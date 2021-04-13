13 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Результаты опросов общественного мнения родителей Москвы и Московской области свидетельствуют о категорическом неприятии данной формы обучения как со стороны родителей, так и учащихся. Более половины родителей сообщают о негативном влиянии дистанционного обучения на психическое и соматического здоровье своих детей, а также снижении успеваемости и ухудшения отношение к школе в целом. Результаты российского опроса в целом совпадают с данными подобного опроса родителей в США

Ангелина Потеряйко, , 00:07 — REGNUM Всероссийский опрос родителей школьников о последствиях обучения с применением дистанционных технологий и отношении родителей к такой форме обучения был проведен Общественным движением «Родители Москвы» через свой канал в Телеграме и страницы в популярных социальных сетях с 11 марта по 11 апреля 2021 года.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM публикует результаты опроса и комментарий лидера движения Илоны Меньковой.

Всего было получено 2306 ответов, в основном от респондентов, проживающих в Москве (54,8%) и в Московской области (17,7%).

Результаты опросов родителей неутешительны и вызывают тревогу.

81,8% наблюдали ухудшение зрения, 88,9% — проблемы с осанкой у своих детей во время и после дистанционного обучения.

Хронические заболевания во время и после обучения с применением дистанционных технологий обострились у 46,9% детей.

Ужасающие цифры демонстрируют ответы родителей об изменении настроения школьников, а именно — появление подавленности, плаксивости, агрессивности, резкой и частой смены настроения в течение дня. Такие проблемы констатировали 90,2% опрошенных. нарушение сна наблюдалось у 77,5% детей. Головные боли во время дистанционного обучения и сразу после него сопровождали 81,5% детей. Боли в спине мучали 68,6%.

Дистанционное обучение Mos.ru

Помимо перечисленных недугов родители школьников в качестве вновь появившихся во время дистанта и сразу после него недомоганий указывали: аллергию, лишний вес, изменение пищевого поведения, апатию, остеохондроз, сколиоз, обострение диабета, кровотечение из носа, головокружение, участились случаи ОРВИ, боль в суставах, боли в ногах, проблемы с ЖКТ, мимические тики, ухудшение памяти, повышение артериального давления.

91,4% опрошенных родителей считают, что уровень знаний их детей после и/или во время дистанционного обучения снизился, 90% считают, что упал и уровень мотивации к учёбе.

96,9% родителей высказались против обучения их детей с помощью дистанционных технологий.

Подавляющее большинство (90,3%) видят необходимость в проведении круглого стола по инициативе общественных родительских объединений в ближайшее время по вопросам среднего образования с приглашением на него министров просвещения, цифрового развития, с освещением работы круглого стола в прессе.

Карантин © ИА REGNUM

Вот какими словами описывали опрашиваемые свое отношение к дистанционному обучению в школе.

«Это целенаправленное уничтожение личности ребенка, лишение его возможности полноценного развития, нарушение психологического здоровья и когнитивных функций».

«Необходим запрет тотальной цифровизации! Загубленное поколение не восстановить, к сожалению. Даже если эта машина остановится, то потери уже невосполнимы. Школа, медицина, правительство — не вызывает доверия. Мне страшно за детей. За их будущее…»

«Восстановить интерес к учебе не получилось. Зародилось негативное отношение к учителям, к обучению. Обучение свелось к говорящей голове, выполнению тестов и готовых домашних заданий. Привили компьютерную зависимость, бесконтрольное пользование интернетом. Домашнюю работу задавали в WhatsАpp. Нанесен вред ребенку».

«Вредоносная форма обучения, что доказано и подтверждено многими учеными, экспертами и специалистами. Родителям не предоставили право выбора формы обучения, это прямое нарушение конституционных прав!»

«Дистант приведет к гибели образовательной системы, к болезням наших детей, к физической и моральной деградации».

«Я категорически против дистанционного обучения. Дети должны ходить в школу, заниматься с учителем и общаться со сверстниками. Бегать, прыгать и играть друг с другом. А телефон должен быть просто средством для связи».

«Внедрение цифры в образование калечит наших детей. Детей необходимо учить по-человечески, преподавая ОБРАЗ — каким юный человек станет в будущем. Если наших детей будет учить компьютерный алгоритм, то наши дети будут не вполне людьми. Этого НЕЛЬЗЯ допустить!»

«Требую прекратить внедрение цифровизации в сферу среднего образования! Применение и использование цифровых платформ недопустимо в школах. Электронная форма обучения наносит непоправимый вред здоровью детей».

«Нужно четко обозначить ответственных за то, что дистант навредил здоровью ребенка! А то сейчас госорганы говорят, как о великом благе, а ответственность за вред — никто не несет».

Дистанционное обучение Klh.mosreg.ru

Лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова, изучив результаты опроса, требует призвать виновных в негативных последствиях для здоровья детей к ответственности:

«Мы, родители учеников, получили неоспоримое подтверждение того, как дистанционное обучение и вероломный эксперимент по использованию цифровых технологий в обучении отразились на здоровье наших детей. Множество детей потеряли зрение и заработали массу заболеваний и недомоганий, таких как лишний вес, обмороки, нарушения сна, кровотечения из носа, головные боли и многое другое!

Анна Попова, главный государственный санитарный врач Российской Федерации заявила о вреде, нанесенном дистанционными технологиями в обучении, здоровью детей. , главный государственный санитарный врач Российской Федерации заявила о вреде, нанесенном дистанционными технологиями в обучении, здоровью детей. Цитирую ИА Интерфанкс:

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья».

Никто не может предугадать отдаленный негативный эффект от подобных экспериментов на наших детях. Однако уже сейчас мы отчетливо видим, не только вред физическому, но и психическому здоровью детей, колоссальную демотивацию у множества учеников школ и, как следствие, отставание в учебе. При этом вместо реабилитационной помощи детям и родителям, вместо установления тщательного контроля за здоровьем детей, школы направляют родителям уведомления об уголовной ответственности за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Администрации школ натравливают органы опеки на семьи, ставят детей на учет в КДН, тем самым, не помогая ученикам преодолеть трудный период, а наоборот, оказывают еще большее давление и создавая стресс детям с одной лишь целью — обелить и обезопасить себя, перекладывая огрехи в своей работе на родителей и детей, которые и без того являются пострадавшими.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указывала, что в период вынужденного дистанционного обучения было выявлено более шести тысяч нарушений законодательства. Эти нарушения должны быть обнародованы, а виновные наказаны, но акцент нужно сделать не на формальной стороне, а на последствиях подобного обучения и влиянии на психическое и физическое здоровье детей. Нам нужны официальные выводы Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. Также свою позицию должны высказать правоохранительные органы, в том числе потому, что имели место множественные факты демонстрации порнографического контента несовершеннолетним в процессе проведения уроков с помощью дистанционных технологий.

Кроме того, мы хотим знать кто и когда ответит за фактический вред здоровью, нанесенный миллионам детей во всей стране, которые стали жертвами бесчеловечного и антиконституционного эксперимента по внедрению электронных дистанционных технологий в процесс обучения, что подтверждено Главным государственным санитарным врачом РФ».

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В феврале 2021 года информационное агентство Reuters провело опрос школьных округов по всем Соединенным Штатам Америки, чтобы оценить влияние полного или частичного закрытия школ на психическое здоровье детей. В США обучается 2,2 млн школьников.

В опросе приняли участие 74 округа. 74% опрошенных официальных лиц сообщили о росте показателей повышенного стресса психического здоровья среди учащихся. Более половины сообщили об увеличении числа обращений к специалистам по психическому здоровью и за психологической консультацией.

Почти 90% опрошенных указали более высокий уровень пропусков занятий или отсутствие включенности в урок — косвенный показатель, обычно используемый для оценки эмоционального здоровья учащихся.

Димитри Кристакис, директор Центра здоровья, поведения и развития детей Детского исследовательского института Сиэтла, сказал, что опрос Reuters подтверждает опасения, которые у него были с тех пор, как школы перешли на дистанционное обучение.

«Мы оказали нашим детям огромную медвежью услугу», — сказал он.

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