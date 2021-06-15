Украинский парламент соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA). В поддержку этого собрано 150 подписей украинских депутатов, сообщил 15 июня в своем телеграм-канале депутат Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)…» — написал политик.

По мнению Гончаренко, если его проект поддержат в Раде, то это будет сигналом для мира и Российской Федерации о «цивилизационном выборе» Киева.

«И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе», — подчеркнул он.

Политик также добавил, что предоставление украинской стороне статуса MNNA продемонстрирует Москве, что Киев является ключевым союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе.

7th Army Training Comma Учения украинской армии

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»). Многие указали на то, что украинские депутаты таким образом демонстрируют некий комплекс неполноценности «всей Украины». Люди раскритиковали данную инициативу, отметив, что Киев и так зависит от США и выполняет всё в интересах Америки.

«А потом будут сокрушаться, зачем это РФ технику к нашим границам подтягивает? А если учесть, что и Белоруссия враг, то капец совсем, это ж какой забор нужен…» — написала Liliya А.

«Возьмите хоть уточкой! Это серьёзный статус, украинское ноу-хау — основной союзник США за границами НАТО. Хорошо, что Гончаренко не учёный, он бы и Менделееву помог, и Ньютону», — иронизирует Людмила Ш.

«Может, уже достаточно издеваться над страной и народом или мы не украинцы, что так долго терпим этот бедлам?» — спрашивает Валентина Г.

«Вам же сказали, что никакого кино не будет, и если даже поменять название тонущего корабля, он всё равно утонет…» — добавил Олег М.

«Если не успокоятся и не выберут внеблоковый и нейтральный статус развития государства — будет война. И все «друзья» останутся в стороне. Как в театре, будут наблюдать. Самим надо укрепляться, чтобы в мире быть на равных…» — отметил Валерий В.

«Не, ну они явно неполноценные», — отреагировала Natali D.

«А может, и гривну поменяем на доллар, а чего бы и нет?» — добавил Саша Р.

«Зачем просить? Просто назначить себе такой статус решением Рады. И в конституцию внести», — иронизирует Константин Г.

Gov.ua Верховная рада Украины

«Даёшь буферную зону, форпост западного мира…» — написал Анатолий Щ.

«Это примерно так же, как когда тебя не пускают в ресторан, а просто ставят раскладной столик возле «чёрного входа» — и ты ещё должен кланяться и благодарить», — провел аналогию Константин Л.

«Так можно каждый день обращения в Конгресс разные посылать, например, о признании Бреда Пита украинцем или о том, что если ядерная война, то Украину, чур, во вторую очередь бомбить. Гниды и клоуны, вас выбирали, чтобы работали для людей, а вы… цирк шапито…» — отреагировал Дмитрий К.

«Это недоразумение надо посадить за глумление над погибшими от рук фашистов в Одесском доме профсоюзов», — отозвался о депутате Гончаренко Владимир Н.

«Вы уж сразу запишитесь в пятьдесят какой-то штат! И тут же будете кушать бутерброды с маслом и икрой!» — шутит Анатолий Д.

«Конституцию придётся переписывать, замазать штрихом «НАТО» и поверх «США» нацарапать», — написал Игорь С.

«Ого, рада прям разошлась. Обострение летнее», — отметила Елена К.

«Хоть тушкой, хоть чучелком, хочется стать официальным холопом…» — добавил Александр В.

«Зачем Америке такой союзник? Вы и так всё делаете, что вам скажут. Смешно даже. Не может раб быть союзником. Слугой, холуём, денщиком, но не союзником. Попроситесь в денщики», — отреагировал Александр К.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019

«Комплекс содержанки», — добавил Илья С.

«Новым штатом стать хотят?» — спросила Наталья Т.

«Кому нужны лживые коррумпированные попрошайки, которые ничего не могут производить и хотят много халявы?» — подытожил Max D.

Читайте также: «Всё для развала Украины!» — В Раде предлагают сажать за оскорбление ВСУ