В Кургане почти на 90 единиц сократилось число автобусов на городских маршрутах. Непопулярное решение приняла мэрия совместно с перевозчиками. На брифинге 26 апреля чиновники и бизнесмены пытались объяснить возмущённому населению блага оптимизации общественного транспорта. Получилось неубедительно.

Дом умалишённых, Франсиско Гойя

Оптимизация во благо

Директор департамента социальной политики администрации города Кургана Елена Ситникова уверяет, что сокращение транспорта незначительно изменило интервал движения автобусов: с 8−10 минут до 12−15 минут. Соблюдение интервалов контролируется сотрудниками МКУ «Транспортное управление» с использованием системы ГЛОНАСС. Нарушителей, заставляющих людей на остановке ждать транспорт часами, ждут карательные меры. Поэтому курганцы изменений на большинстве маршрутов заметить не должны, считает Елена Ситникова.

Сокращение числа автобусов, по мнению чиновницы, несёт лишь очевидные плюсы. Перевозчики перестанут возить воздух.

«Обратите внимание, какая загрузка автобусов в часы пик. В Заозёрный после окончания рабочего дня многие автобусы идут полупустые, а некоторые — абсолютно пустые. А это затраты для перевозчиков», — цитирует Елену Ситникову «Область 45».

AngelikaGraczyk Кабина автобуса

Многие из сокращенных автобусов фактически не выходили на маршруты из-за ветхости и неисправности, уверяют в мэрии. Однако перевозчики несли затраты по их обслуживанию. На сегодня по Кургану курсируют 370 автобусов, на линию выходит 96−97% транспорта.

Кроме того, обращений по поводу оптимизации маршрутной сети от курганцев не поступало. В адрес администрации идут лишь общие вопросы, уточняет Ситникова.

Но вопреки заверениям чиновницы, курганцы жалуются на дефицит автобусов на платформе «Обратись». А именно дачники, которым на маршруте №374 городские власти вместе перевозчиками оставили один автобус из десяти. Также дачники просят добавить транспорт на маршрут №6 до Увала. Закономерно, что в социальных сетях раскритиковали «обман зрения» чиновников.

Пассажиры в общественном транспорте. Алексей Колчин ИА REGNUM

«Это же надо иметь наглость придумать такую дичь, мол, у нас никто не ездит, вот нам и транспорт не нужен», — пишет участник паблика «Типичный Курган».

«Да вообще зачем автобусы выпускать, сказать сразу — люди у нас любят пешком гулять, и вообще у нас 90% населения в городе на велосипедах. Из окна личного авто мир предстаёт в ином свете», — вторит ему другой.

«Сегодня 30 минут ждала автобус, пришёл полный, да ещё и без кондуктора! Шикарно! Дурдом, а не администрация! Сами бы попробовали прокатиться в час пик в автобусе, познали бы ковидную социальную дистанцию!» — поддержала разговор в общем гневном тоне ещё одна участница паблика.

Самым жирным плюсом для населения Кургана при сокращении числа автобусов в мэрии называют удержание роста тарифа на перевозки. Ведь чем меньше несёт перевозчик затрат, тем более охотно он сдерживает стоимость проезда.

По словам директора ООО «Автолюкс» Владимира Соболева, чтобы самим не разориться и не разорить пассажиров, ищутся компромиссные варианты относительно маршрутов с низким пассажиропотоком. Не повышая тариф, а сократив полупустые автобусы, перевозчики сокращают траты. С оптимизацией решается ещё одна проблема — нехватка кадров из-за небольших зарплат.

«Сейчас освободились люди. Мы надеемся, что появятся экономические поправочки», — отметил бизнесмен.

Питер Брейгель Старший. Жадность. 1556-1560

Как обуздать рост тарифов

Недавнее повышение стоимости проезда на общественном транспорте Кургана сильно ударило по бюджету курганцев, зарплаты которых самые низкие в Уральском федеральном округе и составляют, по февральским данным Свердловскстата, в среднем 31 666 рублей в месяц. А есть ещё пенсионеры и малоимущие. Возникает вопрос об установлении регулируемых тарифов на проезд в городском автобусе. Директор департамента социальной политики Елена Ситникова отметила, что данный вопрос на сегодня прорабатывается специалистами мэрии и областного правительства.

В своём телеграм-канале бывший директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина напомнила, что тарифное регулирование перевозок на общественном транспорте было отменено по инициативе ФАС России с 2016 года. Но остался люфт — тарифное регулирование можно применить в случае, если перевозки осуществляются на основании государственного контракта, заключённого по правилам закона о контрактной системе.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Многие регионы воспользовались таким люфтом. Курган пошёл по пути свободного ценообразования. Что мы имеем в итоге. Во-первых, цены в автобусах неконтролируемые, как перевозчики решат, так и будет. Во-вторых, все перевозчики применяли упрощенный режим налогообложения, но ФНС признала это уходом от уплаты НДС и предъявила соответствующие санкции наиболее крупным участникам рынка. Соответственно, перевозчики должны поднять стоимость переезда на 20% — величину НДС. В случае тарифного регулирования такой ситуации не возникло бы», — пояснила ситуацию со стоимостью проезда в курганских автобусах Ирина Гагарина.

По мнению Гагариной, вернуться к тарифному регулированию на текущем этапе в Кургане невозможно в связи с рядом факторов, но возможно в будущем, если проработать поэтапный переход.

На сегодня власти Кургана предлагают горожанам сэкономить на проезде в автобусах с помощью скидочных карт, которые позволяют снизить стоимость поездки до 23, 22 и даже до 20 рублей при тарифе от 25 до 28 рублей. Перевозчики работают с абонементами «ЭлКарт» и «Кузнечик».

Тем временем в курганском городе Шадринске уже второй перевозчик подает в арбитражный суд на областной департамент регулирования цен и тарифов, где ему отказывают в повышении тарифа аж на пять рублей — с 24 до 29 рублей. Может, в Шадринске тоже сокращение числа автобусов станет панацеей от растущих аппетитов перевозчиков?