«Нет уж — на выход!» — Зеленский рассказал, сколько хочет быть президентом
Пост президента Украины Владимир Зеленский хотел бы занимать до того момента, когда его команда выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом заявил сам Зеленский, выступая 2 октября на заседании фракции «Слуга народа».
«Я хотел бы быть президентом (Украины) на момент, когда мы (власти страны) выполним все наши обещания», — приводит слова Зеленского пресс-служба партии «Слуга народа».
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Заявление украинского президента обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый», а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие указали на то, что Зеленский вовсе не спешит выполнять свои обещания и неизвестно, насколько долго он с такими темпами собирается оставаться у власти. Люди негативно восприняли слова Зеленского.
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«Судя по тому, как всё делается, зашёл с пожизненным сроком», — отреагировала Валентина К.
«Мы столько не проживём. Сейчас уже помираем от голода и холода», — добавила Елена Л.
«Это надолго. Страна при таком руководстве столько не протянет», — пишет Юрий К.
«Перехочешь. Совсем страну добил. Клоун, иди на сцену, там устраивай шоу», — отреагировала Ludmila D.
«Уже и так вреда, сделанного людям, хватит надолго», — добавил Nikolaj K.
«Свои обещания он и не собирается выполнять… Не приведи Господи, чтобы он и дальше оставался президентом…» — написала Любовь О.
«Господи, спасти и отведи! За что нам такой президент!!!» — не понимает Елена Ч.
«А может, устал? Все уже ждут!!!» — отреагировала Наталья П.
«Уже пора уходить», — добавил Сергей А.
«Другими словами, всем готовиться к земле!» — написала Наталия Я.
«Аппетит приходит с едой, а жадность с властью, и этот не исключение!!!» — отметил A'lder Crimea.
«Вызывает возмущение. Одним из предвыборных обещаний оного было немедленно прекратить боевые действия на востоке. И что?..» — задался вопросом Валерий М.
«Вот поперло, не дай Бог. Когда выполнит все обещания, тут ничего и никого не останется», — написала Анна П.
«Нет уж, лучше досрочно», — отреагировал Александр Л.
«Кто думал, что весёлый, жизнерадостный парень так быстро превратится в мерзкого, лживого и мстительного карлика? Да просто таким и был…» — добавил Николай Л.
«А граждане Украины этого хотят?» — поинтересовалась Валентина Л.
«С такими темпами лет 60 метит быть у власти. За два года выполнил только то, что не обещал даже», — отметила Анна Ш.
«То-то и видно, как он спешит, аж спотыкается выполнять свои обещания. А наобещал-то, наобещал ого-го сколько. Нет уж братец — на выход вместе со всей сворой «слуг», да неплохо бы ещё через металлоискатель пропустить каждого», — написала Татьяна К.
«То есть до самой кончины?» — спросил Sergey U.
«Уже должен отбывать, а не занимать… и чем быстрее это случится, тем лучше для страны…» — написал Виталий К.
«Да, смеётся он над нами и долго ещё издеваться будет», — считает Кира Б.
«За решёткой это существо должно работать», — добавила Ірина Д.
«А может, всё-таки досрочно, было бы всем лучше», — подытожил Александр Л.
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