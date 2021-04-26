Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 26 апреля во время поездки на Чернобыльскую атомную станцию (ЧАЭС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель. Зеленский

Владимир Зеленский «Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться».

Зеленский добавил, что на Украине нет проблем ни с применением русского языка, ни церковного конфликта, поэтому он готов обсудить с Путиным эти вопросы.

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Читатели телеграм-каналов «Перший Незалежний», а также «Бородатая Бабушка» обсудили заявление украинского президента. Часть комментаторов отметили, что не могут учить детей на родном для них русском языке, не могут смотреть фильмы в кинотеатре, а также телевизор на русском из-за языковых квот и преобладания украинского языка. Кто-то также напомнил о недавнем заявлении главы украинских раскольников (так называемая Православная церковь Украины) Епифания (Думенко) о том, что на Украине все православные приходы (храмы, монастыри) принадлежат возглавляемой им структуре, а не канонической УПЦ. Другие добавили, что российский президент не станет встречаться с Зеленским «ради встречи».

«А президент России об этом знает? Вова собрался в логово демона, оккупанта, на территорию врага и по совместительству второго по товарообороту партнёра Украины?» — не без иронии отметил Максим, подражая украинской пропаганде.

«Не будет Путин встречаться с нашим никчемой!!! Путин же ясно сказал, разговаривайте с руководством «республик», встречайтесь с ними и договаривайтесь! Но наш клоун озвучил уже затертую мантру о том, что он «с террористами не разговаривает»! Бред! В чем заключается «терроризм» этих «республик»!? О чем Путин с Зе[ленским] будет разговаривать?! Ну о чём?! А Ермак может заявлять что угодно! Его заявления абсолютно ничего не стоят!» — написал Владимир К.

«Уже говорили в прошлом году во Франции (встреча в «нормандском формате» в декабре 2019 года. — О.П.). Толк есть? Нету. Одни разговоры. Германия и Франция вообще тупо молчат, они словами только выражают обеспокоенность… уже тошнит. Так обеспокоены, аж противно», — добавил в свою очередь Dober.

«Интересно, с Путиным они будут общаться через переводчика?» — спросил Алексей Л.

«Песков сказал, что «никаких деталей подобной встречи пока нет», и это ключевое. Кремль в этом плане исповедует старую школу дипломатии. Все решения по всем обсуждаемым вопросам подготавливаются заранее, просто… [поговорить] тут не прокатит», — добавил читатель Nonlinear equation.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

Далее читатели обратили внимание на слова Зеленского о якобы отсутствии на Украине проблем религиозного (православие и раскольники) и языкового характера.

«Насчет церкви Епифаний (глава раскольников ПЦУ. — О.П.) вчера заявил, что все приходы должны принадлежать ему. Похоже, нас ждёт очередное томособесие от власти», — предположил Дмитрий Н.

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«Вопрос в том, что русский в школах — всё, в кинотеатрах — всё, на радио — всё. Но румынский, венгерский и болгарский — пожалуйста. А с х*ена ли? Румыноязычных и венгроязычных же в Украине в разы же больше, чем русскоязычных», — отметил Oleg, подразумевая, что русскоязычных в сравнении с говорящими на румынском, болгарском и венгерском языках на Украине в разы больше.

«А почему русский должен быть в школах? Кто платит за школу, тот заказывает язык. Платит Украина, значит, образование должно быть на украинском», — возразил в свою очередь Иван М.

«А может быть, платят граждане Украины из своих налогов, в том числе русскоязычные?» — в ответ возразил ему читатель Бабушкина Заначка.

«В развитых странах 2−3 языка государственных, и это нормально и современно», — отметил I U.

«Мне не дают возможности сходить в кинотеатр на просмотр фильма на русском языке. Я не могу смотреть телевизор на русском, т. к. квоты, я должна просить обслужить меня на русском, т. к. русскоговорящий продавец (официант и т. д.) обязан говорить на неродном языке», — добавила в свою очередь Наталя.

«Неужели Путин согласился на встречу ради встречи???» — задалась вопросом Оксана.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Зеленский дал поручения Ермаку связаться с АП РФ для организации встречи двух президентов. Также заявил, что в Украине нет проблем с русским языком и церковью, но и эти вопросы он готов обсудить с Путиным. Когда Зеленский ещё был артистом, он заявлял о проблемах с русским языком в Украине после Майдана. С тех пор был принят закон о государственном языке, который значительно сузил сферы применения русского языка, — ещё больше проблем. А уже при Зеленском запрещено среднее образование на русском языке и сферу обслуживания перевели на государственный язык. То есть проблем стало ещё больше, ведь Зеленский их не решил, а только усугубил. Но проблем нет, да», — резюмировал украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что в настоящее время никаких деталей вероятной встречи президента России Владимира Путина с его коллегой с Украины Владимиром Зеленским нет.