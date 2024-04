Подавляющее большинство жителей Украины придерживаются мнения о том, что дела в стране развиваются не в том направлении. Так считают 71,1% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС). Доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, составляет 15%. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на результаты опроса КМИС.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Комментирующие указали на то, что из Украины делают анти-Россию, управляемую извне, и страна, по мнению многих, движется к завершению своего существования.

«Не то что не туда. Мы вообще… [не] пойми куда движемся. И движемся ли вообще», — отреагировал автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Стремительное падение — тоже движение», — отметил Svyatoslav.

«Пробили дно и движемся дальше», — добавил Сергей К.

«Мы не двигаемся, мы дергаемся», — считает First Name Last Name.

«Полет вниз — тоже движение, даже если достигли дна и продолжаем закапываться», — добавил Dima D.

«Мы не движемся, мы копаем», — отреагировал Vlad S.

«Уже более 70% стада не хотели ехать на скотобойню. Но на рога загоняющих их в грузовик никто не поднял», — написал Mike.

«Движемся. По залатанным дорогам в сторону кладбища», — пишет Лилия Ю.

«Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идём!» — отметил Александр.

«К войне нас тянут», — считает Vladimir C.

President.gov.ua Каратели, погибшие на войне в Донбассе

«Когда ты без мозгов, то куда бы ты ни шёл, получается вперёд… (М. М. Жванецкий)», — добавил MBS.

«Нужно спрашивать у хозяев, куда они нас двигают», — отреагировала Галина.

«Вообще-то движемся… по инерции. Но впереди зияет пропасть, которую не проскочить. Увы», — отметила Анжелика.

«Финал близко, развалимся, как Югославия», — добавил Аndrei.

«Наконец-то украинцы начали что-то подозревать», — написал Андрей.

«Страна споткнулась о майдан и кубарем летит в канаву», — прокомментировал Stanislav V.

«Самое обидное, что жизнь проходит. Пролетает. Ещё пять лет безнадеги и отчаянья. А она ведь одна… неповторимая… наша жизнь…» — посетовала Olga.

«А чего жалеть? 30 лет назад СССР развалился, который как раз и создал Украину в тех границах, которую вы желаете сейчас, которая сейчас ненавидит СССР. Нонсенс и парадокс. Так что всё справедливо, — нет СССР, такая же участь ждёт и эту страну», — отметил один из комментирующих.

«Труп страны со всех сторон пинают, а мы принимаем это за движение», — отреагировал Владислав.

«Западные хозяева сделали из Украины страну-брандер, направленный против России, как при этом будет жить население, им плевать, что замерзнет или с голоду вымрет — им всё равно, главное, чтоб под дверь своему соседу гадили», — добавил Дмитрий К.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

«Адекватное большинство украинцев уже охрипли за 8 лет кричать об этом!..» — написала Наталия.

«Украина движется семимильными шагами в сторону анти-России, только потом не надо удивляться, а нас за шо», — подытожил Александр.

Отметим, опрос проводился с 20 по 25 октября 2021 года методом личного интервью (face-to-face). В результате были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах Украины, включая оккупированные Украиной части Луганской и Донецкой Народных Республик.