1 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты опроса «Центра Разумкова», в соответствии с которыми президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков.

Оксана Переможенко, , 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков с показателем в 31,9%. Об этом, как сообщает канал 112.ua, свидетельствуют данные опроса «Центра Разумкова». Почти такой же показатель у бывшего президента Украины Петра Порошенко, за которого отказались бы проголосовать 31,6% опрошенных.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 18,7% опрошенных, за Петра Порошенко — 12,7%, за Юрия Бойко (депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь») 6,2%, за бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова — 5,5%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 5,0%.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Бородатая Бабушка», «Шептун» и 112.ua. Многие отметили, что после введения локдауна, принудительной вакцинации, повышения цен на услуги ЖКХ и возможных проблем с отоплением зимой, численность недовольных Зеленским может и вырасти.

«Вова уже переплюнул Петю!!!» — смеется Ирина Х.

«С приходом зимы и проблем с отоплением и электричеством, думаю недовольных прибавится», — отметила Таисия.

«С приходом зимы это одно, а вот с новыми счетами, уверен, значительно прибавится недовольных», — ответил ей Андрей.

Петр Порошенко Gov.ua

«Логично. Ему же на замену «западные партнеры» и их местные прихвостни уже стали раскручивать «Зеленского 2.0/Порошенко 3.0», т. е. Разумкова. Народ опять побежит голосовать за «адекватного» и «не такого, как попередники (предшественники — О .П.)» Разумкова, а получит ту же армию/мову/виру («армия, язык, вера» — лозунг Петра Порошенко в ходе избирательной кампании 2019 года — О. П.), потому, что метрополия никакого рыпанья курса колонии не допустит…» — пишет S.

«Ну вот они (речь о Порошенко и Зеленском — О. П.) почти и сравнялись, однояйцевые близнецы», — добавил merkury-1.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Gov.ua

«И тут он Порошенко опередил! Постоянство — признак мастерства», — иронизирует Евгений.

«Совсем не удивительно, на самом деле, возможно, все еще намного хуже даже», — отметил Name.

«Два политических трупа: Петенька и Вовочка», — пишет IU.

«И это зима ещё не началась…» — отреагировал Дмитрий Н.

«Я за него голосовал! Украина, прости, если сможешь», — написал Boris B.

«Вспоминаю слова Зеленского, который говорил, что он идёт на один срок и хочет работать так, чтобы народ жалел, что он не пошёл на второй срок. Да народ будет плакать от радости, если он досрочно прекратит свои президентские полномочия!» — отметила Toma.

«Это только начало, впереди локдауны, по сути принудительная вакцинация, штрафы и зимние платежки, там циферки повеселее пойдут», — пишет Oleg.

«А по-другому и быть не могло. Два года бездействия и безвластия говорят о многом. Жаль потраченного времени, и огромное разочарование», — написал Roman K.

«Странно, что только сейчас. На мой взгляд, он должен был возглавить антирейтинг ещё год назад (как минимум)», — подытожила Мария П.

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