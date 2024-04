Большинство представителей биг фармы, упомянутых Минобороны России в рамках дела о биолабораториях на Украине, работают в России не первый год. Имеет ли отношение к этому делу старейшая фармкомпания Merck, имеющая в России отдельное юрлицо и множество регистрационных свидетельств на его имя в госреестре лекарственных средств? Или же её однофамилец — американская Merck and Co, чье лекарство входит в методические рекомендации Минздрава России при лечении коронавируса? Подробнее в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Напомним, в числе названных Министерством обороны России фигурантов дела оказались многие крупные иностранные фармацевтические компании и компании, которые проводят клинические исследования, в том числе Gilead, Pfizer, Eli Lilly and Company, AbbVie, Parexel, Merck and Co, Moderna, Dynport Vaccine и Battelle. Первые шесть имеют дочерние активы в России и уже не первый год работают в нашей стране, реализуя свои медпрепараты, проводя клинические исследования. В частности, с компаниями, аффилированными с Pfizer, за все годы их работы было подписано более 340 госконтрактов, а также она в период пандемии коронавируса получила три разрешения на проведение клинических исследований, связанных с препаратами от этой болезни. Компания Parexel, также учредившая юрлицо в России, ранее в США имела связи с фирмой Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена.

Байден-младший в этом деле был связан не только с биг фармой, но и со спонсорами и исполнителями проектов на Украине. В частности, среди таких связей — подрядчик Пентагона компания Metabiota, которая специализируется «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия».

Стоит отметить, один из упомянутых в деле подрядчиков Пентагона ранее был исполнителем по контрактам, связанным с сибирской язвой, и по заказу американского военного ведомства анализировал останки животных, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.

Биг фарма: секретные биолаборатории на Украине и легальный бизнес в России

Семья Байден раскинула сети от Украины до Китая. А так ли прост COVID?

Подрядчик Пентагона на Украине: волк в овечьей шкуре

Фигурант дела о биолабораториях на Украине ранее исследовал сибирскую язву

Фармфирмы из дела о секретных лабораториях на Украине имеют активы в России

Сегодня мы подробнее остановимся на деятельности компании Merck, а точнее — компаний со схожим наименованием.

Министерство обороны России Координация биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США

Скандал на рынке биг фармы

На самом деле компаний с таким наименованием в биг фарме две — немецкая и американская, но обе были до определенного года связаны, и вполне может статься, что этой связи не утратили, несмотря на публичные конфликты. Первая компания (Merck KGaA) основана в 1668 году. Штаб-квартира базируется в Германии.

На сайте фирмы уточняется, что основным собственником по-прежнему остается семья основателя — Фридриха Якоба Мерка (Friedrich Jacob Merck). На сегодня «Мерк» позиционируется как международная компания, работающая в 66 странах мира. В ней более 50 тысяч сотрудников.

В деле о биолабораториях фигурирует американская Merck& Co, на сайте которой указывается, что они предоставили свой опыт и возможности для поддержки производства и поставок вакцины COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Немецкая фармкомпания Merck KGaA пытается дистанцироваться от американской компании Merck & Co Inc, которая, по открытым данным, до 1917 года была её дочерним активом. Этому дистанцированию способствовали и некоторые крупные скандалы. Например, в 2006 году по решению суда американскую Merck& Co обязали выплатить $13,5 млн пациенту, который пострадал при лечении ее противоартритным препаратом Vioxx. В материале газеты «Коммерсант» уточнялось, что из-за побочных эффектов этого препарата против компании было подано около 9,65 тыс. исков.

«Дело рассматривала та же коллегия присяжных, которая неделей ранее признала Merck, третью по величине фармацевтическую компанию в мире, виновной в мошенничестве и сокрытии данных о побочных действиях своих препаратов», — сообщало издание.

Kuebi = Armin Kübelbeck Штаб-квартира компании Merck

Среди областей деятельности компании Merck KGaA называются эндокринология, репродукция, общая терапия, неврология и онкология.

«В секторе производства биофармацевтических препаратов компания ведет свою деятельность как EMD Serono, MilliporeSigma в Лайф Сайнс секторе, а также EMD Electronics в секторе Электроникс», — уточняется на сайте Merck KGaA.

В то же время у немецкой Merck KGaA в США есть и вполне действующий актив — EMD Serono (её некоторые источники также называют Merck Serono). Эта фирма, по открытым данным, с помощью Toledana участвует в финансируемых США совместных исследовательских проектах с другими компаниями (каких именно — не раскрывается, как, впрочем, и то, какое именно ведомство финансирует эти проекты). Примечательно: один из препаратов компании Merck Serono — Raptiva (или Эфализумаб) был снят с производства после скандала о побочных эффектах. В связи с риском появления проблем с мозгом Европейское агентство по лекарственным средствам и агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить продажу препарата в Евросоюзе и США. В России в справочниках стоит отметка, что «государственная регистрация данного препарата отменена».

Среди препаратов, которые продает EMD Serono (американский актив Merck), числится, например, противораковый препарат Erbitux.

(сс) Merck KGaA Germany Штаб-квартира подразделения Merck Serono в Женеве

В открытых данных владельцем регистрационного удостоверения на «Эрбитукс» является ООО «Мерк», производитель — MERCK HEALTHCARE, KGaA (Германия), упаковщик и выпускающий контроля качества — «MERCK HEALTHCARE, KGaA (Германия) или «Фармстандарт»-УфаВИТА, ОАО (Россия)». Последнее — часть дивизиона группы «Фармстандарт», которую ранее связывали с российским олигархом Виктором Харитониным — одним из бенефициаров пандемии ковида в России.

Компании «Фармстандарт» — крупные поставщики медпрепаратов по госконтрактам.

Читайте также: Бенефициары пандемии. Итоги-2021 — Кого обогатил COVID-19?

По данным из справочника лекарственных средств Vidal, за ООО «Мерк» числятся удостоверения на 13 препаратов, часть из которых — для лечения онкологии. Производителями выступают юрлица Merck, а также иные лица, среди которых оказались: BAXTER ONCOLOGY, GmbH (Германия), Pierre Fabre Medicament Production (Франция), MERCK SERONO (Италия), MERCK SERONO S. A., Succursale d’Aubonne (Швейцария), NERPHARMA (Италия), DENDRON BRANDS (Великобритания), MAROPACK (Швейцария), CENTRAL PHARMA (CONTRACT PACING) (Великобритания), EGIS Pharmaceuticals (Венгрия), что говорит о связях между этими юрлицами.

В качестве возможного производителя препарата «Конкор» также фигурирует компания «Нанолек» — еще один бенефициар пандемии в России (один из производителей вакцины), связанный с высокопоставленным российским чиновником.

Kirovreg.ru Завод компании «Нанолек» в Кировской области

«Дочки» Merck в России

В едином госреестре юрлиц числится действующим дочерний актив немецкого фармгиганта — ООО «Мерк».

Компания учреждена в июне 2008 года, владелец — ООО «Мерк Холдинг Гмбх» (Германия). Директор — гражданин Германии Александр Штайнбах. Ранее среди руководителей были Маттиас Вернике, Юрген Кениг (также был главой московского представительства компании «Миллипор» (Франция), Рита Бобро и Эберхард Хенчель.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Мерк» за 2021 год получен чистый убыток в размере 308,6 млн рублей (при выручке 20,33 млрд рублей), а также получен чистый убыток в 2020, 2019 годах. При этом выручка в 2019–2020 годах была достаточно высокой — 15,5 и 18,6 млрд рублей соответственно.

ООО «Мерк» выступало исполнителем трёх госконтрактов — с ФГБУ Науки «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской Академии наук» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России.

Примечательно: по данным из официальной биографии, Александр Штайнбах ранее возглавлял компанию Organon (Россия), а еще ранее отвечал за развитие компании MSD. Аббревиатурой MSD отмечают как раз таки фигуранта дела о биолабораториях на Украине — Merck & Co, чей логотип висит на русскоязычном сайте MSD. В США и Канаде MSD — это Merck & Co.

Скриншот сайта merckgroup.com Александр Штайнбах

Более того, в России у американской «Мерк» также есть как минимум один дочерний актив — ООО «МСД Фармасьютикалс». Стоит отметить, что еще в марте 2022 года американская «Мерк» заявила о прекращении инвестиций в России.

На сайте ООО «МСД Фармасьютикалс» уточняется, что она разрабатывает «инновационные препараты и совершаем научные открытия в области здравоохранения», «занимается производством вакцин, лекарств и иных препаратов». Работает фирма в том числе и в сфере онкологии, гепатита С, ВИЧ-инфекций, а также активно занимается разработкой вакцин (например, в 1898 году компания представила вакцину против оспы, в 1995 году ею же лицензируется вакцина против ветряной оспы).

ООО «МСД Фармасьютикалс» учреждено в ноябре 2008 года, владелец — «Мсд Хьюман Хелс Холдинг Би. Ви» и «Мсд Партисипэйшнс Би. Ви» (Нидерланды). Директор — гражданин Бразилии Кристиану Да Силва Гомес. Выручка ООО за 2020 год была 18,753 млрд рублей, за 2021 год — 19,7 млрд рублей при чистой прибыли 561 млн и 734 млн рублей, соответственно.

Министерство здравоохранения Новосибирской области Лекарства для лечения больных коронавирусом

Напомним, при лечении коронавируса в ряде стран рекомендовали использовать препарат от американской Merck — молнупиравир. В феврале 2022 года Минздрав России включил схемы с молнупиравиром при лечении в амбулаторных условиях и стационаре в новую, 15-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Его ввели как альтернативу скандально известным фавипиравиру и умифеновиру (Арбидол). Относительно последнего в методичке до сих пор стоит пометка — «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Примечательно: производитель умифеновира также связан с «Фармстандартом», как и немецкая Merck (если судить по данным выше).

Как мы видим, компания Merck, фигурирующая в деле о биолабораториях, всё-таки имеет в своём активе российскую компанию, а также поставляет (поставляла) препараты в период пандемии.