Американская компания Netflix во второй части российского фильма «Брат» перевела слово «бандеровец» как «украинский нацистский коллаборант». Об этом 1 июня на своей страннице в социальной сети Facebook написал депутат Рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украина

«Netflix перевел «бандеровец» как «Ukrainian Nazi collaborator» в фильме «Брат», который они несколько дней назад добавили в свою библиотеку. Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию», — написал политик.

Новость обсудили на странице депутата Рады Гурина в социальной сети Facebook в комментариях к его записи. Также новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что перевод адекватный и понятный для американских зрителей.

«Всё правильно перевели. Назвали черное черным. Точнее, коричневое коричневым», — отметил Тимур Щ.

«Ну теперь депутатам хоть заняться есть чем», — иронизирует Арина Р.

«Украинские депутаты занимаются чем угодно, только не делами собственно Украины. Может вместо «Нетфликса» посмотрите, что в стране творится? Ну и по теме поста: а что, собственно, не так переведено у «Нетфликса»? Нацистских прихвостней назвали нацистскими прихвостнями», — пишет Денис П.

Цитата из к/ф «Брат 2» реж Алексей Балабанов. 2000. США, Россия Бандеровец?

«Ну тогда уж надо потребовать переписать и все зарубежные учебники истории. Кстати, почему у наци так пригорает? Вы можете сколь угодно оправдывать сотрудничество УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с немцами, но это никак не отменит факт сотрудничества. Убивали и резали партизан, среди которых было множество жителей Украины. Из песни слов не выкинешь. И кроме как «коллаборанты» это никак не назвать. И ещё вот что непонятно. Диалог идёт между русским и украинцем. Требовать, чтобы в переводе русский называл украинца не бандеровцем, а борцом за независимость Украины — это на грани маразма. Впрочем, благоразумие и украинские наци — это разные понятия», — отметила Виталия Р.

«Как посмели!!! Срочно выгнать всех послов Америки из страны и запретить авиаперелёты! Пусть знают наших! Мы не сдаёмся!!» — иронизирует Николай П.

«И перевод хороший. И за Севастополь ответили», — добавил Климент Евстратович С.

«Вы фильм вообще смотрели? Контекст помните? Там иначе, чтобы все сложилось в историю понятную, не перевести», — отметил Paul V.

«Какие молодцы. Они сделали мой день. Пойду возьму подписку Netflix на год», — добавил Вадим К.

«Молодец Бодров, даже после смерти продолжает вызывать пригорание у нацистов», — добавил Владимир Р.

«Ну для западного зрителя правильный перевод», — написал SSL.

«Слово «бандеровец» им точно ни о чем не скажет. Правильный перевод», — ответил Просто Ник на реплику SSL.

«Забрать сервера «Нетфликса» под «Миротворец», — иронизирует Aleksandr.

«Перевод корявый, но абсолютно точный по смыслу», — пишет Олег Н.

«Я теперь всех открытых бандеровцев только так и буду называть!» — отметила Inna P.

«Весь мир знает, что в Украине возрождается нацизм, героизируют нацистских прихвостней, а Украина — я не я, хата не моя!!!» — добавила Татьяна.

Antanana Украинские националисты

«Ну как мог этот Netflix назвать наших «героев», которые «разогнали» в разные стороны и гитлеровскую Германию, и СССР… На этом пустом месте и образовалась страна, вы что, не знали?» — иронизирует Виталий С.

«Очень правильный перевод, спасибо нашим партнёрам», — добавил Виталий.

«Знову зрада. Опять эти заграничные умники неприятную правду вещают», — отметил Вася.

«Вы мне ещё за Севастополь ответите…» — пророчество…», — напомнил цитату из фильма Олег И.

«Правдивый перевод «Нетфликса», а нацисты и их поклонники сразу развонялись», — добавила olya. Odessa.

«А ведь Зеля готов боссам «Нетфликса» пятки целовать… по профессиональным мотивам», — написала Natasha.

«Санкции СНБО на этих «агентов Кремля», — иронизирует Вадим.

«Почему опозорился? «Нетфликс» перевёл всё как есть. Бандера не только в России признан нацистским каллаборантом, но и во всём мире. Ну кроме Украины», — отметил Димон.

«Так это же для амерканцев перевод. Как они поймут, кто такой «бандеровец»? Раздули новость из ничего», — добавил Руслан.

«По скандалу вокруг перевода «Брата 2» для «Нетфликс». Парни, всё просто. Вы можете сколько угодно пучить брови и пыжить щёки внутри страны, пытаясь изобразить Бандеру самобытной исторической фигурой. Но для всего мира он лишь один из полусотни мелкотравчатых гитлерофилов середины прошлого века. Т. е. в целом явление малозначимое и объяснимое далёкой от наших реалий аудиторией лишь вот таким вот образом. Так что лучше просто обтекайте и делайте вид, что не заметили. Благо 90% политических украинцев английского не знают и зрады не поймут», — подытожил в своем телеграм-канале одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

Читайте также: Netflix покажет фильмы Балабанова «Брат» и «Брат 2»

Напомним, ранее стало известно, что американский сервис потокового видео Netflix приобрёл права на показ фильмов российского режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Для англоязычной аудитории фильмы называются «Brother» и «Brother 2. On The Way Home».