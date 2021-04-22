«Чтобы враги подумали дважды» — Запад обсуждает «асимметричность» Путина
В среду, 21 апреля, президент РоссииВладимир Путин выступил в центральном выставочном зале «Манеж» с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нынешнем году основная часть послания была посвящена внутренним проблемам России, в том числе социальной сфере и инфраструктурным проектам.
При этом в своей речи российский лидер обратил внимание и на то, что в отношении России также не прекращаются «недружественные акции», которые стали носить чуть ли не характер «нового вида спорта».
Пользователи интернета довольно живо отреагировали на подобные заявления главы Российского государства.
«Риторика России только что ужесточилась на несколько пунктов! Предупреждения Москвы игнорируются раз за разом. Дальше нас ждет нечто совсем некрасивое!» — отметил читатель VaimacaPiru.
По его словам, будь он военнослужащим в одной из стран Запада, он бы «попросил отпуск за выслугу лет или перелез через стену!»
«Для блага мира во всем мире и человечества необходимо, чтобы однополярность ушла как можно скорее в прошлое, — заявил пользователь Hillal. — Миру нужна многополярность — достижение баланса сил, соблюдение международных законов и система сдержек и противовесов».
В свою очередь, пользователь Frankspeech обратил внимание на то, что, в отличие от американского лидера Джо Байдена, Путин все же обратился к нации с посланием.
«Надеюсь, вы, Владимир, подкрепите свои слова действиями, которыми вы угрожаете, пора бы, чтобы вы сказали им, что с вас довольно, в противном случае они не остановятся», — отметил The Smart one.
«Будьте непредсказуемы, чтобы враги подумали дважды», — заметил Andrew Muchtar.
Тем не менее не все посчитали, что слова российского лидера возымеют должный успех. По мнению Z51, ни Байден, ни «люди, за ним стоящие», из-за своей заносчивости не прислушаются к предостережениям главы Кремля.
Отметим, что такое заявление Владимира Путина было сделано на фоне беспрецедентной враждебности со стороны американских политиков и представителей экспертного сообщества. В частности, нерв этой проблемы описал американский аналитик Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft. По его словам, любые, даже самые скромные заявления в пользу улучшения отношений с Россией, неизбежно встречаются в США с тоталитарной нетерпимостью.
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