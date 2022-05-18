Москва, 18 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Из девяти фармацевтических иностранных компаний, названных Минобороны России в качестве участников дела о биологических лабораториях на Украине, пять имеют действующие юрлица в России. Часть этих юрлиц выступали исполнителем по государственным контрактам на поставку медицинских препаратов, в том числе закупаемым в рамках национального прививочного календаря, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

Среди тех, кто был назван, оказались компании Gilead (аффилированна с американским военным ведомством), Pfizer, Eli Lilly and Company, AbbVie, Parexel, Merck, Moderna, Dynport Vaccine и Battelle. При этом у первых пяти из этого списка имеются действующие российские юрлица: ООО «Пфайзер Инновации» и ООО «Виатрис», аффилированные с Pfizer, ООО «Лилли Фарма» (актив Eli Lilly and Company), получившее в период пандемии коронавируса разрешение на оборот антиковидных лекарств, а также ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» (Gilead), ООО «Эббви» (аффилированно с AbbVie) и ООО «Парексель Интернешнл (РУС)» из дивизиона Parexel.

Parexel является американской исследовательской компанией, которая проводит клинические исследования от имени биг фармы. Несколько лет назад перед властями США интересы Parexel лоббировала компания, созданная сыном президента США Джо Байдена — Хантером Байденом.

В свою очередь Хантер Байден в деле о биолабораториях на Украине упоминается в связке с тремя компаниями, в том числе с Metabiota, которую называли подрядчиком Пентагона, специализирующимся «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия».

Подробнее в материале: Биг фарма: секретные биолаборатории на Украине и легальный бизнес в России