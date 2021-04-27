Ижевск, , 17:11 — REGNUM В Удмуртии организована доследственная проверка по опубликованной в СМИ информации о провале пола в квартире, где проживает многодетная мать. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Согласно публикации, женщина проживает в Глазове на улице Куйбышева с тремя детьми. Дом, в котором живет семья был построен в 2010 году по программе «Ветхое жилье», однако уже в 2018 году он стал непригоден для проживания. Пол в квартире пострадавшей провалился в ванной и туалете.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка изложенной в публикации информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Бурея Амурской области, жителям аварийных новостроек, которые были переселены про программе ликвидации ветхого жилья, предложили исправлять недостатки домов за счет управляющей компании. Люди жаловались, что они давали согласие на переселение из бараков в нормальный дом, проживание в котором не угрожает их жизни и здоровью. Однако их переселили в аварийную новостройку.

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