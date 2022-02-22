Проблемам пандемии, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2, средствами массовой информации в последние два года уделяется очень много внимания. Притом переизбыток каждодневного контента выталкивает на поверхность не очень лицеприятные подробности борьбы с этой напастью. В числе которых и коррупция (куда без неё!) в высших эшелонах ответственных лиц, о которой говорится в исчерпывающем журналистском расследованииИА REGNUM. И множество более мелких проблем с не менее тяжкими последствиями. Есть, конечно же, и достижения. Правда, детальный анализ некоторых из них перемещает часть организаторов прививочной кампании из круга лиц, способствовавших её успеху. Что на их присутствии в наградных списках вряд ли скажется.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Так как большая (как бы это сказать помягче) угроза накрывает обычно сверху, рассмотрим проблему вакцинации с наиболее удобного ракурса, то есть снизу. Намеренно проигнорировав статистические выкладки и прочие умозаключения «стратегического» характера и сместившись на более близкий обычному человеку «оперативно-тактический», то есть региональный уровень. На коем проблема всех уровней вакцинации играет совсем иными, отнюдь не рождественско-новогодними красками.

В качестве примера рассмотрим ситуацию в Самарской области, уверенно продолжающей занимать четвёртое место по заболеваемости ковидом после столицы, её области и Санкт-Петербурга. То есть уступая лишь несопоставимым с Поволжьем по всем социально-значимым параметрам субъектам Федерации.

По данным на 29 декабря, всего в Самарской области полностью привито 1 млн 576 тысяч жителей, что составляет почти 67% взрослого населения региона, а ревакцинацию прошли 214 тысяч человек — 51% от подлежащих ревакцинации (7% населения). Темпы вроде как впечатляющие, однако, по данным недельной давности, в области снизился темп вакцинации от коронавируса, сообщил 20 декабря областной оперативный штаб. За неделю, предшествующую сообщению, прививки сделали чуть более 33 тысяч жителей, в то время как на предыдущей неделе — более 46 тысяч человек.

Следует заметить, что регион усилиями, предпринятыми как его руководством, так и федеральным центром, в достаточной степени оснащён медицинскими учреждениями, с персоналом, близким к штатной численности.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация против коронавируса в Самарской области

Поставки вакцин также осуществляются в достаточной для борьбы с пандемией мере. А вот здесь и возникает главная «шероховатость», не позволяющая достичь большего. Причём не только в названном регионе, а и везде по стране в целом. С которой автору, не относящемуся ни к категории «антиваксеров», ни к прочим поборникам конспирологических теорий — от «чипизации» до «палеоконтакта», пришлось воочию столкнуться. Более того, по медицинским показаниям двухэтапная вакцинация была им пройдена дважды — как собственно прививка, так и ревакцинация. Причём наиболее распространённой в нашей стране вакциной «Спутник V», безудержно разрекламированной со всех мыслимых уровней и имеющей наибольшие шансы быть зарегистрированной ВОЗ.

Главная неприятность при вакцинации вторым компонентом упомянутой вакцины заключалась в том, что ОБА РАЗА она сильно подзатянулась, несмотря на отсутствие очередей. Вернее, ввиду их отсутствия. Так как, со слов медперсонала прививочного пункта поликлиники («шаговой доступности, новейшей, оборудованной по последнему слову техники настолько, что «открывал» её не только губернатор с профильным областным министром, но и глава Минздрава РФ), «Спутник V» поступает в контейнерах на 5 доз. Поэтому — «ждите, пока не наберется 5 пациентов», то есть не соберется та самая очередь, «или приходите завтра утром, без гарантии». Так, 24 декабря «пятёрка» так и не собралась, и автор материала был отправлен домой, по 25-градусному морозцу, как и две молодые дамы, одна из которых — с трёхмесячным («не с кем оставить») ребенком. Визит, уже — удачнее, был повторен на следующее утро. В компании пациентов-медработников, шумно обсуждавших происходящее в выражениях «мы вчера пришли, а нас «послали»; «сколько можно сюда ходить?» и прочих, на латыни, наверное. Досталось от них и вакцинам, и их эффективности. С учётом уровня возбуждённости представителей «самой гуманной профессии в мире» — что из числа клиентов, что вынужденного принимать на себя проявления их недовольства медперсонала «полевого» уровня, опрашивать их как-то не захотелось.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Тем более, что причина происходящего безобразия оказалась простой до изумления, и столь же давно запримеченной СМИ. «Один флакон — 5 доз. Почему вакцинация от COVID сложнее, чем от гриппа», — гласит заголовок публикации корреспондента телеканала «Санкт-Петербург», опубликованной ещё 8 января этого года.

«Технологический процесс при вакцинации от коронавирусной инфекции сложнее, чем от гриппа. Один флакон рассчитан на 5 доз. Поэтому препарат, хранящийся при температуре минус 18 градусов, размораживается только при наличии 5 пациентов, которые были внесены в список, осмотрены врачом и не имеют противопоказаний», продолжает питерский корреспондент. Следует заметить, что подмеченное им пренеприятное явление, ставящее (вернее — давно поставившее под вопрос успешность вакцинации «Спутником» как таковой) ничуть не повлияло ни на поставщиков данной вакцины, ни на Минздрав страны как основного её получателя.

Более того, в основополагающем по теме вакцинации от ковида документе Министерства здравоохранения РФ за подписью замминистра Е. Г. Камкина (уже — от 29 июня текущего года) под скромнейшим названием «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» чётко регламентируется всё связанное с действиями медработников, а также — необходимое оборудование, и в том числе параметры (если можно так сказать) вакцин.

А именно, в документе указано:

По «Спутнику V:

3.2. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»… Флакон, содержащий 3,0 мл вакцины, предназначен для вакцинации пяти пациентов, содержит 5 доз по 0,5 мл. Допускается хранение вскрытого флакона по 3,0 мл не более 2 часов при комнатной температуре.

По «Спутнику Лайт»:

3.21. Вакцина в замороженной форме выпускается в многодозовых флаконах (3 мл, 5 доз), в многодозовых ампулах (одна ампула содержит две дозы вакцины).

3.22. Вакцина в жидкой форме выпускается во флаконах по 0,5 мл (1 доза) препарата.

По причине (иногда) вменяемой дозировки наиболее бойко идёт прививка именно «Лайтом». Что и была возможность наблюдать.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

Собственно «Спутник V», как видно из основополагающего документа Минздрава, продолжает выпускаться в упаковке, гарантирующей беспроблемную его применимость лишь в силовых структурах, местах лишения свободы и на многолюдных производствах (по окончании рабочего дня, если руководство предприятия позволит).

Понятно, что уменьшение доз в контейнере до вменяемых одной или двух вместо пяти несколько увеличило бы производственные издержки. А увеличение издержек, пусть и копеечное, для бизнеса, особенно — аффилированного с кем-то сверху, недопустимо. Ведь главный бенефициар прививочной кампании в России кампания «Биокад» заработала на госзакупках 8,3 млрд рублей за 10 месяцев, а по итогам года цифра, очевидно, превысит 10 млрд, сообщает агентство DSM Group. Структуры Biocad получили около 80% средств, выделенных на производство «Спутника V».

«Такими деньгами не шутят» ©, как гласит цитата из культового фильма 90-х «Брат-2». Тем более с такими вот бенефициарами вакцинации, а также их не просчитываемыми навскидку связями в верхах, что аффилированными, что нет.

В результате страдает сам процесс и его участники. Не в последнюю очередь — младший и средний медперсонал, вынужденный либо отказывать пациентам в прививке, либо «отписываться» от вышестоящих за неиспользованные дозы вакцин из вскрытых контейнеров (см. пункт 6.9. вышеупомянутого «Порядка проведения вакцинации…»).

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию

Поэтому низким темпам вакцинации/ревакцинации и их «антирекламному» эффекту удивляться не надо. Как, возможно, и якобы вакцинированным «мёртвым душам», «сертификаты» которых не обязательно являются признаками заершенного коррупционного преступления. А могут лишь говорить о попытке какого-нибудь измотанного терапевта либо фельдшера избежать лишения скудной премии либо штрафа за перерасход/порчу столь ценного препарата. Особо ценного и для реципиентов бюджетных средств, не покладая рук поставляющих вакцины крупным оптом, «бесплатно» для населения. Так что берите бидон, тут как раз на дивизию хватит. И кончайте жаловаться — «Омикрон» на подходе. Неизбежный, как новый транш из бюджета «фарме»…

Всем — здоровья!