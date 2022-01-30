МИД Украины считает «нарушением суверенитета» поручение президента России Владимира Путина о предоставлении доступа гражданам РФ из ДНР и ЛНР к сайту госуслуг для отправки заявлений на получение социальных выплат. Об этом 30 января сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало отменить данное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

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Заявление внешнеполитического ведомства Украины обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «headlines Украина». Многих заявление МИД Украины возмутило, так как Киев давно не платит жителям республик Донбасса заработанные ими еще на Украине пенсии.

«Расскажите украинцам, сколько стоит коммуналка в РФ [и] сколько на Украине. Сколько там соцвыплат и сколько на Украине», — пишет «Улыбка на лице».

«То есть цель — уничтожить жителей Донбасса. Сами же не платят», — написала Татьяна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чистописание

«Для жителей Донбасса это… по дикости и жестокости на уровне обстрелов и насильственной бандеризации», — отметил Gena P.

«Здравомыслящий, психически здоровый человек не осилит этого понять и принять…» — добавила Татьяна Г.

«Зачем опять воете, нытики? Дайте все эти прелести жителям… неподконтрольной (республик Донбасса — О. П.) сами. Но вы же только артиллерией и снайперским огнем по мирным жителям напоминаете о существовании страны под названием Украина. Так чего вы хотите?» — недоумевает TDN.

«Это от зависти и бессилия», — написал KeS.

«Россия выплачивает своим гражданам, проживающим на других территориях. Наш украинский Кулеба-МИД требует отменить выплаты… Они, эти твари в МИД, вообще… [с ума сошли]? Мрази, жрущие в ресторанах и не смотрящие в принесённый официантом счёт, с пеной у рта требуют, чтобы заблокированные ими люди не могли получить на кусок хлеба…» — не выдержала Alisa Fox.

«Расскажите это венграм, которые не так давно на Западной Украине раздавали свои паспорта…» — призвал не без сарказма Александр.

«Так что, украинцам с голоду помирать?..» — задалась вопросом Elena.

«А самим что, слабо?.. Палки в колеса вставлять мастера», — отреагировал Андрей.

«Да пошли вы… Вы чем помогли людям, которые оставили все нажитое дома и уехали из ДНР?» — спросил «Бока».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"Сами платить не будем, все блокируем, а Россия «нарушает». Не МИД Украины, а базарная баба», — написал Василий.

«Если Украина неспособна — людям умирать? Какие циничные твари! Фашисты!» — не выдержал Владимир.

«Орут… что Донбасс — это Украина, но пенсии украинцам на неподконтрольной (в ДНР и ЛНР — О. П.) платить не хотят!..» — отметил Константин.

«Ну в этом случае могли и просто промолчать!» — пишет Таисия.

«Потому что властям [Украины] нужна территория, а не люди», — подытожил Sasha.