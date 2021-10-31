Заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что есть вероятность появления нового вируса, который не удастся сдержать, если организация не извлечёт уроки из нынешней пандемии, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 31 октября в социальной сети Facebook.

Уотерхаус Джон Уильям «Пандора» 1896

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«Совсем не спят, всё чего-то варят и варят для нас, а нас это варево всё не убивает и не убивает», — пишет Ангелина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что борьба с пандемией коронавируса прекрасно продемонстрировала, насколько немощны оказались государственные аппараты перед лицом реальной опасности распространения опасной инфекции.

«Судя по тому, как они «борются» с коронавирусом, складывается впечатление, что именно такая цель и преследуется! Чтобы выжило как можно меньше людей на Земле», — подозревает Алексей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока всему остальному миру пандемия наносит колоссальный ущерб, фармакологические компании гребут лопатой свои прибыли и очень рады сложившемуся положению дел.

«Аппетит приходит во время еды. Столько денег фармкомпании, видимо, получили из-за этой пандемии, что им непременно хочется продолжения банкета», — считает Meruet M.

Часть людей считает, что правительства множества стран вместо того, чтобы всерьёз подойти к решению проблем, просто переложили ответственность на различные организации по типу таких, как ВОЗ.

«А что, очень удобно. Своих мозгов нет, вот и пляшут под дудку какой-то там ВОЗ. Потом свалят всё на неё. Хорошо, думать не надо, какие-то обязанности перед народом по лечению нести. ВОЗ сказал в морг — значит, в морг. Главное создать вид, что помогаешь людям», — написал Серёга Г.

Hhs.gov Производство вакцины. США

Ряд пользователей указывает на то, что ВОЗ не пытается по-настоящему бороться с пандемией, а лишь изображает свою активную деятельность.

«Казалось, что ВОЗ сможет провести тщательные расследования и установить, кто и где разработал и начал применять вирус, который тревожит всех нас уже несколько лет. Однако этого не происходит. Организация только ставит свои предположения о её распространении и даже не может сертифицировать имеющиеся вакцины в мире. Всё оказалось в руках дельцов. Поэтому неудивительно, что вслед за этим появятся и другие вирусы, парализующие нашу планету», — считает Berkinbay B.

Отдельные комментаторы отмечают, что миру нужно либо побороть злосчастную пандемию, либо полностью переформатироваться для предотвращения будущих ещё больших угроз человечеству.

«Всё он правильно говорит. Невозможно победить заболевание в отдельно взятой своей стране, если во всём остальном мире бушует пандемия, поскольку невозможно в современном мире жить изолированно. Болезнь постоянно будет перекидываться из регионов мира с высоким уровнем заболеваемости туда, где считают, что почти победили инфекцию, а падение экономик одних стран, парализованных эпидемией, обязательно скажется на всех других государствах. Когда человечество переформатируется, когда лидеры государств будут рассматривать проблемы в других регионах планеты, как проблемы своего государства и своего народа, когда национальный эгоизм перерастёт в эгоизм глобальный, тогда и возможно будет говорить о перспективах побед в борьбе с эпидемиями, войнами, голодом, нищетой и т. д.», — поделился своим мнением Сергей С.

Напомним, 30 октября гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки» о том, что есть вероятность появления нового вируса, который не удастся сдержать, если организация не извлечёт уроки из нынешней пандемии.