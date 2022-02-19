Два мощных взрыва, прогремевших на газопроводе в Каменнобродском районе Луганска (ЛНР), вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Это та труба, которая в Европу газ гонит. Вот и добилась Украина остановки своего транзита. Идиотское решение — взрывать трубу, которая тебя кормит. Постоянно на свою пятую точку приключений ищут», — отмечает Светлана И.

Многие пользователи пришли к выводу, что если речь идёт о диверсии, то целью взрывов может быть попытка лишить ЛНР доступа к топливу.

«Речь не о транзитной трубе. Украинцы бьют по газоснабжению Луганска, чтобы лишить местные производства топлива. Да и жителям придётся несладко, если в их домах не будет газа. Короче, ВСУ гадят ЛНР по полной. Подонки!» — написал Сергей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ намереваются взять республики измором. Для этого они будут постепенно выводить из строя все жизненно важные объекты на территории ДНР и ЛНР.

«Очевидно, что Украина использует диверсии, постепенно прощупывая оборону Донецкой и Луганской Народных Республик. Смотрят, ищут, где там слабые места и как реагируют местные власти на подобные террористические акты», — считает Валерий Я.

«Вероятно, это последствия обстрела по наводке. Взорвут там, обстреляют тут, нет-нет, да и вынудят Россию вступиться за республики», — поделился своим мнением Валентин И.

Часть людей полагает, что Украина не отступит от своего намерения уничтожить жителей Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Да уж, ну и натворил делов Зеленский. Все думали, что выбрали человека, который сделает жизнь лучше, остановит эту долбаную войну. А выходит, что всё совсем наоборот. Нарастил силы, закупил иностранного вооружения, заручился информационной поддержкой Запада. Всё подготовил к решающей атаке», — указывает Лилия Р.

Ряд пользователей указывает на то, что диверсии со стороны Украины сводят всё к обострению ситуации в Донбассе, а также, как следствие, к негативной ситуации на газовом рынке Европы, большая часть которого зависит от России.

«Сейчас Украина устроит бучу в Донбассе, а в Европе опять полезут вверх цены за газ. Своей войной украинцы кормят Россию. Нам, стоит отметить, такого «счастья» не надо. Но сам факт, конечно, удивляет», — отметила Мария В.

«Молодцы украинцы. Одним махом подняли цены на российский газ для Европы, и для себя ещё больше, естественно. Ну, а транзит через регион 404 дальше невозможен, браво!» — поделился своим мнением Владимир М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

Отдельные комментаторы отмечают, что в след за взрывами газопроводов республики будут ждать террористические акты против мирного населения.

«Газопровод — это только начало. Украина будет выводить все важные объекты республик по одному. Одно радует — не будет обстрелов школ и детских садов, потому что дети будут эвакуированы. Бандеровцы не будут тратить снаряды просто так, они хотят крови жителей Донбасса», — считает Геннадий О.

Напомним, 18 февраля Луганский Информационный Центр сообщил о том, что на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в Каменнобродском районе Луганска прогремело два мощных взрыва на газопроводе. Отмечается, что в результате образовался сильный пожар. По версии генерального директора государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Луганскгаз» Татьяны Богородько, характер повреждений, нанесённых обоими взрывами, указывает на то, что была совершена диверсия.