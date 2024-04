Как рассказал западным журналистам президент США Джо Байден, более десяти лет назад он откровенно поговорил с российским лидером Владимиром Путным на встрече в Москве. Как рассказывает сам Байден, тогда он самоотверженно сказал Путину такие слова: «Смотря в ваши глаза, мне кажется, что у вас нет души». Сегодня, пишет колумнист The New York Times Питер Бэйкер, Байден и Путин вновь проверяют свое понимание друг друга на фоне ситуации на Украине. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Я думаю, что вопрос в том, считает ли Путин Байдена слабым, отражает политическую близорукость Америки. Сам наш раскол в США и в западном альянсе — это то, в чем Путин видит нашу слабость. У нас в США долгая история того, что мы ставим себя в центр внимания каждой другой нации, несмотря на то, что как народ мы часто не имеем никакого представления о других культурах», — пишет Greyspin.

«Байден говорит, что он сказал Путину с глазу на глаз, что у Путина нет души? Извините, я поддерживаю Байдена, но я не верю в эту небылицу. Слишком удобная реплика в ответ на заявление Буша о том, что он может заглянуть в душу Путина. В любом случае, должны быть записи или хотя бы свидетели. Джо, зачем подготавливать себя к тому, что твоя оппозиция набросится на твои сказки?» — спрашивает John.

«Давным давно, за морями за лесами… Старый добрый сонный Джо вызвал Путина… разоблачил его как сумасшедшего… и продемонстрировал великое лидерство, медленно вводя санкции против России и теневого правительства олигархов… и все это с твердой рукой… с лазерным фокусом. Все ради войны за демократию. Байден снова включил свет на холме после 4-летнего отключения. Хорошо для Джо… Хорошо для Америки… хорошо для всего мира», — комментирует marrtyy.

«Честно говоря, в начале этой заварушки первое, о чем я подумал, было: «Надеюсь, там наверху есть аварийные самолеты», — отмечает itsmildeyes.

«Все гадают, и никто не знает, что происходит в этом мире! Этот мир все равно будет здесь! Я пойду выпью внизу! Сначала наслажусь! Байден и Путин могут спорить сколько угодно! Это политика!» — восклицает Charlie Young.

«Байден стоит лицом к лицу с Путиным или просто корчит ему рожи?» — спрашивает db.

«Моей маме за 80, она живет в доме престарелых на постороннем уходе. Вторжение на Украину заставило ее вернуться в прошлое, когда она жила молодой девушкой в оккупированной Франции во время войны. Я вижу, что освещение украинского вторжения в новостях нанесло ей повторную травму. Она вспоминает о трудностях, которые пережила ее деревня во время войны, и снова рассказывает мне о некоторых семьях, которые были депортированы и никогда не вернулись», — делится David.

«Как обычно, США ведут большую игру в санкции, но затем снижают их реализацию. Это все громкие слова. В чем смысл?» — негодует MB.

«Байден живет за морально развращенной стеной НАТО, притворяясь доброжелательным, в то время как идеология демократической культуры оставлена распадаться на пороге НАТО в Европе», — считает Mark.

«Это смешно. Это не Байден смотрит в глаза Путину, это Зеленский. Имейте немного перспективы. Вещи не всегда связаны с нами», — советует InclusiveAmerican.

«Электрические автомобили выведут Россию из бизнеса. Это захват ресурсов. И скрытая сделка с Китаем», — размышляет Pj.

«Честно говоря, как бы я его ни любил, я не думаю, что Байден способен вести себя так решительно. Он мастерски и сознательно разыграл этот кризис, заставив меня снова гордиться своей страной после пяти лет жестокости и хаоса. Я уверен, что Путин тоже этого не ожидал. Байден не глуп, поэтому он продолжает просить Зеленского о «мирных переговорах», — указывает ChristineMcM.

«Возможно, мы захотим рассмотреть возможность создания клуба дебатов для старшеклассников и проведения презентации в социальных сетях текущего события для понимания исторических идей», — отмечает Joseph Amato.

«Сказка о диалоге с Путиным — это очередная болтовня Байдена. Хуже того, это звучит как неуклюжая производная от оригинальной фразы Джона Маккейна», — уверен Charles Becker.

«Когда Байден был вице-президентом, Путин аннексировал Крым. Когда Байден стал президентом, произошла операция на Украине. Когда Трамп был президентом — Путин ничего не сделал. Видите здесь закономерность?» — задает риторический вопрос SC.

«Надеюсь, что эти дети Холодной войны помирятся», — пишет Jean.

