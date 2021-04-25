С Евросоюзом все стало предельно ясно еще 15 декабря 2016 года, после заявления «Выводов Совета Европы по Украине». Мотивируясь результатами голландского референдума, осторожные европейцы пригласили Украину за стол. Но не как сотрапезника, а в качестве блюда. Шесть пунктов (от A до F), принятых «в качестве общего понимания», снимали с ЕС какие бы то ни было обязательства: о членстве Украины в Союзе, о военной помощи, о свободе проживания в ЕС, об обязательствах финансирования. Зато оставляли за европейцами возможность «приостанавливать любые права и обязательства» по отношению к Украине (пункт F).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

И надо отдать должное стабильности европейской позиции: в последующие годы не было ни одного заявления ведущих европейских институций, которое можно было бы рассматривать гак гарантию украинской евроинтеграции. Хотя и с украинской стороны речь о Евросоюзе уже не идет. Максимум — это бесконечно смелый вопрос, который Владимир Зеленский собирался задать Джо Байдену: «Господин президент США, почему мы еще не в НАТО?» Однако почему-то не задал.

Но апрель этого года опять показал, что и с НАТО не складывается. 16 апреля в рамках рабочего обеда французский президент Эммануэль Макрон принял Зеленского в Елисейском дворце. За день до встречи в интервью газете «Фигаро» Зеленский заявил, что «мы не можем бесконечно оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО». Однако в пресс-релизе Елисейского дворца отмечается, что Макрон «выразил свою решимость полностью соблюдать Минские договоренности и найти прочное политическое решение конфликта». Но политическое решение в минских рамках даже не содержит слово «НАТО». В Елисейском дворце объясняют, что НАТО — это «деликатный вопрос», он должен рассматриваться «коллективно» в рамках Атлантического альянса во время саммита НАТО в июне. Так что Зеленскому оставалось только в одиночку, в зарослях юкки и рододендрона давать пресс-конференцию под окнами то ли библиотеки, то ли столовой резиденции Макрона.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Не секрет, что со времен Бухарестского саммита НАТО (2008 год) Париж и Берлин не скрывали своего нежелания интегрировать Украину, в отличие от Польши, Турции или Великобритании. Но 16 апреля, чтобы не ослабить украинского президента перед давлением Кремля, было не время публично отзываться. «Это называется дипломатией» — как резюмировала L`Opinion. Но во французском МИДе были более прямолинейны, и министр Клемен Бон особо в выражениях не сдерживался: «Вы можете иметь хорошие отношения с Украиной, вы можете поддержать Украину. И мы делаем это, особенно в нынешней непростой ситуации с Россией. Но это не значит, что вы присоединяетесь. Я не думаю, что это серьезная перспектива».

За французами подтянулись и немцы. Которым, похоже, уже изрядно надоели пассажи украинских послов (как с Австрии, так и в ФРГ), считающих себя вправе учить «локомотив Европы», какие здания строить, какую историю изучать или как искупать свою вину перед Украиной.

26 сентября 2016 года пройдут выборы в бундестаг. Опросы показывают нарастание шансов партии «Альянс 90 / Зеленые», которые уже идут «ноздря в ноздрю» с правящим блоком ХДС/ХСС. Последний опрос показал 24 на 23 процента, пока в пользу христианского блока. Но рейтинг ХДС/ХСС разрывают на части отставка канцлера, коррупционные скандалы, да и динамика в пользу «Зеленых». Ведь еще в начале года, 5 января, соотношение было 36 на 18 в пользу «команды Меркель».

Центральной фигурой немецких «Зеленых» является Анналена Баербок, 40-летний депутат бундестага и сопредседатель партии. 19 апреля она была предложена как кандидат на пост канцлера на федеральных выборах 2021 года. Это искренний и последовательный противник России и Путина,сторонница политики «диалога и жестокости». Поэтому, в случае победы «Зеленых», у Москвы возникнет новая головная боль с реализацией «Северного потока — 2».

Scheint sinnig Анналена Бэрбок

Казалось бы, это естественный и органичный союзник столь отчаянно евроинтегрирующейся украинской власти. Однако пока Анналена относится к Украине и ее желаниям с блестящим арийским пренебрежением. В недавнем интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung она, возможно и невольно, раскрыла основную «ценность Украины» в европейской политике. «Суверенные государства вправе самостоятельно принимать решения об участии в альянсах, это же относится и к перспективе членства Украины в ЕС и НАТО»: это касается и Украины, но в этом случае приоритетом выступает «немедленная стабилизация» ситуации, а шаги по вступлению в Североатлантический альянс до этого «нереалистичны». Зато Москве следует направить соответствующее послание, с указанием на такую, пусть и «нереалистичную», но перспективу. Короче — использовать Украину как пугало.

Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ, приложивший много усилий для формирования чувства идиосинкразии Берлина по отношению к Киеву, уныло заметил в своем Твиттере: «Кандидат в канцлеры от «Зелёных» Анналена Бэрбок дала интервью FAZ. К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает. Поэтому время отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы».

Germany.mfa.gov Андрей Мельник

Любезный Андрей Афанасьевич! Раньше надо было думать… До своих рассуждений об особой исторической ответственности Германии за нацистские преступления против украинского народа или о возобновлении ядерного статуса Украины.

Вот такие были нанесены два удара — французский и немецкий — по украинской мечте. Но самый неожиданный удар пришелся оттуда, откуда не ждали. Из США.

24 апреля Джо Байден первым из президентов США официально признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году «геноцидом». В предыдущие десятилетия эти события в Турции американцы официально предпочитали именовать «зверством» (atrocity). И именно это слово американцы использовали в своем официозе. Хотя однажды, в 1981 году, президент Рейган произнес слова «геноцид армян». Хотя и публично, но не в официальном заявлении, а в личной прокламации ко Дню Холокоста. Но тогда главным противником был СССР, и все обошлось.

Не буду вдаваться в оценочные суждения, но не могу не заметить одно. Именно Турция сейчас рассматривается Киевом как основной геополитический союзник в регионе. А для Турции вопрос «геноцида армян» всегда являлся «точкой раздражения». И сейчас Анкара очень нервно отреагировала на американский демарш. «Нам нечему учиться у кого бы то ни было о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме» (Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции). А Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции, посоветовал Байдену «обратить внимание на прошлое и настоящее» США.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Такой вербальный залп позволяет предположить значительное охлаждение отношений между США и Турцией. В Твиттере Чавушоглу массово пошли предложения превратить турецкую базу ВВС США Инджирлик в «сад нации».

Ну, да ладно: Анкара и Вашингтон грызутся и мирятся уже не в первый раз. Но что делать Украине? С одной стороны, она безоговорочный ауксиларий США в Европе и не может выступать против своего патрона. А с другой — Турция, с ее «Байрактарами», рынком сбыта и весом в НАТО.

Повторюсь: до настоящего времени основными адвокатами Украины в «вопросе НАТО» были Англия, Польша и именно Турция. Захочет ли Анкара способствовать продвижению в военную структуру Европы страны «американского круга»? Ведь решения в НАТО принимаются консенсусом, и одного «нет» достаточно, чтобы любые перспективы Украины получили статус «неопределенных», если не «безнадежных».

Если Франция и Германия «обрезали» желания Украины в результате сознательного поиска выхода, то в американо-турецком спектакле Украину используют «мимоходом», даже не заметив ее присутствия.

А вот Украине теперь надо будет выбирать между патроном и союзником. И ничего она сказать не может, даже против Турции. Какое там! Турецкий подданный Димитриос Архондонис (патриарх Варфоломей I) является «каноническим хозяином» Украины, а «верующие» всегда были наиболее дисциплинированной и управляемой частью электората.

President.gov.ua Варфоломей I

Интересная ситуация. Тут и посоветовать украинским, прости Господи, «дипломатам» нечего. Разве что вспомнить Александра Галича:

Пусть другие кричат от отчаянья, От обиды, от боли, от голода! Мы-то знаем — доходней молчание, Потому что молчание — золото!