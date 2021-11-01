Украинские компании заключили с Польшей, Казахстаном и ЮАР контракты на поставку угля. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики. По словам чиновника, в тепловой энергетике используется 85% отечественного угля (1,1 млн тонн). В ноябре планируется увеличение поставок отечественного угля на 1,4 млн тонн. Также планируется увеличение поставок импортного угля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Государственная компания «Центрэнерго» планирует импортировать из этих стран (Польша, Казахстан и ЮАР — О. П.) около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки», — заявил заместитель министра энергетики Украины.

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие скептически отнеслись к информации о том, что Киев планирует закупать уголь у Польши, Казахстана и ЮАР. Иные указали на то, что для увеличения собственной добычи угля нужно для начала рассчитаться с шахтерами по заработной плате.

«Особенно Польша, которая активно покупает российский уголь», — отметил Александр Л.

«Какой уголь, такой и рассказ. Пыль», — отреагировал В.В. Бахал.

«Та ясно, что ЮАР и Казахстан — ближайшие соседи Украины», — с сарказмом добавила Наталия Р.

«Есть такая страна — Пенсильвания (штат США — О. П.). Там делают самый свiдомий (сознательный — О. П.) уголь на планете», — иронизирует Александр В.

«И реверс из Словакии», — смеется Станислав А.

«Дожились, в Украину будут поставлять уголь??? А это не анекдот?» — не понимает Руслан Я.

«Хотят увеличить добычу своего угля! Вы с шахтерами расплатились?» — задался вопросом Иван Л.

«Не понял! А где знаменитый пенсильванский уголь, который встречали с оркестром, песнями-танцами и подарили по мешочку этих какашек всему руководству Украины?» — не без сарказма отреагировал Михаил К.

Цитата из мф Зима в Простоквашино. Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Замерз

«Холопы с воза — России легче!» — пишет Николай П.

«Украинские компании заключили контракты на поставку угля с Польшей, Казахстаном и ЮАР». Но покупать будут в России. Когда воюешь, то лучше брать у тех, кого уже хорошо знаешь. «Вражеское» электричество совсем даже неплохое, украинцы с удовольствием пользуются, ну и уголёк с газом будут не хуже», — с сарказмом добавил Jurij O.

«Логистическое плечо увеличит цену во много-много раз, покупать на Донбассе в любом случае будет выгоднее», — с сарказмом отметил Sergey G.

«Китай большую цену даст. Они там сейчас выкупают всё, до чего дотянуться могут», — написал Виталий.

«Транспортировка из ЮАР дороже самого угля будет», — пишет Иван М.

«Интересно, а на Марсе есть уголь? Украина как великая космическая держава могла бы организовать поставки угля с Марса!..» — иронизирует Олег С.

«На вилах надо выносить адекватным украинцам эту власть. А не сидеть и ждать, чтоб кто-то сделал это другой. Кроме самих украинцев, Украина уже никому не интересна!» — подытожила Марина К.

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