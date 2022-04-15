Жители Южной Кореи обсудили дело в отношении фотографа, который посетил Украину «без разрешения».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно данным полицейского управления провинции Кёнгидо, 12 апреля в стране задержали фотографа-фрилансера в возрасте старше 40 лет по подозрению в нарушении паспортного законодательства.

Сообщается, что в начале марта мужчина въехал на Украину через Польшу для освещения событий и вернулся на родину через две недели. Отмечается, что снимки, которые сделал фотограф, были опубликованы в южнокорейских СМИ.

12 апреля против него было заведено уголовное дело за нарушение паспортного законодательства. После окончания расследования дело будет передано в прокуратуру.

Известно, что фотограф признал тот факт, что въехал на территорию Украины без разрешения властей, а также выказал свое недовольство относительно ограничений свободы слова.

Напомним, что 13 февраля министерство иностранных дел Южной Кореи запретило гражданам страны совершать поездки во все регионы Украины. В случае нарушения запрета виновник будет привлечен к уголовной или административной ответственности за нарушение паспортного законодательства.

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Однако сотрудники СМИ могли получить специальное разрешение на освещение событий на Украине. Журналисты, чьи заявки были одобрены, могли находиться в Черновцах (~600 км о Киева) в течение трех дней и двух ночей.

(сс) Meditations Фотограф

«Он ведь не поехал туда воевать. Впаяете ему срок за фотосъемку?» — недоумевает yjjm***.

«Давайте тогда ещё будем наказывать миссионеров, что ездят в Сомали», — предлагает open***.

«Он, должно быть, отправился туда, чтобы рассказать миру о произошедшем», — предполагает 1012***.

«Сразу в тюрьму?» — недоумевает pej7***.

«Нужно ли было ехать туда, где жизнь и смерть ходят рука об руку?» — вопрошает happ***.

«Странная логика. Этот ведь фотограф не принимал участия в боевых действиях…» — недоумевает mari***.

«Правильно, арестуйте его!» — пишет mi41***.

«Я не журналист, но знаю, что такое свобода слова», — отмечает yths***.

«А чего вы хотели от Южной Кореи?» — недоумевает corp***.

«Не стоило этого делать», — считает ktw3***.

«А как же свобода слова?» — недоумевает esse***.

«Погодите пока с обвинениями», — предлагает jaew***.