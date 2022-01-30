Киев, , 13:14 — REGNUM МИД Украины считает «нарушением суверенитета» поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении доступа гражданам РФ из ДНР и ЛНР к сайту госуслуг для отправки заявлений на соцвыплаты. Об этом 30 января сообщается на сайте ведомства.

«Примечательно, что Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипусилиям», — отмечается в сообщении.

МИД призвал отменить решение.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос, касающийся предоставления гражданам РФ из ДНР и ЛНР доступа на отправку заявлений на соцвыплаты через госуслуги.