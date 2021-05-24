Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в воскресенье, 23 мая, при чрезвычайных обстоятельствах — самолёт, на котором он летел из Греции в Литву, был принуждён к посадке на территории Белоруссии. Таких спецопераций ранее белорусские спецслужбы не проводили.

Клод Верлинд. Марионетки

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Повод для предсказуемо резонансной акции, с точки зрения официального Минска, был более чем серьёзным. Ведь захвачен был не какой-нибудь рядовой оппозиционер и даже не координатор оппозиционной группы, типа Марии Колесниковой, — таких спецслужбы всеми правдами и неправдами «выдавливают» из Белоруссии. В следственный изолятор КГБ была отправлена действительно важная птица, личный враг Александра Лукашенко.

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Роман Протасевич на своём уровне сыграл важнейшую роль в дискредитации «последнего диктатора Европы», его ближайшего окружения и даже мелких провинциальных чиновников. Созданные командой Протасевича ресурсы показали истинное нутро нынешней белорусской системы госуправления — сверху донизу, в мельчайших и самых интимных подробностях, с публикацией документов и свидетельствами очевидцев.

Nexta оказался настолько эффективным проектом, что Лукашенко был вынужден буквально летать на вертолёте, потому что расстреливать мирные манифестации в 100−200 тысяч человек он так и не решился. Пугал, недвусмысленно намекал, но не решился.

За это огромное унижение кто-то должен был ответить. Чистки в белорусских госструктурах почти завершены. Что касается собственно возмутителей спокойствия, то пока что сойдёт и Протасевич, коль скоро до Степана Путило и других персон не дотянуться.

Разумеется, Протасевич не олигарх с соответствующими ресурсами и не уникум по части ударного труда. Расшатывание «кровавого режима Лукашенко» — это командная работа западных профессионалов и талантливых белорусских оппозиционеров, на которую заинтересованные не жалели ни денег, ни лучшего из весьма обширного опыта устранения неугодных режимов.

Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com Роман Протасевич

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Оппозиционная пресса поспешила сообщить, что казус Протасевича уникален, и ничего подобного никто себе ранее не позволял. Его оставшиеся на свободе коллеги при характеристике действий белорусских силовиков сравнили воскресный инцидент с захватом судна сомалийскими пиратами.

Не только лишь старожилы вспомнили, как 24 января 2020 года борт белорусской государственной авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, был развёрнут на подлёте к польскому Вроцлаву и посажен в белорусском Гродно. С борта самолёта вывели фигурантов резонансного «сахарного дела» — менеджеров белорусских госпредприятий, пытавшихся сбежать из Белоруссии.

После этого была скандальная история с захватом в Белоруссии группы российских «вагнеровцев». Как позже выяснилось, планирование осуществляли мастера из спецслужб США, а на уровне исполнителей дело было поручено украинской СБУ. Согласно предоставленным общественности «сливам», рассматривался вариант захвата «вагнеровцев» на борту самолёта, который должны были посадить в Киеве — по одним сведениям, из-за вовремя поступившего сообщения о минировании, по-другим — из-за имитации сердечного приступа одним из пассажиров, на деле являвшимся сотрудником украинской разведки.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Менее распространён иной взгляд на казус «вагнеровцев», согласно которому целью была ссора между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в контексте белорусской президентской кампании 2020 года. Отчасти эффект был достигнут: в августе «батькины эксперты» убеждали общественность в подготовке покушения на Лукашенко, из России лепили жупел агрессора. Совбез Белоруссии устами своего госсекретаря Андрея Равкова (ныне посол в Азербайджане) и вовсе договорился о подготовке Россией интервенции. Впрочем, это конспирология, а в памяти обывателя осталась спецоперация, в которой фигурирует самолёт с «вагнеровцами».

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Ещё ранее, в 2013 году, международную общественность шокировала история с французским самолётом, на котором из Москвы возвращался президент Боливии Эво Моралес. Глава суверенного государства был вынужден униженно ждать, пока борт обыщут в аэропорту Вены. Целью принудительной посадки, для которой США задействовали коллег из Австрии, Франции, Италии, Испании и Португалии, был сбежавший в Россию американский спецслужбист Эдвард Сноуден — его в лайнере так и не нашли. Впрочем, как и взрывного устройства на борту Ryanair при посадке в Минске, которое тоже было формальным предлогом, причём выглядевшим намного лучше, чем в фиаско со Сноуденом.

Затем, в 2017 году, британские ВВС вынудили экстренно приземлиться борт Ryanair с рейсом из Литвы. Таких случаев за последние годы было немало.

Kremlin.ru Президент Боливии Эво Моралес

То есть на самом деле в случае с Протасевичем произошла вполне тривиальная для практики спецслужб история. О чём-то необычном уместно говорить лишь в части белорусской практики. Ведь одно дело — принуждать к посадке борт белорусской авиакомпании, а другое — международных авиалиний Ryanair с гражданами Евросоюза, да ещё и с использованием истребителя МиГ-29 в качестве аргумента.

В чём причина мобилизации всех антилукашенковских ресурсов в Белоруссии и на Западе, вплоть до вызовов белорусских послов на ковры в МИД Польши, Литвы и других стран, так это в несостоятельности западных гарантий своим клиентам. Казус 23 мая с бортом Ryanair вполне убедительно это подтвердил.

Так называемым независимым СМИ ничего не остаётся, кроме как отрабатывать поручение по раздуванию истерики. Мобилизованы все — от дворовых чатов недобитых белорусских оппозиционеров до Bloomberg и российской сети иностранной агентуры. Euronews не стесняется распространять откровенную чушь, утверждая: «В Белоруссии Роману Протасевичу может грозить смертная казнь».

Лукашенко дал ответную пощёчину своим западным друзьям и партнёрам, с которыми совсем недавно плёл интриги против Москвы. Он убил двух зайцев, полностью деморализовав протестное движение в Белоруссии.

Белорусским оппозиционерам теперь будет намного труднее убеждать своих сторонников в необходимости продолжать борьбу. Они уповали на помощь Запада во многом из-за отчаяния, понимая, что больше поддержки ждать неоткуда. С арестом Протасевича в очередной раз выяснилось, что пресловутая заграница не поможет.

ИА REGNUM] Акции протеста в Минске осенью 2020 года

Западу было важно поддерживать иллюзию своего могущества, которую 23 мая бывший председатель совхоза попользовал самым грубым образом. Тем самым он преподал очень хороший урок временно остающимся на свободе. Его преторианцы Николай Карпенков (ныне замминистра МВД) и Иван Тертель (ныне председатель КГБ) обещали добраться до каждого оппозиционера, даже за границей.

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Понимающие сущность реальной политики самозванцы, назначившие друг друга в «лидеры» и «активисты» протеста, поспешили покинуть Белоруссию ещё в конце прошлого года. Теперь из-за границы, подобно бывшему лукашенковскому министру Павлу Латушко, они призывают оставшихся на малой родине бастовать, выходить на улицы и проявлять прочую активность, подставляясь под репрессии.

Себя лично закордонные самозванцы обезопасили и обеспечили далеко не на словах. Оставшемуся в Белоруссии «пушечному мясу» они предлагают довольствоваться тяготами и лишениями, безответственно обещая помощь и рассказывая про некие «гарантии». Мол, совсем уж крайностей от «кровавого режима» Запад не потерпит.

Тонус пытаются поддержать сообщениями в таком духе: «После того как белорусские военные под угрозой применения своих истребителей и средств ПВО заставили борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, сесть в аэропорту Минска, с целью взятия под стражу белорусского блогера, обвиняемого в «террористической деятельности», в НАТО пообещали дать жёсткий ответ Белоруссии».

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ИА REGNUM ОМОН в Минске

Несмотря на то, что Роман Протасевич включён в сформированный КГБ перечень террористов, что и стало формальным основанием для посадки самолёта иностранной авиакомпании в Минске под предлогом «террористической угрозы», все прекрасно понимают, что террорист из него такой же, как и из содержанки западных правительств Светланы Тихановской (фигурирует в том же списке «террористов»). Белорусским спецслужбам выгодно выставить Протасевича «террористом», поэтому пропагандисты местного официоза уже (и небезосновательно) связывают эту персону с украинскими праворадикалами, осуществившими при поддержке США и ЕС государственный переворот на Украине. О подготовке кадров для белорусского «майдана» при участии СБУ и главного управления минобороны на днях в киевском суде обстоятельно рассказал бывший командир «добровольческого батальона» и экс-депутат украинского парламента Семён Семенченко.

Очевидно, Роман Протасевич оказался более эффективным на фронте информационной войны. За эти успехи его и накажут, а вовсе не за «экстремизм», «терроризм», «массовые беспорядки» и прочее по большей части надуманное для формальных оснований.

Расправляясь с новым узником «Американки», Лукашенко будет унижать и наказывать не столько Протасевича, сколько выдававших ему (а также Тихановской, Латушко и всем остальным) «гарантии» западных элитариев. Он будет долго и максимально доходчиво демонстрировать, что эти «гарантии» ничего не стоят — как не стоили ничего «гарантии», выданные официальными представителями США и Евросоюза Виктору Януковичу за несколько часов до его свержения.

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