Заявление председателя Вентспилсской городской думы в Латвии Яниса Витолиньша о том, что латвийское предприятие SIA Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под антироссийские санкции, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Председатель Вентспилсской городской думы в Латвии Яниса Витолиньш. ventspils.lv

"Недолго музыка играла. Теперь скачите вместе с украинцами. Они же вам друзья», — пишет Galina M.

Многие пользователи пришли к выводу, что бездумные русофобские выпады латвийских властей поставили страну на грань катастрофы.

«Их власти совсем ополоумели от русофобии? Поставили целый город под удар. Идиоты! Мозгов нет совсем, одна ненависть в голове», — написала Светлана П.

«Голова для чего дана? Думать! Не думая, санкции ввели, а теперь как быть, что делать, не знают», — подметила Леся Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что не вводи Латвия антироссийские санкции, подобных проблем попросту бы не было.

«Головой потому что надо было думать сначала, и о последствиях своей русофобии. Перед тем как санкции вводить, стоило бы задуматься, а нет ли большой зависимости от России у страны», — указывает Станислав З.

Часть людей полагает, что совсем скоро мы будем свидетелями того, как привычное спокойное течение европейской жизни начнёт стремительно меняться из-за экономической войны против Российской Федерации.

«Там все эти дикие, нищие и депрессивные недотерритории попадут скоро в «критическую ситуацию», — пророчит Олег Б.

«Грустно мне за всех них. Лучше было бы, если бы санкции сняли. Они всё равно никому никакой пользы не приносят и наносят вред всему миру и всем странам, которые не заслуживают бед!» — считает Анастасия Л.

Ряд пользователей указывает на то, что, выключив Россию из европейской экономики, эта самая Европа вдруг осознала, что вырвала у себя существенный кусок мяса и может из-за этого погибнуть.

«Ну вот последствия глобальной экономики. Мы живём на одном континенте, поэтому любое действие или бездействие влечёт последствия для всех», — поделилась своим мнением Екатерина Д.

«Зато Байдену угодили. За всё нужно платить. Это цена русофобии», — отмечает Тина З.

Gage Skidmore Джо Байден

Нашлись и те, кто отмечают, что Соединённые Штаты, которые являются истинными хозяевами Латвии, не сильно будут переживать из-за экологической катастрофы в маленькой стране на обратной стороне планеты.

«Ничего, справятся! Просто нужно ещё немножечко санкций против нас ввести и тогда этот вопрос с аммиаком отпадёт сам собой — произойдёт авария и всё. Придётся всего лишь с последствиями разобраться, но это мелочи. Всё ради козней против Москвы!» — указывает Наталия С.

«Там население около миллиона. Ну вымрут и никто этого не заметит в ЕС. Подумаешь, какая-то Латвия», — написал Александр Б.

Напомним, 10 апреля Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал информацию, согласно которой председатель Вентспилсской городской думы в Латвии Янис Витолиньш заявил о том, что латвийское предприятие SIA Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под антироссийские санкции.