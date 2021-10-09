В центре Саратова планируется поэтапно внедрить более 3 тыс. платных парковочных мест. Об этом на своей странице в «Инстаграм» написал глава городской администрации Михаил Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка дорожных знаков

По словам мэра, муниципалитет ведет переговоры с несколькими компаниями, которые уже реализовывали аналогичные проекты в других городах.

«Платные парковки в центре Саратова, на наш взгляд, это необходимость, продиктованная временем», — написал Исаев.

Одна из организаций уже вышла с предложением о поэтапном внедрении платных парковок. По прогнозам специалистов, в историческом центре города можно разместить более 3 тыс. машино-мест. Работать платные стоянки будут по будням с 08:00 до 20:00, резюмировал мэр и предложил подписчикам высказаться по поводу данной идеи.

Мнения горожан разделились. Кто-то с воодушевлением воспринял планы мэрии, кого-то такая инициатива только разозлила.

«А кроме, как ещё денег содрать, нет вариантов? Перестать перекладывать бесконечно асфальт на тротуарах и построить несколько многоуровневых парковок? Бесплатных или с символической платой?» — интересуется S_Chingachguka.

«Пир во время чумы, там, где сейчас бесплатно, будет платно! Деньги из воздуха. Спасибо нашим благодетелям! Выборы прошли, сбор денег начинается», — написала Sukhinina789.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«Городу нужны грамотные развязки на дорогах, широкие улицы, выделенные полосы для общественного транспорта, хорошее качество дорог, но никак не платные парковки. Какую пользу это принесёт городу?» — возмущен Kair_R.

«У себя, у гордумы на парковке взимайте плату с депутатов, правительства, губернатора. Им зарплату на 25% подняли, а народу и на процент инфляции не повысили. С себя начните первым этапом!» — заметил Dmitriy.

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«Бесплатных-то парковочных мест просто нет! Везде машины стоят вторыми рядами, и на проезжей части. И эти проблемы решаются не внедрением платных мест, а грамотной организацией пространства на проезжей части и возле неё», — утверждает Yakubovskayaeva.

«Да никто платить не будет, а стоять так же будут — с открученными номерами», — возмущается killer164rus.

«Что мешает сейчас навести порядок с парковкой в центре? Полно машин припарковано с нарушением, и никому до них нет дела. Стоят на тротуарах, на газонах, вторым рядом, не на той стороне, на переходах и прямо перед ними. Почему сейчас этим не занимаются? Рейды раз в месяц — это капля в море, или вы думаете, что с введением платной парковки все нарушители станут законопослушными?» — спрашивает sar_l.

«Может быть, лучше парковочные карманы сделать для автомобилей. Например, улица Чапаева, между Бахметьевской и Белоглинской. Широченный тротуар закатали, а могли бы и парковку сделать перед детской поликлиникой», — предложил Petr_S.

«Это не Москва, у нас нищий город, а платные парковки ещё больший нанесут вред бизнесу и простым людям, которые приезжают погулять с детьми по проспекту», — выразил мнение М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

«В забавное время мы живём. На бесплатные парковки у нас места нет, ну под платные изыщем», — удивлен nikkov8.

«Что делать тем, кто живет в историческом центре? Тоже платить?» — интересуется Sarinform.ru.

«Господи, как же вас легко просчитать. От этого ещё противнее. Так вот поэтому вы не согласились сделать парковку на улице Октябрьской в районе Григорьева тогда, когда делали там тротуар, бордюры и дорожное полотно. Была возможность это сделать без лишних затрат?! Ждём теперь платной парковки. Всё для народа, всё для людей. А как же, «действовать в интересах людей — наша задача», — написала Natalia_I.

Большей части пользователей соцсетей задумка городских властей пришлась по нраву.

«Ну наконец-то», — пишет Denis Z.

«За. Наконец-то можно будет приехать в центр и припарковаться. И не будет праздношатающихся по центру», — высказался Denis R.

«А сделают эти платные парковки на тех же местах, где они сейчас бесплатные? Если так, то я против. Если построят какие-то многоуровневые, например, чтоб город реально разгрузился, то — за», — поддержал пользователь shnat22.

«Михаил Александрович, очень ждем внедрения данной программы, а также разметки выделенных полос по ряду направлений», — воодушевлен Urban.

«Полностью за. В городе ни пройти пешком, ни проехать. Есть деньги на машину — найдутся и на паркинг. Земля — города, а он не обязан ее бесплатно предоставлять водителям для хранения имущества», — считает Maria L.

«Давно пора уже ввести платную парковку в центре», — заявила Katanay.

«Конечно — за. Невозможно ходить по историческому центру. Все запарковано с многочисленными нарушениями», — добавил mrtn_fw.

«За, но с вопросами. Сколько будет стоить годовая резидентная парковка? Будут ли льготы для пенсионеров?» — интересуется Medvedev.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуатор

«Зачем спрашивать? Это всегда во всех городах была непопулярная мера. Вот если все провести грамотно, то через год будет в центре посвободнее от машинных пробок и будет, где оставить на время машину людям, приехавшим с окраин, хотя бы за деньги. И требуется грамотная организация общественного транспорта», — предложил пользователь Freecoolrou.

«Я с удовольствием в центре буду парковаться на платной парковке и ничего не искать, не кружиться по 10 кругов в поиске места», — подытожила Babushka_B.

Тема действительно нашла отклик среди горожан. Теперь считаться с мнением жителей Саратова придется, а иначе зачем вся эта демагогия, если вопрос давно решен. Поживем — увидим.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижнего Новгорода предлагают местным жителям приобрести годовой абонемент на пользование автомобильными парковками за 96,3 тыс. рублей. Естественно, эти места не будут принадлежать конкретному человеку, в случае отсутствия свободного машино-места придется бросать машину вне зоны платной парковки. Жителям центральных улиц предлагается заплатить 3 тыс. рублей в год, но, опять же, ни за кем места зарезервированы не будут.

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