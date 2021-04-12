Итальянский ученый, профессор Джованни Рестиво, директор многопрофильной исследовательской лаборатории по вопросам качества общества и человеческого развития Национальной ассоциации социологов Италии, провел опрос родителей школьников с целью выяснить, как цифровая среда и, в частности, дистанционные технологии обучения повлияли на детей и подростков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Профессор Рестиво предоставил результаты исследования ИА REGNUM, так как к самим исследованиям его подтолкнул размещённый на сайте ИА REGNUM материал под названием «Опросы родителей в России и США: дистанционное обучение вредно для детей».

ИА REGNUM публикует краткое описание исследования профессора Рестиво и его основные выводы.

Предисловие

То, что мы переживаем с марта 2020 года, является нестандартной социальной ситуацией, оказавшей разнообразное влияние на различные сферы жизни: семью, сообщество, экономические и социальные отношения, на качество жизни людей.

Это необычное время оказало значительное влияние не только на взрослых, но и на детей и подростков. Поэтому пристального внимания заслуживает изучение качества жизни школьников в период дистанционного обучения (ДО).

В качестве достоверного ориентира для нашего исследования было решено изучить мнение родителей, которым задавали вопросы относительно физического, умственного, психофизического состояния их детей во время ДО.

Опрос проводились в Италии и в России, и по этой причине он приобретает возможное международное значение для интерпретации рассматриваемого явления. Его реализация стала результатом эффективного сотрудничества между несколькими институциональными субъектами и гражданским обществом.

За это отныне мы искренне благодарим Eurispes, Российскую академию наук, экономический факультет Болонского университета, факультет философии, социологии, психологии и прикладной психологии (FI.SPPA.) Университет Падуи, Междисциплинарную исследовательскую лабораторию социальных качеств и человеческого развития, общественное движение «Родители Москвы», НПО «Genitori Tosti n tutti i posti», Итальянский фонд по преодолению архитектурных барьеров (FI.ABA), Ассоциацию Abili Oltre, Ассоциацию социологов (ANS), Международный центр семейных исследований (CISF), организацию «ONLUS Pro Vita e Famiglia», Ассоциацию «La Nostra Famiglia-IRCCS Eugenio Medea», Консультативный центр по вопросам здоровья и взаимоотношений (CO.SA. KING.)

При формулировке выводов мы также основывались на опубликованном в начале 2021 года ООН документе (Замечания ООН No. 25/2021 к Конвенции о правах ребенка в связи с цифровой средой), который имеет тесную связь с нашим исследованием.

Mos.ru Дистанционное обучение

Опрос

Опрос проводился на выборке из 81 родителя несовершеннолетних детей, которые заполнили анкету из 20 вопросов по следующим направлениям:

а) регион проживания;

б) количество несовершеннолетних в семье, находившихся на ДО;

в) наличие нарушений физического здоровья;

г) наличие нарушений физической активности и пищевых привычек;

д) наличие нарушений внимания;

е) оценка качества дистанционного обучения.

А) регион проживания.

Опрошенные распределились по следующим регионам: Тоскана — 59,3%, Лацио — 11,1%, Эмилия-Романья — 1,3%, Венето — 8,6%, Ломбардия — 8,6%, Пьемонт — 3,8%, Сицилия — 4,8%, Калабрия — 2,5%.

Б) количество несовершеннолетних в семье, находившихся на ДО:

49,39% имеют одного ребенка,

43,21% имеют двоих детей,

6,17% имеют троих детей,

1,23% имеют пять детей.

В) наличие нарушений физического здоровья:

— на вопрос об ухудшении зрения у ребенка 28,4% ответили, что оно ухудшилось, 43,2% — ухудшения не было, 28,4% затруднились с ответом;

— на вопрос о каких-либо проблемах с осанкой у детей 44,4% ответили, что они существуют, 44,4% ответили, что проблем нет, и 11,2% затруднились с ответом;

— на вопрос, было ли у детей обострение хронических заболеваний, 6,2% отвечают утвердительно, 80,2% отрицательно и 13,6% затруднились с ответом;

— на вопрос, наблюдались ли у детей изменения настроения и/или проявления агрессии и/или депрессии в течение периода ДО 60,5% ответили положительно, 32,1% отрицательно, а 7,4% затруднились с ответом;

— на вопрос, страдали ли дети от головных болей во время ДО, 53,1% ответили утвердительно, 40,7% ответили отрицательно и 6,2% затруднились с ответом;

— на вопрос, страдали ли дети от болей в спине во время ДО, 43,2% ответили утвердительно, 48,1% ответили отрицательно и 8,7% затруднились с ответом;

— на вопрос, были ли у детей нарушения сна во время ДО, 32,1% ответили утвердительно, 56,8% ответили отрицательно и 11,1% затруднились с ответом;

— на вопрос, возникали ли другие общие проблемы или нарушения здоровья у детей во время ДО, 29,6% ответили утвердительно, 59,3% отрицательно и 11,1% затруднились с ответом;

— на вопрос, какие общие проблемы или проблемы со здоровьем имели место, только 13,9% подтвердили отсутствие проблем, в то время как другие респонденты заявили о таких расстройствах, как беспокойство, вялость, удрученное психологическое состояние, связанное с отсутствием общения, в том числе и с учителями, психическая нестабильность, раздражение, изменение настроения, сбой режима дня из-за постоянной корректировки школьного расписания, склонность к самоизоляции, проблемы с адаптацией, сильная вялость во всех действиях, приступы плача, агрессия, раздражительность, потеря аппетита и отказ от совместного питания с семьей, более частые болезни дыхательных путей, апатия, нервозность, утомляемость, отсутствие мотивации, избыточный вес, отказ от дальнейшего посещения школы, неуверенность в своих силах.

Г) наличие нарушений физической активности и пищевых привычек:

— на вопрос, снизилась ли физическая активность детей во время ДО, 91,4% родителей ответили утвердительно, 6,2% ответили отрицательно, а оставшиеся 2,4% затруднились с ответом;

— на вопрос, изменилось ли пищевое поведение детей во время ДО (например, переедание или отказ от еды, изменение пищевых предпочтений и питания в целом), 58% ответили утвердительно, 38,3% ответили отрицательно и 3,7% затруднились с ответом;

— на вопрос, произошло ли у детей резкое изменение веса (прибавка или потеря веса) после и/или во время ДО, 30,9% ответили утвердительно, 60,5% ответили отрицательно, а 8,6% затруднились с ответом.

Д) наличие нарушений внимания:

— на вопрос, считаете ли вы, что ДО отрицательно сказывается на физическом и психическом состоянии детей и/или его последующем физическом и умственном развитии, 54,3% опрошенных ответили утвердительно, 18,5% отрицательно и 27,2 затруднились с ответом;

— на вопрос, снизился ли уровень школьного обучения после и/или во время ДО, 66,7% ответили да, 28,4% — нет и 4,9% — не знаю;

— на вопрос, снизился ли, по мнению родителей, уровень мотивации детей к обучению после и/или во время ДО, 64,2% ответили утвердительно, 28,4% ответили отрицательно и 7,4% затруднились с ответом.

Е) оценка качества дистанционного обучения:

— на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок постоянно учился с помощью ДО, 8,6% ответили да, 88,9% ответили нет и 2,5% — не знаю;

— на вопрос, как вы относитесь к необходимости организации встречи или конференции, проводимой родительскими сообществами по вопросам младшей и средней школы, с министром образования и СМИ, 63% ответили, что они за, 30,9% не знают, а для 6,1% в этом нет необходимости;

— последний вопрос задавался в открытом формате и собрал мнения родителей относительно других проблем дистанционного обучения в школе. Это качественный обзор, и поэтому это не просто числовые данные, а ряд наблюдений, достойных упоминания и имеющих качественную характеристику. Содержание нижеприведенного текста является буквальным и точным в изложении, текст в скобках […] был добавлен для лучшего понимания написанного. Вот некоторые примеры:

«Отмените дистанционное образование, [молодым людям] нужен контакт со своими сверстниками, обмен опытом, это не тот путь, который может быть полезным, посещение школы означает гораздо больше, чем заучивание урока наизусть. Это значит иметь дело с разными ситуациями, взрослея, вы не можете делать это из дома перед экраном».

«Это метод, который нужно не отвергать, а улучшать. Однако компьютерным навыкам детей уделяют лишком мало времени в школах, особенно когда речь идет о детях начальной школы. Эти навыки, безусловно, следует улучшать и вместе с детьми проводить совместную просветительскую работу по использованию сети».

«На мой взгляд, дистанционное обучение — это настоящий провал итальянской школы, я не думаю, что обучение в школе в присутствии человека можно заменить и приравнять к дистанционному обучению. Ребята очень немотивированы и подавлены, их не стимулируют учиться. Во время дистанта каждый делает то, что хочет, за исключением того, кто серьезно относится к урокам. Я видел, как дети разговаривают друг с другом, играют в игры и смотрят видео во время занятий, не говоря уже о частых неполадках со связью, которые еще больше мешают дистанту».

«Плохое взаимодействие со сверстниками, потеря мотивации и распорядка дня. Это замечательно в экстренных ситуациях, но не может заменить очное обучение. Уровень преподавания и обучения значительно ниже, чем очное обучение, отсутствие социализации среди сверстников и слишком бесплодные и непродуктивные отношения с учителями, отсутствие стимулов и постоянный стресс. Постоянно перед монитором, чтобы сделать задание и отправить его учителю. А когда у детей есть свободное время на то, чтобы общаться с товарищами или друзьями, то они делают это по телефону и в их социальных сетях».

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Замечание общего порядка № 25 (2021) о правах детей в связи с цифровой средой

В дополнение к данным, полученным в результате вышеупомянутого опроса, мы приводим исследование ООН о правах детей в цифровой среде, проведенное на выборке из 709 несовершеннолетних из 28 различных регионов мира.

Уже во вступительной части Замечаний общего порядка № 25 (2021) о правах детей в связи с цифровой средой подчеркивается связь между детьми и цифровыми технологиями, а также между ними и цифровой средой. В этой связи опрошенные дети сообщили, что цифровые технологии имеют основополагающее значение для их нынешней жизни и для их будущего.

Для того чтобы получить представление о размерах этого явления, нужно понимать непрерывную и постоянную эволюцию цифрового контента, социальных сетей, услуг и приложений, подключенных устройств, в том числе и виртуальной реальности, искусственного интеллекта, робототехники, автоматизированных систем, алгоритмов и анализа данных, биометрии и так далее.

Теперь ясно, что цифровая среда становится всё более важной для большинства аспектов жизни детей. И это также очевидно во время кризисов, поскольку социальные функции, включая образование, государственные услуги и торговлю, всё больше полагаются на цифровые технологии. Как мы видели на протяжении всей пандемии COVID-19, которая еще не закончилась.

Права детей и цифровая среда

Опрошенные ООН дети и подростки выразили мнение, что цифровая среда должна поддерживать и защищать их права на безопасность.

По этой причине права несовершеннолетних должны уважаться, защищаться и реализовываться в цифровой среде с осознанием того, что инновации в цифровых технологиях влияют на жизнь и права детей и подростков. Хорошо защищенный, безопасный и равноправный доступ к цифровым технологиям может помочь детям реализовать весь спектр их гражданских, политических, культурных, экономических и социальных прав. Таким образом, будет достигнута цифровая интеграция, а вместе с ней появится возможность уменьшить существующее неравенство среди молодежи во всём мире. В противном случае, если цифровая интеграция не будет достигнута, существующее неравенство, вероятно, усилится.

Выводы

В Замечаниях ООН о правах несовершеннолетних в отношении цифровых технологий и в проведенном нами опросе подчеркивается тот факт, что доступ несовершеннолетних или детей к цифровым технологиям должен основываться на принципе законности, необходимости и соразмерности.

Для этого необходимо снабдить родителей, детей и операторов интернет-связи нужной информацией и обучить их методам, обеспечивающим уважение и защиту частной жизни несовершеннолетних в цифровой среде.

Родители должны следить за тем, чтобы цифровая активность ребенка была соразмерна уровню его развития. Они должны обладать цифровой грамотностью, знать, как технологии могут ущемлять и защищать права их детей, и уметь распознавать, является ли их ребенок жертвой информации, размещенной в интернете, и уметь своевременно реагировать на эти опасности. В этой связи родителям и медицинским работникам особое внимание следует уделять детям, находящимся в неблагополучных, малоимущих семьях, и детям-инвалидам.

Родительская поддержка должна основываться на понимании того, что отношения родитель — ребенок являются специфическими и уникальными: через сочувствие, взаимное уважение, а также запрет и контроль родитель должен достичь адекватного баланса между защитой своего ребенка и его автономией.

В то же время использование цифровых технологий не должно заменять прямое взаимодействие детей и подростков со своими сверстниками и родителями.

Цифровая среда помогает детям и подросткам с ограниченными возможностями наладить социальные отношения со своими сверстниками, позволяет им получать доступ к информации и даёт возможность участвовать в процессах принятия государственных решений. Для этого, как свидетельствуют результаты нашего опроса и исследования ООН, цифровые и инновационные технологии должны использоваться для улучшения качества жизни и образования.

Кроме того, для борьбы с цифровой дискриминацией и для повышения уровня социальной сплоченности и социальной интеграции должен быть гарантирован доступ к недорогим вспомогательным технологиям, и, в частности, для детей с ограниченными возможностями и детей, живущих в бедности.

Право на образование положено в основу нашего опроса родителей, а также исследования, проводимого ООН по изучению взаимоотношений между несовершеннолетними и цифровым миром. И это право может быть расширено благодаря цифровым технологиям, которые облегчают инклюзивное образование и облегчают обучение как обязательное, так и дополнительное, как в кругу одноклассников, так и в виде самообразования.

В конце этого исследования мы напоминаем некоторые данные, собранные в ходе опроса, которые подчеркивают аспекты, не рассматриваемые непосредственно в исследовании ООН, но которые могут представлять особый интерес. Первый аспект — 86,1% родителей заявили, что у их ребенка появились физические и психические расстройства во время и после ДО. Второй аспект — 91,4% родителей обнаружили у своего ребенка значительное снижение физической активности во время и после ДО. Третий аспект — 66,7% родителей отметили существенное снижение уровня школьной обучаемости, а 64,2% — у своих детей — снижение уровня мотивации к учебе и обучению.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Эти три аспекта открывают новые возможности для междисциплинарного анализа, который должен с особым вниманием изучать отношения детей с цифровым миром с целью сделать эти отношения целостными и устойчивыми — этого заслуживает наше будущее.