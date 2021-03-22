Курган, , 09:04 — REGNUM В Кургане с 30 марта 2021 года стоимость проезда увеличится на нескольких автобусных маршрутах. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на информацию от перевозчика «Транспортная компания».

На один рубль, до 26 рублей, повысится проезд на маршрутах №№ 2, 6, 20, 30, 324, 349 и 359.

Также «Транспортная компания» с 22 марта до 28 рублей повысит проезд на маршрутах №№26,306 до 28 рублей.

Повышение стоимости проезда перевозчики Кургана объясняют увеличением издержек.

«На содержание одного ПАЗа уходит 290 тыс. рублей в месяц. Это топливо, амортизация, ремонт, зарплата, налоги (без учета НДС) и так далее. То есть, один автобус должен в месяц перевезти 11,6 тысяч пассажиров при стоимости проезда 25 рублей. У нас на сегодня пассажиропоток — 10 тысяч. Отсюда и появляется тариф — 28 рублей», — пояснил один из перевозчиков агентству Ura.ru.