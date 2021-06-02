Заявление основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича о том, что он оказался в Минске, потому что его «просто подставили», вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 июня в социальной сети Facebook.

Клод Верлинд. Марионетки

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Протасевич, Польша дала тебе политическое убежище. Этот статус предопределяет постоянное местопребывание. Ты искал себе приключений в Греции и Литве? Ты их нашёл в Белоруссии. Это тот случай, когда говорят: «Сам дурак!» — поделился своим мнением Iuri M.

Многие пользователи считают, что подозрения Протасевича могут оказаться правдой, потому что предателей не любят нигде. Граждане указали на то, что задержанный оппозиционер может быть картой, разыгранной его хозяевами.

Роман Протасевич. Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com

«Подставили»? А он думал, что его грудью будут кормить? Как говорил классик: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — пишет Евгений К.

Некоторые комментаторы уверены, что история с задержанием Протасевича была выгодна западным странам, а не Белоруссии. Граждане считают, что Европе нужен был скандал, чтобы все вспомнили про то, какой Лукашенко плохой.

«А я не удивлюсь, если его действительно слили свои же работодатели. Стало всё затихать, Лукашенко сидит на своём месте, ничего не происходит. Значит, нужен новый скандал! Вот, получите» — заявил Nik K.

Часть людей уверены, что вслед за Протасевичем страны Запада будут и дальше «сливать» своих сторонников, чтобы не тратить на их содержание большие суммы. Их просто бросят в топку политической войны в интересах других государств, убеждены граждане.

«Конечно, подставили! А как могло быть иначе? Отработавший материал не нужен никому. И Навального подставили, и дальше будут всех подставлять, если не будете исполнять приказы, оплаченные Западом и Америкой», — отметил Вячеслав И.

Ряд пользователей отметили, что Протасевичу только и остаётся, что идти на сделку со следствием. Люди верят, что своей сговорчивостью он сможет заработать себе менее суровое наказание.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

«Только чистосердечное признание и искреннее раскаяние смогут облегчить участь и смягчить наказание», — считает Леонид К.

Нашлись и те, кто уверен, что подобные «откровения» происходят только под давлением. Граждане считают, что в белорусской тюрьме жизнь — не сахар, а к такому, как Протасевич, относятся там с особым интересом.

«Ага, когда девушка в заложниках, возьмёшь на себя все преступления в мире. Да, лишний раз видно, что в тюрьмах Белоруссии настоящий ад. И не боятся ведь божьей кары. Сочувствую парню», — написала Мила М.

Напомним, 2 июня белорусский телеканал ОНТ опубликовал кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, который заявил, что его «просто подставили».