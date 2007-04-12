Нижегородская область, 12 апреля, 2007, 14:39 — ИА Регнум. ЗАО "Евросиб" завершила первый этап перевозки из Шеньяна (Китай) в Нижегородскую область оборудования для ООО "Тайга-Шеньян МДФ" (Нижний Новгород, российско-китайское СП по производству плит МДФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, на производственную площадку в Уренском районе области прибыло 13 вагонов и платформ с оборудованием, общий вес которого составил 185 тонн.

Всего в течение 2007 года "Евросиб" доставит в Нижегородскую область 2,5 тыс.тонн различного оборудования для ООО "Тайга-Шеньян МДФ".

Как сообщало ИА REGNUM, ООО "Тайга-Шеньян МДФ" под создание производства выкупила участок площадью 25 га в Уренском районе Нижегородской области.

Общий объем инвестиций в проект составит около 23 млн. долларов, из них около млн долларов планируется направить на закупку оборудования.

Срок строительства завода мощностью 80 тыс кубометров МДФ в год составит 2 года.