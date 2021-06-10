Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вновь пришел на пункт вакцинации, чтобы сделать прививку против коронавируса. Ранее он уже привился от опасной инфекции препаратом «Спутник V», о чем сообщал в своем официальном аккаунте на странице в соцсети Instagram в начале января 2021 года. На этот раз Владимиров вновь сделал первый компонент вакцины и опубликовал видео на своей странице в соцсети, объяснив, зачем он повторно делает прививку.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Уже не знаю, как убеждать вас в том, что надо прививаться. Я сам получил второй компонент 12 января. Сегодня на всякий случай решил еще раз привиться для того, чтобы, во-первых, вам показать, что это безопасно, и также для того, чтобы обезопасить себя по здоровью», — рассказал на видео губернатор.

При этом он отметил, что решил укрепить иммунитет, чтобы «дополнительно защитить своих родных и доказать, что вакцина безопасна».

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Подписчики его страницы тут же стали активно комментировать это событие. Большинство из них удивились, зачем нужна повторная вакцинация. Многие не поверили в искренность добрых намерений губернатора, увидев в его акции лишь рекламу.

«Зачем вводить людей в заблуждение? Вы либо получили в январе прививку и имеете определённую защиту, либо вы в январе просто не кололи. Любая прививка не может колоться бесконтрольно каждые полгода. Вы обратитесь к медикам, возможно, у вас какие-то проблемы со здоровьем», — посоветовала Inna L.

«Так прошло только пять месяцев с той прививки, зачем делать повторно? Антитела 0?» — удивилась Тамара.

«Да ему, может, приказали сверху — колись! А люди боятся терять свои кресла, под попой насиженные. Вот и пожалуйста», — высказала свое мнение о причинах ревакцинации губернатора М.

Скриншот Instagram @vladimirvladimir Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал повторную прививку против коронавируса

«Слов нет. Это что за вакцина такая, которую «на всякий случай» ставят? «Ещё раз укрепить иммунитет»? Иммунитет укрепляется другими способами! К слову, я не против прививок, но это уже бред!» — оценила поступок Владимирова Юлия Р.

«А как это вакцину за полгода дважды? Это ж не курс таблеток. Что-то прибрехиванием попахивает. Видимо, просто витаминки колет», — поддержала Darina M

«Странно получается, Роспотребнадзор вещает, что векторная вакцина «Спутник V» дает иммунитет до двух лет и более. Губернатор надеется на накопительный эффект? А Минздраву ровно, все у нас добровольно. Надо давать объективную информацию, не дурить и не путать людей!» — призвала власти Anna K.

Часть комментаторов посчитала, что акция губернатора Ставрополья с повторной прививкой достигла обратного эффекта: вместо того чтобы показать безопасность вакцинации и необходимость ее для создания коллективного иммунитета против коварного врага в виде корронавируса, она стала антирекламой, породив у жителей региона массу сомнений, и одно из первоочередных состоит в том, что защита от вакцины, видимо, не длится обещанные два года.

«Зачем вы это пишете? Ведь люди поверили вам в январе. Получается бесполезно делать две прививки? Люди и так неохотно идут вакцинироваться, теперь скажут, что надо через пять месяцев снова идти, так зачем? Сделали бы тихонько в данном случае. В общем, антиреклама», — считает Людмила А.

«Браво губернатору за антирекламку прививочной кампании! Бисировать каждые полгода будете, Владимир Владимирович? Принцип — заставь ** Богу молиться, он и лоб разобьет — в действии», — обвинила губернатора Яяя.

«А зачем делать второй раз вакцину? Варианта два: либо вакцина не работает, либо вы врёте, что сделали второй раз», — согласился с ней Ivan.

Скриншот Instagram @vladimirvladimir Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после первой прививки против COVID-19

Ряд подписчиков не преминул пошутить, предложив Владимирову попробовать на себе сразу все вакцины. Некоторые, усомнившись в эффективности прививки, которую приходится повторять спустя полгода, предложили вместо нее использовать святую воду.

«Ваш вклад в эксперимент неоценим!» — похвалила губернатора Ирина Б.

«А вы всеми вакцинами пробуйте, чтобы всех обезопасить от себя», — предложил Андрей А.

«Давайте каждый день для надежности? Это ведь так «научно»!» — присоединился к критикам Алексей К.

«Да уж. Святая вода и то на дольше помогает»,— высказал мнение один из комментаторов.

«Иммунитет другими способами укрепляют, если что. Но не прививками», — усомнился в пользе вакцинации еще один читатель.

«Хоть всю партию себе вколи, нам не жалко», — пошутил covid.

«Люди особо впечатлительные теперь тоже по второму кругу пойдут. Зря он пост выложил», — предположил последствия рекламы Василий Д.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Между тем новость о повторной прививке, сделанной губернатором Ставрополья, не показалась такой уж странной для заместителя главного врача Ставропольского краевого противотуберкулёзного диспансера Александра Боблова. Он предположил, что Владимиров привился, потому что у него закончились антитела к коронавирусу.

«Губернатор, скорее всего, посоветовался со своим лечащим врачом, оценил риски и понял, что ему лучше простимулировать иммунную систему. Это обычная технология борьбы с инфекцией, потому что у кого-то иммунитет сохраняется год, а у кого-то полгода. Даже если человек переболел, через некоторое время необходимо сделать прививку во избежание повторного заражения», — цитирует врача «АиФ-Ставрополь».