На Украине начинают выселять с государственных дач высокопоставленных чиновников и членов правительства времен президентства Виктора Януковича. Об этом 4 июня заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Чиновник также назвал несколько фамилий — самыми известными из «пострадавших» являются экс-генеральный прокурор Святослав Пискун, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович, экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева.

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Новость обсудили на странице сообщества Телевизионной службы новостей (ТСН, канал «1+1») в видеохостинге YouTube, а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook». Многие задались вопросом, кто заселится на государственные дачи вместо выселенных чиновников.

«Предоставьте список тех, кто будет заселяться, Данилов среди первых?» — поинтересовался Сергей М.

«Это имитация деятельности, своих не трогать», — написал Alexandr R.

«Чартер Конча-Заспа — Лукьяновское СИЗО нужно» — добавил Andri S.

«Какое отношение это имеет к функциям СНБО? Да никакого, а вот к строительству диктаторского полицейского государства — прямое», — пишет Аркадий Ф.

president.gov.ua На заседании СНБО 4 июня 2021г

«Каждый раз одно и то же — одни бандиты выселяют других бандитов и наоборот. И так 30 лет!!!» — отметил Евгений Ш.

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«95 квартал» освобождает себе места и попутно отвлекает людей от тарифов и продажи земли», — добавил Евген К.

«А детские лагеря и санатории сделают из особняков или заселят новую элиту?» — поинтересовалась Ринада.

«Ну нас ни это интересует. Народ интересуют рабочие места, тарифы, земля, пенсии. А вы замыливаете нам глаза ерундой», — пишет Любовь В.

«Кравчука не выселят, у него винтовка Геббельса» — добавила Лидия Я.

В.С.Білецький Леонид Кравчук

«Свято место пусто не бывает. Заедут те, кто пришел в Раду в трусах и сандалиях», — отметил Николай К.

«И вас потом накроют, только следующие… Всё, как обычно, по накатанной», — написал Андрей Д.

«Неплохо устроились, господа хорошие. Госдача, по 3 миллиона на оздоровление, автопарки машин за счет бюджета, компенсация за аренду жилья и т. д. 70 процентов народа ведут полуголодную жизнь, не говоря уже о пенсионерах, так зачем мы содержим этих дармоедов?» — спросил Дмитрий К.

president.gov.ua Алексей Данилов

«Табачник в Израиле. Богатырева там давно не живёт, для каких лопухов сказки? Чтобы казаться круче? У вас это плохо выходит», — отметила Галина Ивановна.

«Лучше бы триста человек из парламента выселили», — подытожил Эдуард К.

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