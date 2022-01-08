Известие о задержании по подозрению в госизмене экс-главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова спровоцировало широкий общественный резонанс. Социальных сетях опубликованы множество мнений о том, что заговор имел место. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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«Всё сделано абсолютно верно. Каждый факт, бросающий тень на сотрудников силовых структур, должен быть расследован и виновные привлечены к ответственности. Но центр измены находится в центральной власти. Именно там сидит «главный крот». Неспроста тихая антирусская внутренняя политика в Казахстане господствовала всё это время. Патриотизм был заменён национализмом, всё остальное его последствия», — считает Юрий Киселёв.

«Не надо церемониться с террористами и предателями, поймали и сразу в расход. Но Токаеву не место в управлении государством, раз он допустил у себя такой шухер», — поддерживает И.

«Без продажности статусных чиновников, конечно, беспорядки просто так не происходят», — соглашается Татьяна Медведовская.

«100% была измена (сговор или заговор), иначе как объяснить, что «протестанты» смогли практически без усилий захватывать режимные объекты, просто была госизмена и измена на высоком уровне!!! Вопрос только в объективности расследования», — заметил Алексей.

(сс) U.S. Department of State Карим Масимов

«Предательство или нет, но в любом случае за то, что органы безопасности такое допустили, кто-то должен ответить», — рассуждает Андрей Коннин.

«Если спецслужбист не раскрывает заговор, значит, он участвует в нём. Или организует. Самое время найти и привлечь к ответственности заказчиков и организаторов», — считает Иван.

«Да похоже, верхушка всё это и затеяла. Действительно, как можно прозевать спецслужбам подготовку 20 тыс. боевиков в стране и не доложить об этом руководству страны. Это предательство в чистом виде со всеми вытекающими. Чистить эти органы и сажать предателей. Государство для этого и создано и наделено властью, иначе это не государство, а чей-то протекторат», — написала Светлана.

«Без предателей не обошлось», — констатирует Владимир Богатырёв.

«Много работы у контрразведки, которую предварительно нужно полностью обновить», — соглашается Юрий.

(сс) Esetok Протестующие в Актюбинске греются у костра

Как сообщало ИА REGNUM, досудебное расследование по факту госизмены Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана начал 6 января. В этот же день были задержаны экс-председатель КНБ Масимов и другие лица.

Всего в стране на данный момент задержано более 4,2 тысячи человек. Среди них — граждане соседнего государства, сообщает МВД Казахстана.

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