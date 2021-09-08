Три независимых члена наблюдательного совета (набсовета) государственной компании «Нафтогаз Украины» подали заявления о сложении полномочий. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, до конца ноября должен быть проведен отбор и назначение на должности четырех новых членов набсовета (один человек покинул свой пост ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

По информации украинских средств массовой информации, в отставку подал глава набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, а также независимые члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Уточняется, что члены наблюдательного совета так и не нашли общего языка с нынешним главой Нафтогаза Юрием Витренко. Более того, в последнее время наблюдательный совет безуспешно пытался инициировать отставку Витренко.

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Новость обсудили на странице депутата Рады Антона Полякова в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале политика. Некоторые задались вопросом, по своей ли воле члены наблюдательного совета сложили свои полномочия. Иные указали на то, что настал момент назначить членами наблюдательного совета граждан Украины.

«Надо пользоваться моментом и набирать в набсовет украинцев, которые зависят от уровня жизни в стране. Вместо «независимых» и далёких от наших реалий представителей когорты иностранных гастролёров», — прокомментировал новость Антон Поляков.

«А как насчёт проверку провести перед увольнением и посадить хоть на пять лет с конфискацией?» — поинтересовался Vladislav Odessa.

«Согласна, они не должны уходить так легко. Только после того, как посадят есть шанс, что другие задумаются», — ответила ему Антонина М.

«Надо пользоваться моментом и разогнать все наблюдательные советы…» — отреагировала Татьяна.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

«Момент надо создать и выгнать эту шваль, а деньги конфисковать», — ответила Татьяне Леся.

«Надо пользоваться моментом и ликвидировать этот совет, от которого только вред», — считает Offspring.

«Ну наконец-то наша страна избавилась от этого балласта. Теперь верно, нужно пользоваться моментом и набирать адекватных людей», — написала Валентина Б.

«К сожалению не набирают, а присылают…» — ответил Валентине Б. Алексей К.

«Конечно, надо быстрее набирать! А то непорядок — кормушка стоит без дела!» — с сарказмом ответил Валентине Б Павел И.

«А зачем они вообще нужны? Продуктивно работаем и никаких смотрящих!» — отреагировала Вера Б.

«Удивительно, они что наворовались? Как это они просто взяли и ушли. Я не думала, что такие люди просто так могут уйти», — считает Мария В.

«Так если они независимые, то как они решили подать в отставку одновременно?» — не понимает Алексей С.

«Интересно, это они по своей воле или их заставили?» — поинтересовался в свою очередь Василий С.

«Ну конечно же, власть не будет пользоваться этим моментом и наберет опять какую-то шпану», — отреагировал Александр Г.

«Поняли, что доить Нафтогаз уже не получится, там кроме долгов уже ничего нет», — подытожил Alex Al.

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