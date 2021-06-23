22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за подписью Председателя Президиума М. И. Калинина на территории большинства военных округов была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. Страна официально вступила во Вторую мировую войну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

В тот же день 80 лет спустя мэр Москвы Сергей Собянин подписал № 35-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ», согласно которому лишь наличие у человека QR-кода станет обязательным условием посещения ресторана в Москве. По всей видимости, отсутствие у человека в собственности смартфона либо планшета в расчёт также браться не будет, что равносильно требованию к призывникам военного времени прибывать на пункт мобилизации полностью экипированными и со штатным оружием.

Как следует из указа, код будет выдаваться жителям Москвы, прошедшим вакцинацию, переболевшим коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, имеющим свежий отрицательный ПЦР-тест.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — заявил мэр.

Таким образом получается, что введение QR-кода доступа к пока ещё ограниченному перечню услуг (который, конечно же, будет расширен) призвано вытеснить «ковидный паспорт». То есть сертификат вакцинации, бумагу с указанием вакцин, которые сделал человек. Который должен предоставляться гражданину через портал «Госуслуги», что случается, как показывает личный опыт автора, отнюдь не всегда: информационное взаимодействие работающих в авральном режиме медицинских учреждений и чиновных придумок на тему «цифровизации» оставляет желать много, до бесконечности много лучшего.

И новизны в упомянутом нововведении нет никакой: в странах «Евросоюза» национальные сертификаты вакцинации получили довольно широкое распространение. К примеру — введенный в действие в Литве с 31 мая «Galimybių pasas» («Паспорт возможностей») выдаётся тем, кто был вакцинирован против COVID-19 либо выздоровел от той болезни, либо показал отрицательный тест на коронавирус. Как пишет влиятельное литовское издание, газета «Lietuvos rytas», ожидания, порождённые введением «паспорта возможностей», не оправдались: собственники ресторанов и клубов разочарованы, а запланированные на лето мероприятия отменены. Да особых ожиданий от того «паспорта возможностей» среди предпринимателей и не было: некоторые сразу заявили, что требовать у клиентов его предъявления они не будут, так как это дискриминация.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Вы поддерживаете инициативу московских властей, разрешивших посещение ресторанов и кафе по QR коду? По данным телеграм-канала «Незыгарь», %

В этой связи интересны результаты опроса, проведенного популярным телеграм-каналом «Незыгарь», по данным которого на 14:44 по московскому времени проголосовало 45,8 тысячи человек, большинство из которых (77%) высказалось против инициативы московских властей, разрешивших посещение ресторанов и кафе по QR-коду

Оперативные данные по состоянию на 23 июня 2021 г.

Регион

Всего выявлено

Новые случаи

Лечатся

Выздоровело

Умерло

Как видно из приведенного фрагмента таблицы с оперативными данными на 23 июня текущего года, 30% всех выявленных в России случаев заболеваний COVID-19 приходятся на Москву и Московскую область, на территории которой проживает лишь 14% населения страны. То есть заболеваемость ковидом в столице и области в 2,14 раза выше, чем в среднем по стране. Во столько же, во сколько раз средняя зарплата в упомянутом регионе выше средней по стране, что даёт больше возможностей для выезда на отдых за границу. Каковые (возможности выезда) вновь почему-то открываются, несмотря на введение доступа по QR-коду к куда более безобидным видам досуга. И, похоже, Москвой и областью аппетит к мерам, до степени смешения схожим с тоталитаристскими, ограничиваться не будет. А напротив — станет источником роста KPI (то есть — показателя эффективности) глав регионов.

Доля людей, вакцинированных против COVID-19, на 20 июня 2021 года

По данным на 20 июня 2021 года отOxfordMartinSchool & OxfordUniversity.

Примечание: в списке временно отсутствует Китай, вошедший в рейтинг лишь в июне.

Как видно из таблицы, наша страна занимает последнее место в рейтинге стран по доле хоть как-то привитых людей, уступая даже Индии, куда РФ ведёт поставки вакцины «Спутник V». И где уже возникло два (из известных) штамма коронавируса — «Дельта», также известный как B. 1.617.2 и «Дельта плюс» (он же — B.1.617.2.1)

Перспективы «мирного», то есть — не мобилизационного по сути борьбы с пандемией путём вакцинации, ярче всего демонстрируют нижеследующие источники.

Так, по данным телеграм-канала «Независимая ассоциация врачей» от 21 июня, россияне стали лидерами в сравнении с гражданами других стран в нежелании вакцинироваться. Об этом, в частности, сообщает американская компания Morning Consult, проведшая исследование. 37% ответили, что не намерены прививаться. При этом на вопрос, привились ли они, утвердительно ответили 16% респондентов. А 28% намерены привиться в будущем. Доля взрослых, которые не хотят проходить вакцинацию или сомневаются, в России составляет 56%. Количество опрошенных россиян составляет от 2 до 5 тысяч человек.

Меньше всего противников вакцинации в Китае — их примерно 2%. 64% опрошенных там привились, а еще 29% собираются сделать это в ближайшее время. В США противников вакцинации только 20%, а в Австралии и Франции — по 17%. Что и видно по их местам в рейтинге.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Как Вы относитесь к обязательной вакцинации?» По результатам опроса ТК «Незыгарь», %

Опрос телеграм-канала «Незыгарь» об отношении к обязательной вакцинации весьма репрезентативно (86,5 тысячи респондентов) показал негативное отношение участников опроса к любому понуждению населения властями, пусть и во благо ему же.

Выходов немного: принуждение силовыми методами дисциплинарного характера; убеждение на основании личного авторитета; мотивирование на основе материальной заинтересованности. Последнее, на основании лично проведенного опроса младшего медперсонала и участников вакцинации пенсионного возраста, было бы наиболее перспективно: многих вполне устроила бы сумма в 5 тыс. рублей. А не квартира в Подмосковье для единиц из миллионов: всё-таки государство — это скорее всё-таки собес, чем казино.