят про традиции и снова поделят Польшу?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«У Польши осеннее обострение? Понесло так понесло», — отреагировала Victoria K.

«Я маленький был, у нас во дворе такой «поляк» был. Били его все и часто. Мелкий, но [приставучий] и на язык грязный. [Ни с того, ни с сего] мог начать оскорблять, сам себя заведет, получит [по голове] и притихнет на время. Потом по новой…» — проиллюстрировал ситуацию Евгений.

«Гегемон будет поддерживать и подстрекать обе стороны. Ему выгодно, когда в Европе война и конкуренты дохнут, как мухи», — прокомментировал Ivan K.

«Поляки, как шакал из «Маугли», тявкает, но боятся», — пишет J. V.

«Польский тузик разошёлся», — смеется Igor.

«Надеюсь, Германия знает, с кем делить Польшу?» — с сарказмом подытожил Dimon.