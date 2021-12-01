Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 29 октября 2021 года поставил задачу: «Жуликов выдавить… Лесная отрасль и рыбная».

Пресс-служба правительства РФ Рабочая поездка вице-премьера Виктории Абрамченко в Забайкальский край

«Да, это две самые криминальные на сегодняшний день», — ответил президенту Юрий Чиханчин.

За лесную отрасль в правительстве РФ отвечает Виктория Абрамченко. Вице-премьер ответила на вопросы ИА REGNUM о том, как идет реформа лесной отрасли, как на контроль поставят каждое дерево и как из лесной отрасли выдавят жуликов.

Владимир Станулевич: Будет ли увеличен срок перехода на Лес ЕГАИС, как это сделано с маркировкой молочной продукции, чтобы предприятия полностью к ней приготовились?

Виктория Абрамченко: Внедрение новаций в системе ЛесЕГАИС требует времени и «обкатки». Именно поэтому эксперимент по тестированию модернизированной ЛесЕГАИС длился в течение полугода — с 1 января по 30 июня 2021 года. Участвовали в нем фокус-группы лесопользователей — они детально отработали механизмы отслеживания цепочек поставок древесины.

С 1 июля 2021 года модернизированная ЛесЕГАИС работает на постоянной основе по всей стране. В систему вносится информация о местах складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры. Такой формат позволил лесопользователям выстроить эффективный диалог, провести разработчикам системы необходимые изменения и донастройку. Были разработаны пошаговые инструкции для работы с новым функционалом. Это позволило перейти на новые правила плавно и с минимальными рисками.

С 1 января 2022 года планируется к запуску обновленная версия ЛесЕГАИС. Она предусматривает оформление сопроводительного документа на транспортировку древесины в электронном виде, посредством внесения информации о перевозимых партиях древесины и пиломатериалов в ЛесЕГАИС. Электронный сопроводительный документ невозможно будет оформить, если данные о балансе древесины на разных точках, лесосеке или местах складирования, будут различаться.

Система прослеживаемости позволит увидеть цепочки поставок древесины, сопоставлять сведения из правоустанавливающих документов на заготовку древесины по сортиментному и породному составу. Это, в свою очередь, серьезно сокращает возможности для недобросовестных лесопользователей.

Чем быстрее заработает система прослеживаемости, тем быстрее мы поставим заслон на пути нелегальной лесозаготовки.

Пресс-служба правительства РФ Акция Сад памяти. Красноярский край, 2021 год

Владимир Станулевич: Какая часть от необходимого финансирования выделяется федеральной властью на лесоустройство в регионах, и когда оно будет выделяться полностью?

Виктория Абрамченко: С 1 января 2022 г. полномочия по лесоустройству переходят на федеральный уровень.

Цель федерализации системы лесоустройства — повышение качества проводимых работ и оптимизация затрат. Приоритет будет отдан лесоустройству в зоне интенсивного освоения лесов, проводиться лесоустроительные работы будут за счет целевого бюджетного финансирования. Все это поможет восстановить устойчивое лесоуправление, эффективно использовать леса, повысить качество лесного планирования и проектирования.

Государство как собственник лесного фонда должно иметь объективную и актуальную информацию о количественных и качественных характеристиках лесных ресурсов. В том числе об их стоимости. Это позволит эффективно ими распоряжаться и повысить доходность от использования лесов. В трехлетнем бюджете предусмотрено ежегодное выделение Рослесхозу на проведение лесоустройства 2,5 млрд рублей. Это почти в 3 раза больше, чем выделялось в предыдущие годы.

Сейчас нужно четко наладить работу по организации проведения лесоустройства со стороны Рослесхоза, набрать штат профессиональных инженеров-лесоустроителей.

Дальнейшее увеличение финансирования будет зависеть от увеличения доходов федерального бюджета от использования лесов, в том числе за счет актуализации материалов лесоустройства и предоставления лесов в пользование.

Пресс-служба правительства РФ Рабочая поездка Виктории Абрамченко в Красноярский край

Владимир Станулевич: Что делается чтобы лесозаготовители не остались без работы после запрета экспорта круглого леса?

Виктория Абрамченко: После принятия исторически важного решения об ограничении вывоза кругляка хвойных и ценных лиственных пород из страны, мы наблюдали попытки переноса сроков, создания монопольных структур, очередной отсрочки. Но это не в национальных интересах. Наша цель — создание успешной отрасли по глубокой переработке древесины.

Было достаточно времени для переориентации производств и прекращения, не побоюсь этого слова, варварски потребительского отношения к ценному лесному ресурсу.

Сейчас все уже поняли, что никаких послаблений в вопросе ограничения вывоза сырья не будет. В очередной раз говорю: для России круглый лес больше не товар.

Возможно, кто-то рассчитывал на послабления, но мы делаем ставку на переориентацию бизнеса для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, запустили инструменты поддержки бизнеса. И это уже дало свои плоды.

Мы фиксируем рост производства лесопромышленной продукции. Так, только в Дальневосточном федеральном округе за 9 месяцев этого года производство шпона увеличилось на 33%, пеллет на 57%, целлюлозы на 9%, мебели на 10%. Одновременно увеличились объемы экспортных поставок указанной продукции.

Например, предприятиями лесопромышленного комплекса Хабаровского края в течение 2021 года дополнительно созданы мощности по производству сухих пиломатериалов в объеме 255 тыс. м3, а до конца года планируется создать мощности по производству еще более 400 тыс. м3 сухих пиломатериалов. В Приморском крае запущены мощности по переработке низкосортной древесины и производству порядка 60 тыс. куб. м в год OSB плиты. При увеличении сырьевой базы объемы производства вырастут в 6 раз до 300 тыс. куб. м. Другая компания планирует здесь большой инвестпроект стоимостью 20 млрд руб. по производству OSB плит мощностью до 600 тыс. куб. м в год. Объем переработки низкосортной древесины составит до 1,5 млн куб. м в год.

Пресс-служба правительства РФ Виктория Абромченко принимает участие в Российском экологическом форуме

Владимир Станулевич: А в Сибири есть проекты?

Виктория Абрамченко: У нас в стране три макрорегиона, которые ориентированы на лесную промышленность — Сибирь, Дальний Восток и Северо-Запад. Считаю, что Сибирь — ключевая точка роста для российского лесопромышленного комплекса. В этом регионе сейчас мощнейший кластер по деревообработке: производству пиломатериалов и пеллет. Главный упор делается на строительство и модернизацию лесохимической переработки, то есть современных, безопасных, конкурентных на мировом рынке целлюлозно-бумажных комбинатов. Например, в Красноярском крае планируется строительство ЦБК, объём инвестиций в который составит до 100 млрд рублей, он должен быть запущен не позднее 2026 года.

Кроме того, в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, реализуются приоритетные инвестиционные проекты по производству пиломатериалов, фанеры, погонажа, мебельного щита.

В конце 2022 года планируется завершение крупной модернизации комбината в Усть-Илимске, где будет производство более 600 тыс. тонн тарного картона для производства гофроупаковки. Объём инвестиций в него составляет уже около 90 млрд рублей.

Очевидно, что рост объемов переработки древесины сохранится и в следующем году. Уверена, что тот, кто хочет продолжать работать в лесном комплексе — найдёт такую возможность.

Владимир Станулевич: Будет ли из структур Минприроды РФ, Минпромторга РФ, Рослесхоза создано министерство леса, о котором Вы говорили?

Виктория Абрамченко: О создании Министерства леса речь не шла. Речь идет о создании органа, наделенного всеми надзорными полномочиями в лесном комплексе. Для этого мы запустили эксперимент в Архангельской и Иркутской областях по осуществлению Рослесхозом надзора в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, государственного лесного надзора за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов.

Пресс-служба правительства РФ Акция сад памяти. Москва, 2020 год

Владимир Станулевич: Каковы предварительные итоги эксперимента?

Виктория Абрамченко: Эксперимент показал более эффективное осуществление контрольно-надзорных полномочий на федеральном уровне за счет современных дистанционных методов выявления нарушений и применения новых алгоритмов взаимодействия.

Только за полгода работы 86 должностных лиц территориальных органов, и подведомственных учреждений Рослесхоза, выявили 192 административных правонарушения. А лесные инспектора Архангельской и Иркутской областей, численность которых в 14 раз больше, за аналогичный период выявили 83 административных правонарушения.

Примечательно, что некоторые нарушения регионами ранее вообще не фиксировались. Например, в части предоставления прав на использование лесов или осуществления компенсационного лесовосстановления.

Но, конечно, окончательные итоги эксперимента будем проводить по итогам года.

Владимир Станулевич: Лесные пожары в Якутии выявили несовершенство федерального финансирования лесоохранных и противопожарных мероприятий в лесу. Что изменится?

Виктория Абрамченко: Лесные пожары в Якутии выявили в первую очередь отсутствие слаженной работы в регионе, когда эти пожары только начинались. Есть золотое правило — лесной пожар нужно тушить в первые сутки. К сожалению, драгоценное время было упущено, и пожары в регионе попросту распустили.

Что касается финансирования, то система меняется с 2022 года. В законе о федеральном бюджете мероприятия по охране лесов от пожаров, даже в условиях дефицита бюджета, носят «защищенный» характер.

Правительство предусмотрело увеличение объема финансирования регионов более чем в два раза, с 6 до 14,2 млрд рублей. Это позволит увеличить авиационное и наземное патрулирование лесов и численность сотрудников парашютно-десантных пожарных служб регионов.