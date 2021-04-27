Жители Удмуртии в социальных сетях обсуждают инцидент с провалившимся полом в одной из квартир дома, в котором проживает многодетная мать. Дом был введен в эксплуатацию в 2010 году в рамках программы «Ветхое жилье» в Глазове по улице Куйбышева, однако уже спустя восемь лет был признан непригодным для проживания. В 2018 году дом поставили в очередь на проведение капитального ремонта, однако до сих пор жители ждут, когда он начнется. По информации, опубликованной в сообществе «Типичный Ижевск», в подвале дома стоит вода, стены и потолок покрыты грибком. Администрация Глазова пока ситуацию никак не комментирует, а вот жители Удмуртии развернули дискуссию в неожиданную сторону — шутливо-осуждающую.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Восясь – удмуртский жрец

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«Сразу и строили ветхое жилье. Как и заказано по программе», — не удержался от сарказма Александр А.

«Верхом на унитазе в подвал. Поехали», — пошутил Илья З.

«Ветхое, оно и есть ветхое. Значит, такие талантливые мастера строили», — считает Алла А.

«Туалет перестроился в деревенский», — юморит Виктор П.

При этом многие участники обсуждения недоумевают, как в таких условиях люди могут рожать детей.

«Зная в каких условиях вы живёте, зачем становиться многодетной семьей??? Никогда этого не смогу понять», — удивляется Юлия М.

«Был случай, когда девушка жила с маленьким ребёнком в подобных условиях. Мы и волонтёры помогали ей с одеждой, сделали ремонт. Далее я узнаю, что она снова беременна, и опять от папаши след простыл, снова одна. Я у неё спросила, для чего ты в таких условиях рожаешь? На что она мне ответила: «Так вы же поможете»… Есть люди, которые стараются сами себя содержать и решать свои проблемы, а есть люди, которые вечно надеются на кого-либо, на государство, что все им всё должны», — практически цитирует уволенную в Саратове чиновницу, которая говорила, что «государство не просило вас рожать», та же самая Юлия М.

«Вы правы на 100%, — согласилась Мария И. — Для чего постоянно делают акцент на том, что семья многодетная? Ну многодетная и многодетная, это выбор матери столько рожать. Рожать без конца — это никакая не заслуга, а полная глупость, если живешь потом с кучей детей в таких условиях».

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» @typical_izhev Провалившийся пол в доме переселенцев в Глазове

Многие пользователи все-таки призывают привлечь виновных к ответственности.

«Комиссию по приемке, а заодно и технадзор — под суд», — заявил Константин К.

«Надо их туда поселить (комиссию и технадзор) под домашний арест, тогда приемка и исполнители будут качественнее строить», — поддержал Фанис Г.

Причем ситуация в Удмуртии с переселением в моментально пришедшее в негодность жилье не является уникальной. Комплексы для переселенцев, которые потом годами приносят проблемы, строились и продолжают строиться. К примеру, в Пензе есть такой микрорайон — Заря. Практически сразу после получения нового жилья граждане стали жаловаться на трещины, нередко сквозные, неработающую вентиляцию, на мокнущих стенах — плесень. В 2015—2017 годах здесь было построено 20 домов на 1761 квартиру. При этом в ряде домов сразу же возникли деформации в конструкциях. Жители поселка Бурея Амурской области пожаловались на то, что из аварийных бараков по программе расселения аварийного жилья их переселили в еще более аварийные новостройки. Дома построены с огромным количеством нарушений. Жить в них опасно для жизни и здоровья.

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Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» @typical_izhev Провалившийся пол в доме переселенцев в Глазове

Отметим, в этом же сообществе пользователь Иван К. опубликовал видеоролик о качестве жилья в новостройке. Его квартира находится в Ижевске по улице Зои Козьмодемьянской, 15. Он не получил квартиру от государства ни по одной из существующих программ, а купил за собственные деньги. Всем пользователям он пожелал не оказаться в ситуации, когда покупаешь дом в новостройке, а через несколько лет он приходит в аварийное состояние. «Обращайтесь к застройщику с заявлением об устранении недостатков», — поясняет он.

Квартира была куплена в июне 2016 года, гарантийный срок ремонта не истек. Однако уже сейчас кирпичная кладка на балконе «трещит по швам». По всему периметру балкона наблюдаются трещины. «Учитывая, как выложена кирпичная кладка на лоджии, о состоянии остальных стен можно только догадываться», — сетует житель Ижевска. По его словам, данная ситуация характерна для всего дома, не только для лоджий, но и для стен по всему периметру. Пока мужчина написал заявление в управляющую компанию, рассмотрение которого назначено на последние дни апреля.

«Пять пар железных сапог собьешь, пока чего-то добьешься», — прогнозирует Иван Р.

Подавляющее большинство пользователей сделало вывод, что надежнее покупать квартиру во вторичном, годами проверенном жилье. Множество отзывов про не особо ценящиеся хрущевки, которые стали внезапно надежным, проверенным годами жильем.

«Конечно, лучше взять вторичное жилье, построенное в СССР, строили на качество, а не срубить денег», — уверен Михаил В.

«Вот почему риэлторы для себя никогда не покупают жильë в новостройках, а берут на вторичном рынке», — отметил Олег С.

«Купите квартиру в «старом доме», сделайте капремонт. И все будет хорошо», — советует Артем П.

«Бедные люди! Такие деньги за квартиры… Ипотеки на 20 лет. За что? Пусть выше процент по кредиту, но брать вторичку, проверенную временем. А их внешне красивые дома не покупать. Пусть стоят, как памятники, указывающие на их никчемность», — видимо, указывая на застройщиков, призывает Елена К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Многие участники дискуссии стали делиться впечатлениями о своем жилье, которое также находится в новостройках, а через несколько лет службы стали появляться дефекты, иногда серьезные.

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«Мы шестой год в таком доме живем, с потолка сырость, плесень, вытяжек нет, через вытяжные каналы бежит вода при дожде и снеге, через стенку слышно стук ложки о чашку, котлы газовые уже весь дом поменял, (браковка) писали в прокуратуру года два назад… Жить нельзя, а мы живем», — рассказала Любовь Б.

«Балконы, которые по кирпичикам разваливаются, у меня такой. Просто вытаскивай кирпичи из стены и всё — усадка. Трещины и провалы в «бетонном» полу через 5 лет после постройки. Декоративные пристройки в виде столбов, которые с каждым годом на пять градусов в сторону наклоняются, и асфальтированная зона вокруг дома, что через те же пять лет поплывёт… Это всё усадка. «Дом ходит». Это нормально. Ни разу никаких усадок в старых панельках не видел, а во всеми ненавистных хрущёвках стены в 10 раз более звукоизолированы», — поделился Михаил Л.

«Вы хоть пять лет прожили, а на проспекте Калашникова лоджию разбирали по кирпичику в первый год после сдачи дома», — вспомнила Елена М.

«На 10 лет Октября, жилой комплекс «Покровский», первый дом, сразу после заправки… Там стоят стены из бетонных плит, вот одна из этих плит медленно, но уверенно падает, год назад там была маленькая щель, куда даже палец не залезет, а сейчас спокойно в эту щель уже пролезает рука», — пишет Кирилл Д.

«При любом урагане сложатся, как картонки», — опасается Виктория Д.

«Цены на недвижимость растут, а качество всё хуже и хуже. Уже даже стены межкомнатные делают из гипсокартона», — констатирует Катя З.

«Не удивлюсь если дом рухнет, и только тогда забьют тревогу», — пугает Ольга Ю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Многие считают, что виноваты застройщики, которые нанимают подрядчиков, а за их работой должного контроля нет.

«Строят не УДС (УралДомСтрой), не Аспек (ГК Аспек-Домострой), не Комос (Комосстрой), за них строят подрядчики-однодневки, которые, в свою очередь, нанимают шабашников. Поэтому разваливаются дома, дороги, садики, школы, Центральная площадь и так далее», — уверен Андрей М.

«Зачем людей в заблуждение вводишь? Они на каждый ЖК создают новое ООО. Не более», — выдвинул свою версию Сергей М.

«Которое после сдачи ликвидируется?» — уточнил Владимир А.

«Сейчас система строительства не та, там есть сроки. Как правило они (застройщики и подрядчики) не успевают — отсюда и вывод. Чернорабочие там работают всякие — объем быстро закрыть и деньги урвать, и все, без опыта работы. Да и нормальный человек не пойдет на такую каторгу работать, большая часть чернорабочих на стройке — это наемники разовые. Система: главное — получить деньги и съехать, а там, что будет — не важно, и качество материалов отвратительное», — описал проблемы Антон М.

«Цены на жилье — просто космос. Возьмешь ипотеку на 25 лет, и с чем потом останешься, неизвестно», — подытожила Юлия П.

В Удмуртии по итогам января-марта 2021 года введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 215,838 кв. метров, что на 11,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Из этого объема жилья 94,037 тыс. кв. метров введено населением за счет собственных и заемных средств, по сравнению с показателем января-марта прошлого года жители Удмуртии построили на 9,6% жилья меньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мельница в Удмуртии

На территории региона за указанный период введено 899 зданий, что составляет 89,4% к уровню первого квартала прошлого года. Общая площадь введенных зданий составила 340,6 тыс. кв. метров, или на 28,1% больше, чем годом ранее.

В тот же период предприятия республики выполнили работ по виду деятельности строительство на общую сумму 6,429 млрд рублей, или на 27,7% меньше, чем годом ранее. В том числе, крупные и средние предприятия республики выполнили строительных работ на 1,166 млрд рублей, что также ниже показателя января-марта 2020 года на 27,8%.

Таким образом, почти половину нового жилья строят жители республики собственными силами. Из общего объема введенных в эксплуатацию зданий только 63,3% составляют жилые дома. От всех выполненных в регионе за квартал только 18% строительных работ, включая ремонт и реконструкцию, проводят крупные компании, весь остальной объем строительных работ приходится на, как уточняют в статистическом ведомстве, малые предприятия и неформальную деятельность. Это тот редкий случай, когда статистика лишь подтверждается выводами граждан.