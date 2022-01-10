Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в ходе беспорядков в Казахстане и выразило соболезнования в связи с гибелью людей. Об этом говорится в первом официальном заявлении украинских властей по ситуации в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — говорится в заявлении.

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Первую реакцию внешнеполитического ведомства Украины на массовые беспорядки в Казахстане обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое Издание». Многие связали промедление в реакции украинских властей с тем, что Киев якобы ждал реакции «западных партнеров».

«Отмашку дали… Заговорили. Незалежнi (независимые — О. П.)», — смеется Александр.

«Ну, а что? Всё понятно. Гегемоны сами не определились, как к этому относится. Вроде там русские, значит, надо осудить насилие над «мирными протестунами». А вроде эти «мирные протестуны» из автоматов стреляют, и может некрасиво получиться. Вот и не смогли территориальным «независимым» подразделениям спустить разнарядку, что говорить», — добавил Кирилл.

«Опасаются разозлить ОДКБ. Вдруг потом на Украину повернут», — пошутила RED FOX.

Odkb-csto.org ОДКБ

«Ну так посольство США в Казахстане такой же выложили твит. Не вижу повода радоваться. Прислали разнарядку», — отреагировала Алина.

«Бунты в Казахстане начались против повышения цены на газ. Боятся, что такая же ситуация может повторится и в Украине. Мало ли…» — предположил «Не обязательно».

Esetok Протестующие на центральной площади Актюбинска. 4 января 2022 г

«Ждали реакции Госдепа», — написала Валентина Я.

«Странно, как-то сдержанно отреагировали, а где призывы к майдану?» — шутит Offspring.

«И обеспокоенность! Куда ж без неё», — смеется Ульяна.

«Неужели украинский МИД выбирал слова. Видимо, чтобы уголь покупать не пришлось на Марсе. Поэтому, без сарказма: могут, если захотят», — подытожил на своем телеграм-канале (PASHA TODAY) украинский журналист Павел Кухаркин.

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