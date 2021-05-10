Заявление адвоката Марины Буяновой о том, что работник может просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов, основываясь на чрезмерном объеме и тяжести выполняемой работы, а также можно сослаться на более выгодное предложение от других компаний, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Дени. Капитал. 1920

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«А работодатели в ответ хором: «Не нравится? Увольняйтесь! Там за забором очередь стоит!» — пишет Roma S.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие советы в российских условиях попросту не работают. Люди убеждены, что не компании борются за работника, а наоборот, работники бьются за рабочие места

Ольга Гусева ИА Красная Весна Трудовые книжки

«Если работодатель хочет, чтобы работник работал на треть больше, то он просто расширяет должностные обязанности. Бесплатно! Не хочешь подписывать — увольняйся по собственному желанию. Придёт человек, который не будет знать, что они были расширены», — написал Дмитрий П.

Некоторые комментаторы указали на то, что пандемия коронавируса лишила работников последней возможности на улучшение условий труда. Люди считают, что работодатели в сложившихся условиях пытаются выжить и им просто не до заботы о сотрудниках.

«Здорово, что кто-то в это верит. В крупных городах такие подходы перестали работать в апреле — мае прошлого года, а в маленьких городах такой возможности никогда и не было. Неприменимо для России», — пишет Смежная К.

Ряд пользователей отметил, что в Российской Федерации практически отсутствуют настоящие независимые профсоюзы, а Министерство труда заботится скорее о представителях крупного бизнеса, нежели о простых работниках.

«Эти советы работают в стране, где есть профсоюзы, и Министерство труда действительно защищает работников. У нас же человек — расходный материал, и защищать его от увольнения никто не будет», — считает Сергей С.

Часть людей напомнила, что в России до сих пор очень распространены серые зарплаты, которые уже учитывают повышенную заработную плату для каждого отдельного работника, основываясь на экономии в области социальных отчислений.

«В России практикуется получение зарплаты в конверте, с этого не платят налогов и отчислений в Пенсионный фонд. Там как раз примерно треть зарплаты и получается», — отметил Сергей М.

Дарья Антонова Деньги в конверте

Нашлись и те, кто убеждён, что капиталистическая система никогда не будет повёрнута в сторону простого человека, поэтому уповать на издержки современного российского рынка труда неправильно.

«Капиталисты не любят платить много наёмному работнику. Потому что тогда в их карман упадёт меньше. Распределение материальных благ для работника в России определяет капиталист», — поделился своим мнением Владимир Д.

Напомним, 10 мая адвокат Марина Буянова заявила «Вечерней Москве», что работник может просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов, основываясь на чрезмерном объеме и тяжести выполняемой работы, а также можно сослаться на более выгодное предложение от других компаний.