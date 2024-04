Дело о биолабораториях США на Украине обрастает новыми подробностями, и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что пандемия ковид — дело рукотворное. В то же время один из фигурантов — связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом компания Metabiota выдала прогноз: «вероятность того, что в ближайшие 25 лет в мире произойдет еще одна пандемия или эпидемия, от которой погибнет по крайней мере столько же людей, сколько от COVID-19, составляет от 47% до 57%». Удивительное совпадение: в мае 2022 года из разных стран понеслись сообщения о распространении нового опасного заболевания — обезьяньей оспы. И вот что интересно: в биолабораториях США на Украине изучали в том числе и оспу. Совпадение?

Никола Пуссен. Чума в Ашдоде. 1630

ИА REGNUM продолжает анализ фигурантов дела о биолабораториях. Сегодня в прицеле — американская компания, активно сотрудничающая с Metabiota, в которой также отметился бывший сотрудник фирмы Байдена-младшего Pilot Growth.

Напомним, в результате специальной военной операции в руки Минобороны России попали материалы о биолабораториях США на Украине, которые на тот момент работали уже несколько лет.

Еще в 2020 году депутаты Верховной рады поднимали вопрос о законности нахождения этих 15 лабораторий, на что посольство США в Киеве заявило, что проект направлен на обеспечение безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности. То есть фактически признали опасность того, что изучается в лабораториях, но тут же попытались нивелировать это тем, что там, мол, разрабатываются мирные вакцины.

Вот только материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, показали, что далеко не так просты были те работы: были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия. Более того, ряд подрядчиков, связанных с проектом, уже мелькали в скандалах, связанных с разработкой биооружия. Например, с «начинкой» из сибирской язвы. В деле оказались замазаны не только представители биг фармы, неплохо наварившиеся на пандемии коронавируса, но и признанные частные подрядчики Пентагона, общественные и исследовательские организации, а также сын президента США Джо Байдена Хантер Байден.

Следователям ещё предстоит распутать всю цепочку фигурантов, но масштаб поражает. Этот спрут раскинул сети по всему миру, отметившись и в России, на территории которой вполне легально много лет работают дочерние активы как минимум шести из девяти фигурантов дела о биолабораториях из числа биг фармы — Gilead, Pfizer, Eli Lilly and Company, AbbVie, Parexel, Merck and Co. При этом некоторые из них поставляют лекарственные препараты для лечения ковида. И это только видимая верхушка айсберга.

Сегодня попытаемся разобрать связи ещё одной компании из дела о биолабораториях США на Украине — упомянутой в разделе «спонсоры» Pilot Growth.

ИА REGNUM Инфраструктура финансируемых США биолабораторий на территории Украины

Министерство обороны России Координация биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США

Спонсор биолабораторий США на Украине: Pilot Growth

Как уточняется на сайте, Pilot Growth Equity — американская компания, которая занимается инвестициями в развитие технологий. Офисы Pilot Growth расположены в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Партнёром Pilot Growth среди прочих является компания Metabiota, которая, по данным Минобороны РФ, входит в число исполнителей проекта на Украине, перед которыми были поставлены задачи создания элементов биологического оружия избирательного действия и которые использовали Украину как биополигон, место испытания новых лекарственных препаратов. Гендиректор Metabiota Нита Мадхэв фигурировала в материалах дела, которые Минобороны России демонстрировало в рамках профильных брифингов.

На сайте Pilot Growth есть комментарий Мадхэв: «Партнёрство с Pilot Growth стало отличным решением для нашей компании; они были преданными союзниками и привнесли в наши отношения богатый опыт и знания. Нам очень повезло, что они работают в нашей команде».

Подобные заявления говорят о достаточно тесной связи.

Цитата из видео «Pandemic and cyber modeling - learning from differing experiences» пользователя CyberCube Нита Мадхэв

(сс) David Shankbone Натан Вольф

Не стоит забывать и о том, что компанию Metabiota связывают с Хантером Байденом.

Но вернёмся к Pilot Growth.

На сайте этой компании ранее появился прогноз, сделанный всё той же Metabiota: «Вероятность того, что в ближайшие 25 лет в мире произойдет еще одна пандемия или эпидемия, от которой погибнет по крайней мере столько же людей, сколько от COVID-19, составляет от 47% до 57%».

Также уточнялось, что вероятность возникновения еще одной пандемии такого же или большего масштаба, как COVID-19, гораздо выше, чем ожидают многие эксперты: 2,5-3,3% в данном году, 22-28% в ближайшие 10 лет и 47-57% в ближайшие 25 лет.

Отмечено, что Metabiota моделирует частоту и масштаб будущих пандемий, потенциальные финансовые потери и вероятное воздействие мер вмешательства.

На сайте Pilot Growth довольно много релизов, которые касаются работы именно Metabiota.

Примечательная команда Pilot Growth и связи с Байденом

Компания Pilot Growth представлена не менее примечательной командой.

Основателем и управляющим партнёром числится Нил Каллахан. Эту фамилию мы уже встречали, когда рассказывали о компаниях Хантера Байдена. Есть сведения, что Каллахан был частью команды Байдена.

В официальной биографии Каллахана на сайте Pilot Growth между тем о связях с Байденом-младшим умалчивается. В ней указано, что среди его инвестиций есть Metabiota, а сам он входит (или входил) в состав совета директоров компаний Perthera, r4 Technologies и Velocidi, инвестировал в компании Bizzabo, CB Insights, Counsyl, Metabiota и Webgility. До Pilot Growth Каллахан был соучредителем и генеральным директором компании Sitaro LTD — ведущей компании по разработке программного обеспечения CRM, клиентами которой были Adobe, AT& T, Cisco, CA, eBay, eHarmony, IBM, Philips и SAP. А ещё ранее Каллахан был вице-президентом по маркетинговым технологиям и стратегии в Young & Rubicam / Wunderman, где создавал интегрированные стратегии цифровых и медийных инвестиций для AT& T, Citibank, IBM и Sony.

Скриншот сайта pilotgrowth.com Нил Каллахан

Помимо Каллахана, в команде Pilot Growth в качестве основателя и партнёра указан Роб Уолкер, в биографии которого, помимо вхождения в совет директоров Metabiota, фигурируют такие сведения: после участия в обеих успешных кампаниях президента Клинтона Роб был назначен специальным помощником министра транспорта, а затем доработал до конца срока полномочий Федерального авиационного администратора в аналогичной роли при администрации Буша. Тут нелишним будет напомнить, что Фонд Клинтонов также фигурирует в числе спонсоров биолабораторий США на Украине, а Хиллари Клинтон числится одним из идеологов проекта.

Далее, советник по развитию бизнеса в компании Pilot Growth Equity Джулианна Смут на сайте фирмы указана в качестве ключевого игрока в обеих кампаниях президента Обамы и его администрации. На сайте уточняется, что она широко известна как один из лучших политических оперативников страны и самый успешный сборщик средств в американской политической истории. Барак Обама привлекал Смут к работе в качестве национального финансового директора. В его команде она занимала ключевые посты, в том числе должность руководителя аппарата торгового представителя США, секретаря по социальным вопросам Белого дома, сопредседателя президентских инаугурационных комитетов в 2009 и 2013 годах, а в последнее время она является членом правления Фонда Барака Обамы.

Советник по операциям в компании Pilot Growth Equity Майк Смит также обладает обширными связями с американским правительством в области закупок, технологий, здравоохранения, транспорта, бюджета, ассигнований, образования, международных отношений и вопросов коренных американцев. Активно участвует в работе Демократического комитета сенатской кампании.

А Уильям Ли, который является основателем и управляющим партнером Pilot Growth Equity, входит (входил) в состав совета директоров компаний r4 Technologies, Tailwind, Velocidi и Webgility, среди его инвестиций также есть Metabiota. Ранее он работал над академическими исследовательскими проектами, включая, в частности, носимые компьютеры первого поколения для вооруженных сил США, робототехнику для освоения космоса.

В команде компании в качестве советника по развитию бизнеса есть также доктор Нэн Хейворт, которая избиралась в нижнюю палату Конгресса США (палату представителей).

Примечателен еще один советник — Майкл Бекерман, который был президентом интернет-ассоциации, торговой ассоциации, представляющей ведущие мировые интернет-компании, включая Airbnb, Amazon, eBay, Google, а также иные крупные соцсети. Бакерман 12 лет занимал руководящую должность в Конгрессе, работая заместителем директора аппарата и главным советником по вопросам политики председателя комитета по энергетике и торговле палаты представителей США, который курирует политику государства в области Интернета.

Примечательно: советник по операциям Джон Белизайр среди прочего входит в совет директоров IFG Companies — одной из крупнейших частных страховых групп в США. А потребителем проекта Metabiota о прогнозировании пандемий, вспышек заболеваний как раз и являются в том числе и страховые компании.

Скриншот сайта pilotgrowth.com Команда Pilot Growth

Скриншот сайта pilotgrowth.com Команда Pilot Growth

Итак, что мы имеем?

Спонсор биолабораторий США на Украине — Pilot Growth связан с подрядчиком Пентагона (компанией Metabiota) — исполнителем украинских проектов, а один из основателей Pilot Growth (Нил Каллахан) ранее работал в команде Хантера Байдена. Более того, команда Pilot Growth сплошь состоит из бывших высокопоставленных сотрудников (и бенефициаров) крупнейших компаний мира, среди которых соцсети, торговые площадки, IT-гиганты, в том числе такие, которые поставляют IT-продукцию в Россию и чьи решения задействованы во многих информационных платформах. Часть этих сотрудников тесно связана с госведомствами США. Выводы? А выводы делайте сами.

Продолжение следует…

