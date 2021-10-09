«Как ещё денег содрать с народа?» — в Саратове негодуют
В центре Саратова планируется поэтапно внедрить более 3 тыс. платных парковочных мест. Об этом на своей странице в «Инстаграм» написал глава городской администрации Михаил Исаев.
По словам мэра, муниципалитет ведет переговоры с несколькими компаниями, которые уже реализовывали аналогичные проекты в других городах.
«Платные парковки в центре Саратова, на наш взгляд, это необходимость, продиктованная временем», — написал Исаев.
Одна из организаций уже вышла с предложением о поэтапном внедрении платных парковок. По прогнозам специалистов, в историческом центре города можно разместить более 3 тыс. машино-мест. Работать платные стоянки будут по будням с 08:00 до 20:00, резюмировал мэр и предложил подписчикам высказаться по поводу данной идеи.
Мнения горожан разделились. Кто-то с воодушевлением воспринял планы мэрии, кого-то такая инициатива только разозлила.
«А кроме, как ещё денег содрать, нет вариантов? Перестать перекладывать бесконечно асфальт на тротуарах и построить несколько многоуровневых парковок? Бесплатных или с символической платой?» — интересуется S_Chingachguka.
«Пир во время чумы, там, где сейчас бесплатно, будет платно! Деньги из воздуха. Спасибо нашим благодетелям! Выборы прошли, сбор денег начинается», — написала Sukhinina789.
«Городу нужны грамотные развязки на дорогах, широкие улицы, выделенные полосы для общественного транспорта, хорошее качество дорог, но никак не платные парковки. Какую пользу это принесёт городу?» — возмущен Kair_R.
«У себя, у гордумы на парковке взимайте плату с депутатов, правительства, губернатора. Им зарплату на 25% подняли, а народу и на процент инфляции не повысили. С себя начните первым этапом!» — заметил Dmitriy.
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«Бесплатных-то парковочных мест просто нет! Везде машины стоят вторыми рядами, и на проезжей части. И эти проблемы решаются не внедрением платных мест, а грамотной организацией пространства на проезжей части и возле неё», — утверждает Yakubovskayaeva.
«Да никто платить не будет, а стоять так же будут — с открученными номерами», — возмущается killer164rus.
«Что мешает сейчас навести порядок с парковкой в центре? Полно машин припарковано с нарушением, и никому до них нет дела. Стоят на тротуарах, на газонах, вторым рядом, не на той стороне, на переходах и прямо перед ними. Почему сейчас этим не занимаются? Рейды раз в месяц — это капля в море, или вы думаете, что с введением платной парковки все нарушители станут законопослушными?» — спрашивает sar_l.
«Может быть, лучше парковочные карманы сделать для автомобилей. Например, улица Чапаева, между Бахметьевской и Белоглинской. Широченный тротуар закатали, а могли бы и парковку сделать перед детской поликлиникой», — предложил Petr_S.
«Это не Москва, у нас нищий город, а платные парковки ещё больший нанесут вред бизнесу и простым людям, которые приезжают погулять с детьми по проспекту», — выразил мнение М.
«В забавное время мы живём. На бесплатные парковки у нас места нет, ну под платные изыщем», — удивлен nikkov8.
«Что делать тем, кто живет в историческом центре? Тоже платить?» — интересуется Sarinform.ru.
«Господи, как же вас легко просчитать. От этого ещё противнее. Так вот поэтому вы не согласились сделать парковку на улице Октябрьской в районе Григорьева тогда, когда делали там тротуар, бордюры и дорожное полотно. Была возможность это сделать без лишних затрат?! Ждём теперь платной парковки. Всё для народа, всё для людей. А как же, «действовать в интересах людей — наша задача», — написала Natalia_I.
Большей части пользователей соцсетей задумка городских властей пришлась по нраву.
«Ну наконец-то», — пишет Denis Z.
«За. Наконец-то можно будет приехать в центр и припарковаться. И не будет праздношатающихся по центру», — высказался Denis R.
«А сделают эти платные парковки на тех же местах, где они сейчас бесплатные? Если так, то я против. Если построят какие-то многоуровневые, например, чтоб город реально разгрузился, то — за», — поддержал пользователь shnat22.
«Михаил Александрович, очень ждем внедрения данной программы, а также разметки выделенных полос по ряду направлений», — воодушевлен Urban.
«Полностью за. В городе ни пройти пешком, ни проехать. Есть деньги на машину — найдутся и на паркинг. Земля — города, а он не обязан ее бесплатно предоставлять водителям для хранения имущества», — считает Maria L.
«Давно пора уже ввести платную парковку в центре», — заявила Katanay.
«Конечно — за. Невозможно ходить по историческому центру. Все запарковано с многочисленными нарушениями», — добавил mrtn_fw.
«За, но с вопросами. Сколько будет стоить годовая резидентная парковка? Будут ли льготы для пенсионеров?» — интересуется Medvedev.
«Зачем спрашивать? Это всегда во всех городах была непопулярная мера. Вот если все провести грамотно, то через год будет в центре посвободнее от машинных пробок и будет, где оставить на время машину людям, приехавшим с окраин, хотя бы за деньги. И требуется грамотная организация общественного транспорта», — предложил пользователь Freecoolrou.
«Я с удовольствием в центре буду парковаться на платной парковке и ничего не искать, не кружиться по 10 кругов в поиске места», — подытожила Babushka_B.
Тема действительно нашла отклик среди горожан. Теперь считаться с мнением жителей Саратова придется, а иначе зачем вся эта демагогия, если вопрос давно решен. Поживем — увидим.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижнего Новгорода предлагают местным жителям приобрести годовой абонемент на пользование автомобильными парковками за 96,3 тыс. рублей. Естественно, эти места не будут принадлежать конкретному человеку, в случае отсутствия свободного машино-места придется бросать машину вне зоны платной парковки. Жителям центральных улиц предлагается заплатить 3 тыс. рублей в год, но, опять же, ни за кем места зарезервированы не будут.
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