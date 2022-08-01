Ирвайн, США, , 21:54 — REGNUM Пользователь многопользовательской игры Diablo Immortal от американского издателя Blizzard Entertainment потратил на игру $100 тыс., но теперь не может найти противника для PvP (режим «игрок против игрока»). Информация об этом появилась 1 августа на сайте eurogamer.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По мнению игрока под ником jtisallbusiness, система поиска противника не может подобрать ему оппонента из-за слишком высокого боевого рейтинга. Игрок также заявил, что обращался к Blizzard, на что разработчик ответил, что ему известно о проблеме, но решить ее он не может.

Напомним, что игр Diablo Immortal вышла 2 июля 2022 года на PC, iOS и Android. За месяц с релиза игры, её скачали больше 30 млн раз.

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