



Мэтью Джексон. Человеческие сети. М: Corpus, 2020

Мэтью Джексон. Человеческие сети. М: Corpus, 2020

Сегрегация ассоциируется у нас с чем-то западным и колониальным: гетто из американских фильмов, чайна-тауны; максимум — рабочие кварталы Великобритании. На самом же деле многие группы, слои, целые классы и страны при капитализме оказываются жёстко ограничены в своих возможностях, причём далеко не только финансовых.

Социологи вроде Йорана Терборна давно протестуют против сведения растущего в мире неравенства к доходам: образование, медицина, культура, знания, возможность передвижения, даже доступ в интернет — всё это резко разнится даже в границах одной страны, а то и города. Несмотря на глобализацию, рождение человека в конкретном государстве в значительной степени определяет его будущий жизненный путь.

Мы интуитивно понимаем, какую роль в успехе играют личные связи — но у всех ли есть дальний знакомый, способный подкинуть хорошую работу, или организация, готовая написать рекомендацию? Как показывает обширная практика государственных программ, даже если у человека теоретически есть возможность получить пособие или рабочее место, нужная информация зачастую до него не доходит. Наконец, у нашего окружения может быть предвзятое отношение к каким-то путям: выходцы из ниоткуда, в которых никто не верил — исключения, подтверждающие существование правила.

Поскольку сегодня мы обычно оторваны от наших соседей и кварталов, такие ограничения кажутся случайными, индивидуальными. Однако они систематически воспроизводятся и усугубляются — нам всё сложнее становится увидеть систему в целом и оценить в ней собственное место! В том, как работает сегрегация в век глобализма, интернета и провозглашаемой «мобильности», разбирается профессор экономики из США Мэтью Джексон в книге «Человеческие сети».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Автор в доступной форме излагает основы теории сетей и применяет её для анализа ряда актуальных тем: эпидемии, финансовые кризисы, поиск работы, рекламные кампании и социальные программы. Джексон доказывает, что даже в городах, где нет чёткого деления на кварталы или оформленных сообществ, возникают замкнутые сети контактов из людей, находящихся в сходном положении, с типичными проблемами, взглядами, жизненными путями и тем, что Чарльз Тилли назвал бы «репертуаром действий» (личных и совместных). Подобное тянется к подобному («гомофилия»), и общество по факту разделяется на слои, обладающие ограниченными возможностями, информацией, вырабатывающие далеко не всегда полезные привычки. Даже если человек «изнутри» и захочет выбраться, чужие круги могут явно и неявно его отвергать.

Особое внимание автор уделяет детям. В книге показано, насколько разнится «человеческий капитал», передаваемый ребёнку в разных слоях: интеллектуальное развитие, речь, чтение, знания, жизненные навыки, мотивация и видение будущего. Родители из низов не только вынуждены больше работать; их доступ к кружкам, репетиторам, путешествиям и иным развивающим факторам ограничен. Не удивительно, что занижаются сами ожидания от ребёнка: меньше родителей считают, что он сможет чего-то достичь (а значит, нужно сразу натаскивать его на знакомые плохие варианты); недооцениваются даже обучаемость и интеллектуальные способности детей!

Джексон утверждает, что вся система работает как снежный ком: в раннем возрасте, когда среда может многое и быстро ребёнку дать, эта возможность упускается; этот недостаток не позволяет ухватить возможности на следующих этапах жизни. Затем негативный багаж передаётся следующему поколению и распространяется по сети знакомств. В подтверждение в книге приводятся эксперименты по переселению семей из бедных районов в благополучные. Хотя для взрослых от этого ничего особо не менялось, дети, особенно маленькие, выросшие в новой среде и обзаведшиеся новыми знакомствами, впоследствии сильно выигрывали.

Важно отметить «внешние эффекты» каждого индивидуального или локального решения. В повседневной деятельности человек активно ориентируется на свои контакты, даже сам того не замечая, и в сетях появляется каскадный эффект. Например, если наши знакомые начинают покупать какой-то гаджет (и мы не знаем, почему) — это может подтолкнуть к покупке и нас (наверное, мы упускаем что-то важное!). Более того, порой достаточно простого ожидания: если нам показалось, что другие вкладчики начнут забирать деньги из банка (мы считаем их нетерпеливыми и недальновидными), то мы постараемся сделать это первыми.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Из других эффектов интересна политическая и идеологическая поляризация. В сетях формируются частичные, односторонние, предвзятые представления. Они далеко не всегда проявляются и тем более мобилизуются, но исследователи обнаруживали огромные разрывы между группами в картинах мира, морали, представлениях об актуальных проблемах и эффективных средствах их решения. Джексон отмечает, что ситуацию сильно ухудшила монополия новостных агрегаторов и соцсетей: доходы конкретных изданий и агентств сократились, им пришлось реорганизовывать работу под попадание в «топы», а отдача от подробных (и потому не таких быстрых) уникальных материалов упала. В результате повсеместно наблюдается катастрофическое сокращение репортёрских расследований и освещения локальных проблем.

Конечно, только благоверные центристы могут удивляться, что капитализм порождает противоречащие друг другу взгляды; проблема в том, что дробление идёт не на «буржуазию» и «пролетариат», а на гораздо более мелкие группы с очень локальными и случайными стереотипами. Даже если многие люди выступают за «социализм» или за «Сталина» — конкретное содержание этих образов может оказаться противоположным и несовместимым.

С другой стороны, становится понятно, почему страшилки про всевластие «манипуляций сознанием» постоянно опровергаются исследователями информационного общества. Если нейтральные новости (кого-то уволили, что-то закрылось или открылось) распространяются по сетям как болезнь, через единичный контакт (впрочем, быстро затухая), то для распространения оценок, взглядов, концепций требуется активное и продолжительное воздействие сети. Потому проблема противоположна: группу слишком трудно переубедить.

По книге складывается впечатление, будто растущая сегрегация при капитализме — не столько проблема данной системы, сколько побочный эффект любой человеческой общности. Ограниченность случайна: стоит кому-то «оступиться», как людей вокруг затягивает водоворот, и они поколениями обречены упускать любые возможности выбраться из нищеты. Собственно, основным рецептом по борьбе с сегрегацией у автора оказывается… Информирование! Впрочем, в итоге автор сам замечает, что новую информацию ещё нужно усвоить и принять — а потому требуются какие-то методы прямого государственного понукания и контроля (вроде назначения менторов).

Ян Стен. Школьный класс со спящим учителем. 1672

При этом попытки целенаправленно перестроить сети Джексон считает бесполезными, поскольку различия будут воспроизводиться. По всей видимости, идея автора сводится к тому, что нужно влиять на конкретных людей, занимающих ключевые места в сети, и побуждать их делиться новым опытом в своей среде. Не понятно, можно ли так победить бедность — однако революционеры давно утверждали, что нужно работать с «передовыми рабочими» и иными влиятельными контактами, дабы мобилизовать массы на протест и изменения. Так что в некоторых случаях подобная логика воздействия на общество точно работает.

Однако тезис о воспроизводстве не столь очевиден. Из книги следует, что в сетях присутствуют противоположные тенденции, а не только «гомофилия» и замыкание. На примерах автора видно, что в одной и той же стране были периоды большей сегрегации и большего равенства/мобильности, так что мы не находимся в ситуации постоянной деградации относительно какого-то «золотого века». Джексон даже рассматривает излишнюю связность как проблему (опять же, у кого-то возникающую, а у кого-то — нет!): помимо очевидного кумовства и отбрасывания талантов-самородков, люди начинают слишком много времени и сил тратить на налаживание знакомств в ущерб продуктивной деятельности (проще говоря, карьеризм замещает работу).

Автор не раз заявляет, что вопрос о первоначальном образовании сетей очень важен. Но в итоге ему уделяется лишь несколько общих фраз про уникальные стечения обстоятельств и про то, как важен исторический и экономический контекст. В одном месте отмечается, что рынок рабочей силы разделяется на две крайности — полумаргинальный неквалифицированный нищенский труд и суперквалифицированные профессии, получающие все блага. Описания во многом следуют анализу Дэниела Сасскинда, но с несколькими ключевыми отличиями. Джексон почему-то предполагает, что суперквалифицированная часть спектра — «резиновая» и нужно лишь постепенно затаскивать в неё всё человечество. Сасскинд же, вслед за многими левыми экономистами, утверждает, что для новых хороших работ требуется лишь малая часть человечества. Капитализм просто не переварит миллиарды IT, топ-менеджеров и хирургов. Джексон требует бросить все силы на высшее образование, в то время как Сасскинд констатирует его бесперспективность. Да, можно попытаться подтянуть наверх ещё несколько сотен тысяч людей — но не более того. Средняя квалификация уже выбита с рынка труда, и теперь расшатываются позиции большинства высоких специалистов! Тезисы Сасскинда не только гораздо более обоснованны, но и поясняют бросающиеся в глаза феномены: в России люди с высшим образованием часто работают ниже квалификации (не случайно чиновники периодически пытаются сократить вузы); Индия, вложившаяся в IT, так и не смогла перевести доходы этого сектора в повышение общего уровня жизни и т. п.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Короче говоря, допустим, на первом шаге мы создали равное «по Джексону» капиталистическое общество. На втором шаге из каждой «когорты» равные доли людей (допустим, 5%) получили хорошее образование и рабочие места; но остальные всё равно окажутся «внизу». Как следует из книги, на третьем шаге подобное потянется к подобному, и мы получим одну сеть из успешных 5% и другую — из неуспешных 95%. Действительно, сегрегация воспроизводится! И двигателем её правда является «контекст» (ограничения рынка труда), а «гомофилия» — лишь механизм, через который всё реализуется. Но картина в целом предстаёт уже с иной стороны.

Понятно, что Джексон явно отрекается от социалистического варианта и неявно избегает критики капитализма. К сожалению, капитализм является в рассматриваемых им вопросах важным фактором. Потому за «политкорректность» автору приходится расплачиваться логикой изложения и невнятностью предлагаемых решений. Из книги всё равно можно почерпнуть немало фактов и подходов; вопросы сегрегации, внешних эффектов и воздействия на ключевые узлы общественных сетей стоят внимания. Однако анализ Джексона в целом умудряется увести читателя по ложному пути и подвести к упрощённым (и не совсем логичным) выводам.