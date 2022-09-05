Жители стран Евросоюза устали от последствий антироссийских санкций. Соответствующее заявление 5 сентября сделал представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны», — сказал он.

По словам европейского дипломата, жители Европейского союза сильно «озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». По словам Борреля, причина кризиса кроется не в антироссийских санкциях стран ЕС, а в действиях России, которая «превращает энергетику в оружие».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что люди начинают задумываться ввиду того, что зима всё ближе. Иные не без сарказма задались вопросом, почему санкции вводили против России, а устали в Европе. Были и те, кто рекомендовал Евросоюзу снять санкции и перестать снабжать киевский режим оружием.

«Зима близко», — отреагировал 2013.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — иронизирует «Сан Саныч».

«Странно, правда? Люди хотят нормально жить и не отвечать своей отмерзшей задницей за военные действия, развязанные во имя спасения американской экономики. Его, правда, это удивляет?» — поинтересовалась Татьяна С.

«Лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза», — прокомментировала слова дипломата Екатерина.

«Может, Боррель лучше признает бессмысленность санкций против РФ, за которые он топил, и уйдет с позором?» — спросил Славян.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«Наколенники нужно начать продавать, а то пока до России приползут — без колен останутся», — смеется один из участников обсуждения.

«Ну хорошо, что он это признал, однако жизнь простым гражданам никто не облегчит, и им придется самим справляться. Только неизвестно, насколько еще ухудшится ситуация, прежде чем улучшится, и улучшится ли она вообще?» — пишет «Гайка».

«СП-2 ждёт своего часа», — добавила Ольга.

«Толку-то, санкции не снимут», — добавил «Е».

«Нет, я не поняла, — санкции против России, а европейские граждане устали…» — с сарказмом написала Елена.

«А гражданами РФ не обеспокоен [Боррель]? Или ЛЮДИ только у них живут?» — не понимает Evgen.

«А как же победа на поле боя ?» — с сарказмом напомнил Alex L. слова Борреля.

«Считаю, что для получения газа от нас Европа должна вернуть все сворованные государственные и частные активы, возместить ущерб, нанесенный нашей экономике, снять с ключевых постов в Европарламенте всех русофобов… прекратить поставки вооружения [киевскому режиму] и убрать оттуда свои руки. Вот тогда будем говорить!» — комментирует новость R¹ /Dim.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«О Боже! Граждане Европы устали от санкций в отношении России! Бедные европейцы… Как их жаль, как жаль!» — иронизирует Евгения.

«Какие-то жители несознательные», — смеется dpapl.

«А мы только почувствовали вкус. Будем продлевать», — смеется еще один участник обсуждения.

«Глава! Дипломатии! Не прошло и полгода, как начал понимать ситуацию…» — добавила Marussja.

«Все такие озабоченные. Санкции снимайте и прекращайте вооружение [киевскому режиму] отправлять. Вот и всё! Всё просто. Будет вам счастье», — написала Татьяна.

«Жители Европы устали от дебилов у власти», — подытожила Alla C.