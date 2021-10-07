Украина может остаться без газа в том случае, если Россия перестанет прокачивать газ по украинской ГТС. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Надо учитывать, что если Россия даже не будет качать и заплатит 1,4 млрд [ в соответствии с условиями контракта], то Украина же останется вообще без газа. Тогда никакой виртуальный реверс невозможен… Если люди начнут замерзать в домах — это может приобрести характер трагедии… С сокращением транзита у нас падает давление в нашей огромной газотранспортной сети. А это значит, что газ не будет доходить до многих регионов, городов… Поэтому сегодня Зеленскому надо было, конечно, заявить о готовности вести переговоры о прямых поставках газа из России…» — сказал он.

Заявление политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что описанное бывшим украинским министром экономики положение дел на Украине является результатом антироссийской политики, которую проводит Украина.

«Отремонтируете ГТС, заключите контракт и будет вам счастье, а воровать нехорошо», — отреагировал sem162.

«Не понимаю, зачем Россия платит Украине за транзит, если без транзита… [конец] будет самой Украине? Пусть Украина платит России за то, что та гоняет газ в Европу по их трубе. Бесплатный транзит и 2−3 млрд сверху каждый год», — добавил Maksim P.

«Во все времена т. н. Украина без России была никем и ничем! Подтверждение этому ваш сегодняшний день!..» — добавила Галина Ф.

«Вас же предупреждали, что русофобия очень дорогое удовольствие, причем к тому же крайне опасное…» — добавил Airseven.

«Прикольно будет, если Газпром заплатив за транзит, реально газ транзитировать не будет. За европейский выбор надо платить и мёрзнуть, украинцы к этому готовы?» — спросила Татьяна Ш.

«Россия прекратит еще продавать нефть, ГСМ, битум… каюк полный», — отреагировала Галина Владимировна.

Bnews.kz Газовый транзит

«Скачите, может не замёрзнете, главное чтобы ещё были в кружевных труселях», — иронизирует Александр З.

«А как там Крым без воды, без газа, без электричества, без еды?» — задался вопросом Genn.

«Господа, украинский газовый трубопровод был построен силами всего СССР, как и водный канал в Крым, как и вся система электроснабжения Украины. Украина перекрыла водный канал в Крым, лжепатриотами были взорваны электроопоры. А ведь электричество это не только жизнь для производства, и свет в домах. Электричество это: тепло в боксах для недоношенных младенцев, это очень яркий свет над операционными столами, это зарядка телефонов, обеспечивающих единственную оперативную связь с близкими, в том числе и с Украиной… и прочее, и прочее. У России, взявшейся самостоятельно и максимально быстро решать проблемы крымчан (казалось бы) есть все основания остаться безучастными к замерзанию Украины, …но Газпром не может простых украинцев лишить тепла… Говорит, что Россия готова к переговорам по газу. Но украинской власти наплевать на простой народ. И к слову… «голодомор», в котором обвиняют Москву, могли устроить только сами украинцы, местные лжепатриоты тех лихих времен, потому что история имеет тенденцию повторяться», — написал «трам пампам».

«Почему… Россия обязана прогонять на продажу в другие страны свой газ только через Украину? Почему враждебная для России некая недострана имеет право указывать государству-импортеру, как ему импортировать свой газ?» — не понимает «Иоанн Васильевич».

Читайте также: «И это только начало» — сети о конце транзита газа в Венгрию через Украину