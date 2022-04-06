Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за оскорбительных высказываний украинского руководства в адрес венгерских властей. Об этом сообщил 6 апреля глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Глава венгерского МИД заявил, что украинские лидеры оскорбляют Венгрию и не признают волю венгерского народа. Отметим, ранее Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его позицию в отношении антироссийских санкций.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Как там приграничные с Венгрией районы поживают?» — с сарказмом поинтересовалась Valeriia G.

«Учат венгерский в предвкушении, наверное. Хотя там и так многие его знают», — ответил ей (Valeriia G.) Mikhail.

«Венгрия — одно из немногих западных государств, политики которого ведут себя достойно», — отметила Наталья П.

«Инфантилы с Украины уверены, что все народы Европы обязаны приносить в жертву свои интересы ради их недостраны с фашистской хунтой во главе», — добавила Алина А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

«Просто марионетка системы охреневает от бунтов другой марионетки. Шавку Зелю (Зеленского. — О. П.)… бесит, что его коллега больше не хочет стоять в позе перед его хозяином. Рабы больше всего ненавидят не хозяина, а тех рабов, которые смелее их самих», — ответил 89 829 Алине А.

«Лично меня венгры удивили во всей этой истории. Приятно удивили тем, что не боятся отстаивать свои национальные интересы. В настоящее время это уже сродни героизму», — отметила Юлия.

«Чего удивляться? Они рассчитывают просто хапнуть от Украины свои кусочки. Уже была же тема насчёт подготовки референдума в прилегающих областях о присоединении. Может, слухи, а может, и нет», — ответила Юлии Виктория К.

«Ну так если там много этнических венгров, которые так же, как и русские, притеснялись со стороны Украины по национальному признаку, то я это желание «хапнуть», пожалуй, пойму. Лишь бы все законным путем прошло. Честный референдум и всё такое», — ответила Виктории К. Юлия.

«По-видимому, стоит вопрос о признании ряда населенных пунктов Украины под юрисдикцией Венгрии… Тихо проведут шахматную партию», — предположил «Удаленный аккаунт».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

«[Украинцы] вообще оборзели всем свои условия ставить. Что они вообще из себя возомнили?..» — не выдержал «За Союз С Россией».

«Вот венгры за свою страну топят, ни под кого прогибаться и не думают. Так что унылое тявканье Зели (Зеленского. — О. П.) они игнорят, по существу», — добавил один из участников обсуждения.

«Вот венгр-то мужик! Дай Бог, не сдуется после выборов!» — добавил 13 348.

«Когда совсем немножко… оборзел», — отреагировала Танечка, вероятно, имея в виду Зеленского.

«В кои-то веки мадьяры сделали правильный выбор, и тут Зелебобик (Зеленский. — О. П.)объяснил истину», — с сарказмом пишет «товарищ Сухов».

«Зеленский поёт и пляшет под дудку хозяина. Полагаю, что уже сам не рад тому, что решился на роль президента», — ответил «товарищу Сухову» 89 829.

«Просто Зеленский не знает, что такое воля народа… Отсюда ему венгров не понять», — отреагировала Алена Б.

«Украину пора послать в известном большинству направлении», — не выдержала Надежда.

«На Закарпатье живут этнические венгры, которые общаются на родном языке. В Союзе, да и на Украине до недавнего времени, их дети учились в венгерских школах, где преподавались предметы «русский язык» и «литература», а после путча (государственного переворота 2014 года. — О. П.) — «украинский». Недавно враги народа во власти решили отобрать у венгров родной язык и даже лишили венгров статуса «коренной житель», — также пояснил 89 829.

«И как весь мир жил раньше без указаний Зеленского, непонятно?» — с сарказмом подытожила Залина Б.

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