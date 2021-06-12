12 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предполагающий уголовную ответственность и тюремное заключение за оскорбление Украины, ее вооруженных сил и народа.

Оксана Переможенко, , 13:53 — REGNUM В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предполагающий уголовную ответственность и тюремное заключение за оскорбление Украины, ее вооруженных сил и народа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор законопроекта, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Давид Сикейрос. Портрет буржуазии. 1939

«За оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа — уголовная ответственность! Подал в Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты авторитета государства, вооруженных сил Украины, украинской нации и народа… Исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет [предполагается] за действия, посягающие на авторитет Украины, или направленные на подрыв авторитета ВСУ. Арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет [предусматривается] за публичные, унижающие, оскорбительные выступления в адрес украинской нации или осквернение исторической памяти украинского народа…» — написал Гончаренко.

Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Таде новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многих возмутил данный законопроект в стране, которая себя называет демократической. Иные указали на то, что главным оскорблением народа Украины является украинская власть. Также у комментирующих был вопрос относительно исторической памяти, так, как у жителей западной и юго-восточной части страны она разная.

«Каждым своим решением вы оскорбляете народ все больше и больше», — написал Василий М.

Горе-вояки Цитата из м∕ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Реж. Дарина Шмидт, Владимир Торопчин, Фёдор Дмитриев. 2017. Россия

«Надо бы принять закон о наказании за унижение человеческого достоинства, за нищенское существование людей, за зарплаты и пенсии, которые не покрывают даже коммуналку. За то, что людей доводят до крайности, а сами при этом заоблачные зарплаты себе назначают. Вот об этом надо принимать законы. Хватит думать о себе, родимых, вспомните, что «вы» временные, что пришли служить народу и за всё придется отвечать», — добавила Татьяна В.

«Оскорбление — это вы, сидящие под куполом (в Раде. — О. П.), жирующие на народные деньги, торгующие народным богатством, без чести и совести!» — отреагировала Оля П.

«А как же свобода слова? Молчать и терпеть?» — спросила Svetlana G.

«Этим законом хотят закрыть рты, боятся слышать правду, боятся свободы слова, боятся ответственности за принятые преступные законы…» — отметил Александр Л.

«Это чтобы рты всем позакрывать, забиться в угол и бояться пикнуть что-то «непатриотичное!» — пишет Нонна А.

«Больше надо патриотизьму, больше. Хто нэ скачэ…» — с иронией добавил Лесовой К.

«Добавьте еще выступления против войны, критику президента и правительства, и запрет на требование улучшения жизни и все, — будет вам счастье», — с сарказмом отметила Надежда П.

«Украинского народа или украинских граждан? Извините, есть нюансы… Конституция и так подразумевает защиту чести и достоинства гражданина… Или… подающие такие законопроекты Конституцию не открывали? Если ещё по национальностям пройтись, то евреев отдельно защитили, их, минуточку, 0.2% в украинских жителях. Крымчаков, которых сотня-две, тоже защищают законами отдельными, как и крымских татар… Украинцев, вот не могу понять, зачем отдельно хотят защитить?! Чтобы не ржали, что они все профукали и на поляков спины гнут? Или что?!» — не понимает Олег П.

«Большего оскорбления для украинского народа, чем сегодняшняя власть, трудно даже представить», — добавил Александр К.

«Если будут говорить о воровстве в армии — подрыв авторитета армии», — пишет Gal Kov.

«Умышленный подрыв авторитета и посмешище на всю планету — это доблесть и старания депутатов ВР (Верховной рады — О. П.), министров парламента и прочих прихвостней. Добро пожаловать в камеру, господа! Дружными рядами, в колонну по четыре, шагом марш!» — отреагировал Juri N.

«Закон о декоммунизации прямо направлен на неуважении исторической памяти», — отметил rcc4.

Арест Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Гончаренко — молодец! Он все делает для развала Украины», — написал Олег З.

«Невозможно подорвать авторитет, если его нет», — добавил Игорь П.

«Какая демократия?! Украина становится самой тоталитарной страной Европы», — пишет Nicholas The Best.

«Насилие — единственный выход? А как же декоммунизация? Тюрьмы и лагеря — наша цель? Как можно любить и уважать то, во что превратили Украину и армию?» — не понимает Лидия Ч.

«Ну так давайте назовем героем Екатерину, основавшую много городов Украины, в том числе Одессу, Петра I, Ленина, собравшего часть Украины, Сталина, при котором западная Украина нам досталась, Хрущева, подарившего Крым. И всех, кто не считает их героями Украины, сажать в тюрьму. А вот Бандера — убийца, который ничего Украине не дал, может идти на., взявшись за руку с Шухевичем и Гончаренко», — подытожил Николай Г.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины по футболу на чемпионат Европы 2020 года несколько российских регионов.