Пост президента Украины Владимир Зеленский хотел бы занимать до того момента, когда его команда выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом заявил сам Зеленский, выступая 2 октября на заседании фракции «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я хотел бы быть президентом (Украины) на момент, когда мы (власти страны) выполним все наши обещания», — приводит слова Зеленского пресс-служба партии «Слуга народа».

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Заявление украинского президента обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый», а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие указали на то, что Зеленский вовсе не спешит выполнять свои обещания и неизвестно, насколько долго он с такими темпами собирается оставаться у власти. Люди негативно восприняли слова Зеленского.

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«Судя по тому, как всё делается, зашёл с пожизненным сроком», — отреагировала Валентина К.

«Мы столько не проживём. Сейчас уже помираем от голода и холода», — добавила Елена Л.

«Это надолго. Страна при таком руководстве столько не протянет», — пишет Юрий К.

«Перехочешь. Совсем страну добил. Клоун, иди на сцену, там устраивай шоу», — отреагировала Ludmila D.

«Уже и так вреда, сделанного людям, хватит надолго», — добавил Nikolaj K.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Свои обещания он и не собирается выполнять… Не приведи Господи, чтобы он и дальше оставался президентом…» — написала Любовь О.

«Господи, спасти и отведи! За что нам такой президент!!!» — не понимает Елена Ч.

«А может, устал? Все уже ждут!!!» — отреагировала Наталья П.

«Уже пора уходить», — добавил Сергей А.

«Другими словами, всем готовиться к земле!» — написала Наталия Я.

«Аппетит приходит с едой, а жадность с властью, и этот не исключение!!!» — отметил A'lder Crimea.

«Вызывает возмущение. Одним из предвыборных обещаний оного было немедленно прекратить боевые действия на востоке. И что?..» — задался вопросом Валерий М.

«Вот поперло, не дай Бог. Когда выполнит все обещания, тут ничего и никого не останется», — написала Анна П.

«Нет уж, лучше досрочно», — отреагировал Александр Л.

«Кто думал, что весёлый, жизнерадостный парень так быстро превратится в мерзкого, лживого и мстительного карлика? Да просто таким и был…» — добавил Николай Л.

«А граждане Украины этого хотят?» — поинтересовалась Валентина Л.

«С такими темпами лет 60 метит быть у власти. За два года выполнил только то, что не обещал даже», — отметила Анна Ш.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«То-то и видно, как он спешит, аж спотыкается выполнять свои обещания. А наобещал-то, наобещал ого-го сколько. Нет уж братец — на выход вместе со всей сворой «слуг», да неплохо бы ещё через металлоискатель пропустить каждого», — написала Татьяна К.

«То есть до самой кончины?» — спросил Sergey U.

«Уже должен отбывать, а не занимать… и чем быстрее это случится, тем лучше для страны…» — написал Виталий К.

«Да, смеётся он над нами и долго ещё издеваться будет», — считает Кира Б.

«За решёткой это существо должно работать», — добавила Ірина Д.

«А может, всё-таки досрочно, было бы всем лучше», — подытожил Александр Л.

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