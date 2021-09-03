Пока в России обсуждают «дерзость школьника», который поправил президента Владимира Путина по поводу Северной войны, в Чувашии завершилась многолетняя битва школьников с чиновниками, где дети проявили неменьшую дерзость и смелость. И в ней победили дети, отстаивавшие вместе с наставниками и неравнодушными жителями право заниматься авиамоделированием. Это противостояние завершилось 2 сентября открытием в Новочебоксарске (второй по величине город в Чувашии) детского кордодрома — площадки для испытаний и соревнований кордовых моделей самолётов. Восьмилетняя война за кордодром стала точкой протеста за клочок земли в центре города. За авиамоделистов вступились журналисты и родительская общественность. Точка в этом деле поставлена со сменой власти в Чувашии.

ИА REGNUM Даниил Боровиков

Подробнее:Путина порадовал поправивший его школьник при разговоре о Северной войне

ИА REGNUM Кордовые модели самолётов

Победа детей

На торжественном открытии площадки было много официальных лиц — чуть ли не столько же, сколько юных участников первых показательных полётов. Праздник отмечали как большую победу.

Роль руководства региона отметили дети и их наставники, которые все эти годы единым фронтом противостояли административному давлению. И если кто смог по-настоящему удивить, то это дети. Авиамодельный спорт — это не просто мальчишеский интерес и творческий азарт. Если рядом опытный и честный наставник, то они учатся не только ответственности, так как есть правила безопасности, но и взаимовыручке, умению сотрудничать и помогать, размышлять и излагать свою позицию. И мечтать о небе.

ИА REGNUM Почётные гости. Фрагмент

ИА REGNUM Открытие кордодрома

Пока авиамоделисты отмечали праздник, тут же стояли убелённые сединами судомоделисты, с грустью вспоминая, как когда-то рядом в бассейне вместе с детьми запускали самодельные суда. Этот бассейн уже давно пустует и разваливается, превратившись в место творчества анонимных художников.

ИА REGNUM Подготовка к запуску

ИА REGNUM Подготовка самолётов к запуску

Поле битвы — кордодром

Кордодром строился для юных авиамоделистов, которые сами конструируют и изготавливают модели самолётов. В 2012 году под кордодром была выделена земля в центре Новочебоксарска. Она предназначалась для детского авиамодельного клуба «Чайка», чьи воспитанники неоднократно становились призёрами первенства России. Но едва начавшись, стройка привлекла внимание влиятельных жильцов расположенного рядом элитного коттеджного посёлка и была сразу «заморожена», последовали судебные разбирательства. В мэрии Новочебоксарска стали отыгрывать назад, ссылаясь на близкое соседство с Детской музыкальной школой и жилыми домами, не уточняя перспективы дальнейшей судьбы лакомого участка. И дело затянулось на восемь лет, до 2020 года.

ИА REGNUM Кордовый самолёт «на пенсии»

ИА REGNUM Показательный запуск самолёта

В марте 2020 года чемпион России среди авиамоделистов, школьник Даниил Боровиков, который десять лет занимается данным видом спорта, опубликовал видеообращение к Олегу Николаеву, с просьбой вмешаться в ситуацию и «поставить жирную точку». Школьник написал, что «не хватает подписи какого-то чиновника».

«Ни запятой, ни тем более многоточия тут быть уж не должно», — отреагировал руководитель республики Олег Николаев.

Подробнее:Юный чемпион просит врио главы Чувашии поставить точку в деле о кордодроме

Читайте также: Дети победили: спорный участок в Чувашии передали под кордодром

ИА REGNUM Перед открытием кордодрома

ИА REGNUM В ожидании гостей

ИА REGNUM В ожидании гостей

И всего через неделю, 11 марта 2020 года, мэрия Новочебоксарска рапортовала, что «зарегистрировано право оперативного управления на земельный участок для занятий с кордовыми моделями». После этого работы были возобновлены, и кордодром открыли 2 сентября 2021 года.

«Хочу сказать огромное спасибо Олегу Алексеевичу за то, что помог достроить кордодром. За то, что вернул мне и другим авиамоделистам веру в справедливость и разумность. От своего лица и воспитанников обещаю, что приложим все усилия, чтобы достичь больших успехов на соревнованиях всех уровней», — сказал на открытии Даниил.

Небесная «Формула-1»

Перед открытием кордодрома поодаль от импровизированной трибуны кишели подростки, расставив на «парковке» модели кордовых самолётов разных расцветок и форм. Тут же стояли упаковки с горючим и прочими неизвестным жидкостями, местами витал запах керосина. Школьники с серьёзными лицами завершали последние приготовления, помогая друг другу в подготовке крылатых друзей.

ИА REGNUM Самое дорогое в самолёте — мотор

ИА REGNUM Кордовый самолёт «на пенсии»

ИА REGNUM Кордовый самолёт «на пенсии»

«Саша, можно Шурик», — представился 12-летний пилот Саша Кириллов с загипсованной рукой.

Выяснилось, что руку он сломал на каникулах, но это не мешает ему заниматься авиамоделированием. Со знанием дела он объяснял принцип работы кордового самолёта, а в памяти всплывали подзабытые уроки физики о двигателях внутреннего сгорания:

«В качестве горючего мы используем керосин, эфир нужен для запуска, касторовое масло для смазки двигателя, а присадка — для того, чтобы нормально работало».

Проводя «экскурсию» по представленным моделям, он объяснил, что самые дорогие в них — двигатели, которые стоят от 8 тыс. рублей. Бюджетная модель оценивается в 10 тыс. рублей. Это если для пилотирования. Но есть гоночные самолёты, которые стоят в разы дороже: например, самая маленькая модель оказалась самой дорогой — 100 тыс. рублей.

ИА REGNUM Из истории авиамодельного клуба «Чайка»

ИА REGNUM Из истории авиамодельного клуба «Чайка»

ИА REGNUM Из истории авиамодельного клуба «Чайка»

«А если брать новое всё, тогда и все 150 тыс. рублей. Они гоночные, как в «Формуле-1». Главное правило для гоночного самолёта школьника в том, что они должны пролететь 50 кругов с одной посадкой. И эти круги быстро оборачиваются, скорость может достигать 180 км/ч, поэтому на один круг всего несколько секунд уходит, 2—3 секунды при таких скоростях», — деловито рассказывает Шурик.

Он уверяет, что если соблюдать все правила безопасности, то это не опасно.

«Да, может немного поранить винт, если ты пальцы не уберёшь вовремя. Или когда ловишь такие самолёты, если заглох винт. А так не опасно», — говорит юный авиамоделист.

Ребята рассказывают, что некоторые самолёты, если пилот опытный, могут летать годами, что экономит родительские расходы. А вот Сашиных родителей, вероятно, ждут значительные траты, так как школьник решил из пилотов переквалифицироваться в гонщики. А свой трижды побитый и разобранный на запчасти самолёт он подарил другу-тёзке, который заново его собрал из деталей, починил, заклеил и, как модно говорить, модернизировал.

«Желания отобрать и вернуть себе нет?» — пытаю школьника, друг которого, слушая наш диалог, расплылся в улыбке.

«Нет, конечно, я же гонщик, а это пилотажный, на них делают всякие фигуры. Среди пилотажников, например, самолёт должен ровно лететь. Где петлю начал, здесь же заканчиваешь, а если три петли, то по одной и той же траектории делаешь. Есть восьмёрки, а есть ещё сложнее фигура — это квадратные петли в виде восьмёрки. Или песочные часы», — взахлёб рассказывают ребята.

ИА REGNUM Показательный запуск самолёта

ИА REGNUM Все дети получили в подарок книги

Саша Кириллов признался, что своё детское увлечение планирует сделать профессией: его мечта — поступить в Московский авиационный вуз.

Переломный момент

Руководитель авиамодельного клуба «Чайка», педагог Центра развития творчества детей и юношества Юрий Беднов занимается с детьми с 1997 года, за это время ежегодно выпуская по 30 человек — всего подготовлено порядка 700 авиамоделистов.

«Площадка и ограждение нужны, прежде всего, для зрителей. Очень много любопытных, очень много детей, они все стремятся туда, и мы мучились с этим, потому что детишки подбегают и безопасная дистанция нарушается. Авиамодельное дело интересное, но в первую очередь нужно соблюдать правила безопасности», — поясняет Юрий Беднов.

ИА REGNUM Юрий Беднов

По его словам, ребята учатся управлять моделями в ручном режиме и на радиоуправлении:

«Задача — сделать также модели цифровыми, это следующий этап. Это когда забивается программа и самолёт сам взлетает, совершает полёт и приземляется. То есть управление на автопилоте. Но на первом этапе важна связь техники с человеком, чтобы мальчик, как водитель, чувствовал машину, держа ручку».

ИА REGNUM Самолёт «на пенсии»

Говоря о том, что на строительство кордодрома ушло девять лет, он отметил, что бился за детскую площадку, так как за спиной была поддержка друзей, семьи и неравнодушных новочебоксарцев.

«Я мог бы уехать в Москву, но супруга сказала: «Не бросай, до конца стой». Друзья поддержали, предприятия, люди начали подтягиваться. Ассоциация ветеранов Казанского авиационного института выдвинула лозунг: «Спасём родной авиапром, построим детский кордодром!» Это и дало силы идти до конца», — отметил Юрий Беднов.

Экс-руководитель Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков, который помогал авиаклубу в строительстве кордодрома и вступился за авиамоделистов в этом затяжном конфликте, подчеркнул, что победили «неравнодушные люди»:

«Не надо петь дифирамбы никаким партиям, это просто неравнодушные люди победили. Мы же не ввязывались в бой, мы отстаивали позицию, которая была озвучена с самого начала. Когда нас попросили, мы сразу начали оказывать помощь, а потом начались какие-то подковёрные игры. Конечно, глава Чувашии в этом отношении поступил мудро. Послушал все стороны и, на мой взгляд, принял правильное решение».