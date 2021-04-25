Киев, , 08:14 — REGNUM Глава украинских раскольников (так называемая Православная Церковь Украины) Епифаний (Думенко) заявил, что на Украине все православные приходы (храмы, монастыри) принадлежат возглавляемой им структуре. Об этом он рассказал 24 апреля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

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По словам главы ПЦУ Епифания, это закреплено во врученном раскольникам (6 января 2019 года) томосе об автокефалии и якобы было разъяснено патриархом Варфоломеем, узаконившим раскольников (ПЦУ).

«Согласно томосу, согласно разъяснениям… патриарха Варфоломея, все православные приходы на Украине принадлежат ПЦУ. Но… на Украине есть те, кто не признает этой реальности… И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ…» — сказал он.

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Напомним, на Украине ранее существовали две раскольничьи структуры — так называемая Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата. 15 декабря 2018 года они объединились в так называемую Православную Церковь Украины. Этому поспособствовал действующий тогда президент Украины Петр Порошенко, рассчитывавший использовать религиозный фактор в своей предвыборной агитации. ПЦУ была признана главой Константинопольской Православной церкви Варфоломеем. При этом со стороны патриарха Варфоломея произошло грубое вмешательство на каноническую территорию РПЦ, ввиду того, что на Украине существует признанная всем мировым православием каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ), которая находится в духовном общении с РПЦ. Лидеры украинских раскольники некогда были в составе РПЦ и если и должны были воссоединяться, то с Русской Православной церковью (от которой когда-то откололись) и только через покаяние. Таким образом патриарх Варфоломей легализовал украинских раскольников, которые и дальше продолжают силой отбирать у канонической УПЦ храмы.

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